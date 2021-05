Satul Poveştilor, locul unde basmele se trăiesc, nu doar se citesc. „Avem nevoie de poveşti, de speranţă” FOTO

Vorbim de un parc de poveste, realizat în jurul unei case vechi de peste 100 de ani, din zona Muscel, o casă din lut, sub formă de scorbură de copac, mai multe căsuţe din lemn în care vieţuiesc bunicuţe-povestitoare şi personaje de basm. Nu lipsesc din peisaj nici odaia meşterului păpuşar sau meşterul olar.

„Totul a pornit de la ideea de a a-i ţine pe cei mici departe de telefon, televizor, laptoo sau alte dispozitive inteligente, de a-i scoate în natură şi a le oferi momente plăcute de relaxare atât lor cât şi părinţilor sau bunicilor. Am găsit un astfel de loc de poveste în Argeş, aproape de Muntele Iezer Păpuşa, într-un loc răcoros şi plin de aer curat. Am achiziţionat terenul cu tot cu o casă bătrânească de peste 100 de ani, spun localnicii, pe care am recondiţionat-o minim. Avem şi o scorbură mare de lemn în care desfăşurăm diferite acitivităţi”, ne-a spus Victor Mihalache.

Poveştile, indiferent de vârsta celui care le ascultă, dau speranţă şi încredere.



„Avem nevoie de poveşti, avem nevoie de speranţă. Tocmai de aceea, ne-am gândit că ar fi interesant nu numai să spunem, sau să ascultăm poveşti, ci şi să le trăim. Aşa a luat naştere Satul Poveştilor pe care după lungi căutări, l-am aşezat în Bughea de Sus, la 5 kilometri de Câmpulung Muscel, în judeţul Argeş”, adaugă autorul „poveştii”.

Cei ce vor poposi în Satul Poveştilor vor putea vedea o colecţie impresionantă de păpuşi de porţelan - peste 1.000 de exemplare. De asemenea, poate fi admirată o minunată dioramă, reprezentând România cu casele specifice fiecărei regiuni, colecţii de timbre, scoici, minerale, insecte, animale de pluş şi altele.

„Avem şi o mini-tiroliană, jocuri de fotbal, tenis, baschet, tir. La cerere, organizăm petreceri şi joacă cu personaje din diferite poveşti. Va mai fi acolo un rai al meşterilor populari. Vor fi organizate ateliere de olărit, de desen, de pielărie, confecţionare de instrumente muzicale, caligrafie şi multe altele. De asemenea, va exista şi o micro-fermă, în special pentru copiii de la oraş care nu au văzut (sau nu au atins) o oaie, o capră, o văcuţă sau un iepuraş”, explică Victor Mihalache.





CÂT A COSTAT SATUL POVEŞTILOR

Proprietarul satului cu poveşti spune că a investit, în primă fază, 13.000 de euro, dar cheltuielile cresc în fiecare zi.



„Am ales Argeş şi Bughea de Sus nu pentru că în Dâmboviţa nu aş fi găsit un loc atât de frumos, ci pentru că aici mi-am permis să cumpăr în Dâmboviţa. Am dat în jur de 13.000 de euro pe teren şi pe casă, dar investiţia este permanentă, pentru că vrem să facem din acest loc unul de poveste, în care părinţii să evadeze cu cei mici ori de câte ori simt nevoia. Intrarea în Satul Poveştilor a fost gratuită în primă fază, dar vrem să introducem şi un tarif. Va fi de 10 lei în timpul săptămânii şi de 25 de lei în weekend, dacă fi nevoie şi de personaj. Sigur, intrarea va fi lliberă dacă familiile vor veni doar să se relaxeze”, adaugă Mihalache.

Practic, înrăgitul om de cultură târgoviştean îşi va duce traiul aproape în totalitate în Satul Poveştilor.

„Vrem să devină un spaţiu îndrăgit de familiile din întreaga ţară şi din străinătate. Vom avea stagiune permanentă de teatru şi divertisment cu trupele Ceata lui Zâmbilici şi Clubul Victorioşilor, precum şi cu Teatrul Junior, din Târgovişte.”

Din „repertoriu” nu vor lipsi sesiunile de fotografie, taberele de film şi televiziune şi multe alte activităţi interesante ce vor fi organizate împreună cu Primăria Bughea de Sus şi pensiunile turistice din zonă.

INAUGURAT LA 1 MAI

Satul Poveştilor a fost inaugurat cu mare fast sâmbătă, 1 mai. Zeci de copii au avut de o primire de gală, cu parada personajelor animate, cu recitaluri ale invitaţilor, cu muzică populară a Ansamblulului „Plaiuri Muscelene”, condus de Rodica Voicu şi Puiu Tarbă. Totul s-a terminat, după multe alte surprize, cu un pick nick în aer liber.



La deschidere a fost prezentă şi Lorelai Moşneguţu, cântăreaţă şi pianistă care s-a născut fără mâini, din cauza unui defect de la naştere. Lorelai cântă la pian cu picioarele şi a câştigat al 7-lea sezon al emisiunii Românii au talent. Premiul obţinut a fost de 120.000 de euro.





A doua zi, pe 2 mai, a avut loc o veritabilă vânătoare de ouă de ciocolată, un concurs de ciocnit ouă de şi diverse concursuri şi întreceri.

ARMATA DE PĂPUŞI DE PORŢELAN

Cu siguranţă, atracţia principală a satului Poveştilor o constituie cele peste 1.000 de păpuşi de porţelan, colecţionate de Victor Mihalache. Soţia îl numeşte mai în glumă, mai în serios, „colecţionarul de colecţii”.



Pe lângă asta, Victor Mihalache mai colecţionează bani vechi, insecte şi diplome.

“Toată nebunia asta frumoasă a început acum mulţi ani ani. Istoria e simplă. Mergeam să îmi caut materiale pentru teatrul pe care îl conduc şi îmi aduceam materialele din Germania, din SH-uri. Numai că am descoperit un prieten care aducea şi îmbrăcăminte şi obiecte pentru carnaval şi la un moment dat m-a întrebat dacă nu mă interesează nişte păpuşi din porţelan. Nu ştiam foarte multe despre ceste păpuşi, dar mi-au plăcut şi am luat cei trei saci”, îşi aduce aminte Victor Mihalache.

Târgovişteanul deţine una dintre cele mai mari colecţii de păpuşi de porţelan, iar în galeria selectă a celor care deţin o astfel de colecţie este şi creatoarea de modă Romaniţa Iovan.



“Nu ascund faptul că vreo doi ani au stat în pod. Nu m-am atins de ele pentru că nu aveam unde să le pun. La un moment dat, când le-am scos din saci, mi-am dat seama cât sunt de frumoase şi cât de bine se pun în valoare când sunt multe. Atunci m-am hotărât să strâng cât mai multe, să fac o colecţie. Le-am aranjat, le-am spălat. Îmbrăcămintea e foarte importantă la aceste păpuşi, pentru că fiecare piesă este unicat. De atunci am început să adaug la colecţia mea orice păpuşă din ţară, de prin străinătate, orice am găsit. Am dat şi anunţuri la mica publicitate. Din cunoştinţele mele, este una dintre cele mai mari colecţii din ţară. Ştiu că Romaniţa Iovan mai are o asemena colecţie. Le-am adunat din Franţa, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Macedonia”, spune colecţionarul.

O SINGURĂ PĂPUŞĂ VALOREZĂ MII DE EURO

Unele dintre păpuşile de porţelan sunt extrem de valoroase, tocmai pentru că nu sunt atât de răspândite în lume, fiind foarte bine realizate.





“Pe cea mai valoroasă piesă am dat cel mai puţin. Cred că cel mai mult am plătit 350 de lei pe o păpuşă. Dar cea mai valoroasă este una pe care am dat puţin. În cataloage costă câteva mii de euro. Este vorba de un micuţ mexican, care este foarte fidel redat. Are trăsăturile feţei extraordinare. Am o păpuşă de 1 metru înălţime şi este în întregime din porţelan, pentru că unele au doar mâinile sau picioarele din porţelan. Am o colecţie de clovni şi arlechini, de copii, de bătrâni şi tot aşa. Cu cât este atât mai mică sau chiar limitată, cu atât o serie de păpuşi este mai scumpă”, explică târgovişteanul.

APRECIATE ATÂT DE COPII, CÂT ŞI DE ADULŢI

O parte din păpuşile sale au fost aprecizat de copii prin multe mall-uri din ţară şi multe teatre. „Am fost cu o parte din colecţia mea şi în mall-uri şi la diferite prezentări. Din partea copiilor, culmea, nu am avut nicio stricăciune. Din parte adulţilor am avut part de evenimente neplăcute, pentru că a încercat cineva să îmi fure, în Craiova, o parte din păpuşi, chiar în timpul prezentării”, adaugă el.



Visul său din totdeauna a fost să realizeze un mic muzeu în care să fie prezentate aceste păpuşi, iar Satul Poveştilor reprezintă tocmai o astfel de casă.

„Le-am făcut certificat de identitate fiecărei păpuşi, iar acolo unde am ştiu şi ţara de provenienţă, am trecut şi ţara. Atunci pot să spun că am un soi de catalog al lor. Copiii vin destul de des pe la mine pentru a vedea aceste păpuşi. Îmi place reacţiile lor. Sunt unele de uimire şi unele de grijă. Nu dau năvală cum se întâmplă la un raft cu păpuşi obişnuite, necasante. Ei parcă simt de la bun început că sunt fragile şi nu prea pun mâna pe ele”, spune bărbatul.

Pe lângă colecţia impresionantă de păpuşi, Victor Mihalache mai are colecţii de bani din toată lumea, insecte, ghiduri şi pliante turistice, diplome şi medalii, aparate de fotografiat şi imprimante.

Victor Mihalache este membru fondator al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi are – până la acest moment – 10 cărţi şi albume publicate.

ŞCOALA MICILOR VEDETE ŞI CLUBUL VICTORIOŞILOR

Victor Mihalache conduce, alături de soţia sa, Şcoala Micilor Vedete şi Clubul Victorioşilor, activităţi care a obţinut zeci de premii naţionale şi internaţionale la festivaluri de muzică, tradiţii, umor şi recitare. La acestea se adaugă numeroase apariţii la posturi de radio şi televiziune locale, regionale şi naţionale şi zeci de spectacole oferite publicului din întreaga ţară.



Copiii se simt ca într-o mare familie atunci când participă la activităţile Şcolii Micilor Vedete şi ai Clubului Victorioşilor.

„365 DE ZILE PLINE DE POEZIE”, DE VICTOR MIHALACHE

2014 a adus o premieră pentru lumea literară din România. Pentru prima oară un scriitor a decis să scrie ( şi să publice pe internet ) în fiecare zi, câte un poem, în decurs de un an.



Iniţiatorul acestui proiect este tot Victor Mihalache, care mai are la activ şi alte desfăşurări inedite: Festivalul de poezie prin SMS, Festivalul Florilor de Câmp, Nopţile de poezie de la Mănăstirea Viforâta, Golgota poeziei la Mănăstirea Gorgota sau Festivalul Primarilor Artişti.

„Am demarat proiectul -365, un an de poezie cu Victor Mihalache - pe 31 decembrie 2013. Mă aflam în pădurea de pe dealul din apropierea casei mele de la Vulcana Pandele şi mi-au venit în cap versurile poemului -Drum cu cărare pe mijloc. Primele versuri le-am tastat pe telefon acolo, în pădure. Am continuat acasă, în noaptea de Revelion. Atunci mi-am spus: de ce nu aş scrie câte un poem în fiecare zi, întregul an?”, s-a întrebat scriitorul.

Şi-a luat în serios provocarea şi a scris zi de zi, indiferent de inspiraţie, chef sau stare, câte o poezie. „Am scris acasă, în mai multe locuri din ţară, în Serbia şi în Republica Moldova. Am publicat poemele în primul rând pe pagina mea de Facebook. Apoi pe Şcoala Micilor Vedete, Lumea Poeziilor, Scriitorul etc. Unii nu au crezut în proiect. Dumnezeu mi-a dat atâta inspiraţie cât să placă cititorului anul meu poetic”, a spus Victor Mihalache.

Victor s-a născut în prima lună a anului 1962. De când era mic părinţii săi i-au insuflat dragostea de muzică, dansuri şi teatru. În anii copilăriei şi-a dat seama singur de veleităţile sale pentru literatură şi lumea presei.

Victor Mihalache a ajuns, la 18 ani, un nume cunoscut al muzicii folk din judeţ şi a reuşit să se impună printre numele mari ale muzicii de gen. În timp a aflat că mai mult îi place să scrie, dar nu a renunţat la pasiunea pentru muzică şi a început să producă texte pentru muzică.

A lucrat ca redactor la mai toate posturile de radio, televiziunile şi ziarele din Târgovişte iar în timpul liber a scris, de la poezie până la texte de cântec. A ajuns membru al Uniunii Scriitorilor din România datorită carierei jurnalistice iar în prezent are o emisiune pentru copii la una idntre televiziunile locale.

Amintirea pe care o are cel mai bine întipărită în minte

„Eram odată undeva la ţară cu spectacol pentru copii. Mama unei fetiţe a venit şi ne-a spus că nu a dormit toată noaptea micuţa de bucurie că urmeză să meargă să vadă pe viu actori şi păpuşi. Altă dată, undeva, într-un sat din judeţul Tulcea am jucat spectacolul pentru trei copii. Ei îşi doreau să ne vadă şi nu le puteam strica bucuria doar pentru că nu făcuseră cei mari destulă popularizare. Nu vreau decât să fac oamenii să zâmbească, să ştiu că lumea e fericită şi că rolul meu pe lume are şi un rost”

AJUTOR DE NĂDEJDE ÎN SATUL POVEŞTILOR – PĂPUŞARUL COSTIN BUTĂROIU

Costin Butăroiu, în vârstă de 50 de ani, membru al Teatrului „Junior” şi al „Cetei lui Zâmbilici”, este unul dintre cei mai talentaţi păpuşari şi actori pentru copii din ţară. Este păpuşar de peste 30 de ani şi spune că această meserie este una de care nu s-a plictisit absolut deloc, chiar dacă uneori este obositoare.



„Iniţial mi-am început viaţa asta artistică cu spectacole pentru tineret, însemnând muzică, poezie şi umor. Era cam aşa prin '85-'86. Apoi, cam prin '88 am început cu păpuşile, la Casa Tineretului, unde am început cu spectacole pentru copii. De atunci, aproape numai asta am făcut. Fac de drag ceea ce fac - teatru pentru păpuşi şi muzică pentru copii. Am colaborat foarte mult cu Victor Mihalache la secţia pentru copii, apoi cu Teatrul Tony Bulandra, dar am revenit în trupa lui Mihalache, cu Teatrul „Junior” şi cu „Ceata lui Zâmbilici”. Fac teatru pentru copii cu vârste de la 4 ani în sus”, spune Costin Butăroiu.

Actorul păpuşar este de părere că cei mici sunt publicul cel mai dificil. „Copilul este o categorie de public care te judecă pe loc. Dacă ai început piesa şi nu le-ai captat atenţia, încep să vorbească, se fâşnesc şi i-ai pierdut. Ca adult, dacă o piesă nu te-a atras, taci din gură, urmăreşti piesa până la capăt, dar cei mici te-au taxat imediat. Imediat se face gălăgie în sală şi nu e ok”, spune Costin Butăroiu.

Joaca ne ţine tineri

Actorul însărcinat cu distracţia celor mici spune că şi adulţii au nevoie de joacă, nu doar copiii.



„Mi-a plăcut întotdeauna să mă joc. Am crezut că chestia asta te poate ţine tânăr. Am vrut să fiu în lumea poveştilor, să fiu Făt Frumos, Scufiţa, orice. Poţi fi oricine. Avem nevoie şi noi, adulţii, să ne jucăm şi să evadăm din cotidian. Am făcut teatru de păpuşi la Casa Tineretului cu Victor Mihalache, cu Gabriel Apostol, Viorel Dincă. Mai târziu am colaborat cu Dan Ţopa la Teatrul Neghiniţă. De câteva ori trupele s-au reunit şi am jucat în aceeaşi trupă, de multe ori”, mai spune el.

Costin Btăroiu a jucat în spectacole precum „Capra cu trei iezi”, „Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici”, „Vasilache şi Mărioara”, „Morcoveaţă”, „Till Eulenspiegel” şi „Pinocchio”.

„Piesele nu sunt grele, pentru că ceea ce faci, faci cu drag. Ne jucăm cu păpuşile, cum să fie greu? Poate, mânuind anumite păpuşi sau marionete, stând cu mâinile ridicate, aplecat, dar astea trec. Toate poveştile prind atât la cei mici, cât şi la cei mari. Hansel şi Gretel, Pinchio, Capra cu trei iezi, Năzdrăvăniile lui Păcală, toate sunt de succes şi rămân peste ani la fel”, explică el.

De la păpuşi, în serial dramatic despre război

Costin Butăroiu s-a născut la Târgovişte. În 2019 a fost cooptat în distribuţia serialului "În spatele frontului", produs de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministrul Culturii.

Seria de documentare „În spatele frontului” aduce în prim plan situaţii şi întâmplări mai puţin cunoscute, petrecute în timpul Primului Război Mondial. Serialul docu-dramă s-a difuzat la TVR 1.