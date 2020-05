Român intrat în Cartea Recordurilor la un capitol ciudat. Este decretat cel mai tânăr autor de autobiografie din lume

Cartea conţine prefaţe scrise de Dida Drăgan, Michaela Rose (Arabesque), Romaniţa Iovan, Raoul, Eb Davis şi Michael Airington.

Mihai-Claudiu Dumitrache este cel mai tânăr autor de biografie din lume, fiind urmat de autoarea nord-americană Helen Keller (1880-1968) care a publicat la vârsta de 23 de ani autobiografia “The story of my life”.

Recordul a fost omologat de Cartea Recordurilor din România şi recunoscut de World Records Academy în mai 2020, după o anchetă de 3 luni.

„Stabilirea acestui record îmi dă puţin mai multă putere să merg mai departe în orice mi-aş propune. Este bine ca atunci când cineva desfăşoară o activitate de genul acesta, să fie şi validat într-un fel anume. Aşa se motivează şi se autodepăşeşte, ajungând la performanţe şi mai mari. Mai ales când recunoaşterea vine din partea unor oficialităţi de această natură”, spune el.

Muzica românescă - una sfântă

„Cum vâd eu muzica românească? Ca pe una sfântă! Si nu mă pot opri din ascultat artisţii români. În fiecare zi am nevoie să ascult Dida Drăgan, altfel mă simt ratat. Şi daca ne-am raporta la noile curente muzicale, actualitatea radio şi restul formelor de artă prin care se presupune a aduce un plus societăţii româneşti, cel puţin. M-aş cita pe mine de anul trecut: “Să ne promovăm cultura dându-i locurile de top care sunt ocupate de corupţie şi bani”, spune tânărul artist.

Claudiu spune că a trecut cu bine prin pandemie.

„Am suportat bine starea de urgenţă. Am avut de lucru în studio, am avut musafiri şi invitaţi. Pandemia la mine, a fost o petrecere lungă şi benefică pentru a face lucruri pe care nu puteam să le fac din cauzei lipsei de timp liber. Această propagandă mondială m-a ajutat mult pe mine şi mediul în care trăim. Şi pe toata lumea, sunt sigur”.

Presa românească din Marea Britanie îl compară pe Claudiu cu celebrul scriitor francez Arthur Rimbaud datorită stilului de viaţă boem, publicatul la vârste adolescentine şi călatoriile pe trei continente.

Claudiu Dumitrache este cunoscut datorită activităţii sale muzicale, cântând în peste 400 de spectacole în România si în străinătate.

A fost membru în Trupa Artistică Anton Pann a regretatului scriitor erudit Ioan V. Maftei Buhăieşti, este actor, compozitor, jurnalist, cântăreţ, consultant în dezvoltare personală şi scriitor, cu diplome şi certificate acreditate de London School of Business and Communications sau de Ministerul Educaţiei şi Culturii.

A cântat în spectacole alături mulţi artişti naţionali, dar şi de celebrităţi precum Alphaville, Neda Ukraden, Jakob Petren (soţul lui Jenny de la Ace of Base) sau Faydee.

“Îl cunosc pe Claudiu Dumitrache de 3 ani şi întotdeauna am ştiut că are o voce fantastică şi carisma potrivită pentru a fi un artist internaţional. Ambiţia şi etica sa de lucru nu seamană cu ale nimănui şi îmi imaginez în anii următori că va avea mult succes în industria muzicală. Claudiu este tipul de persoană care face lucrurile să se întâmple!” – a transmis compozitorul Eurovision Michael James Down, UK.

Cărţile sale se pot achiziţiona şi în format electronic pe Google Play şi Google Books dar şi de la editurile Coresi sau Amurg Sentimental.