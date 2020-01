Monitorul super-ultrawide realizat de Samsung. Niciun PC de gaming nu-i poate atinge performanţele în momentul acesta

Samsung Odyssey G9 are un display VA, ideal pentru gaming si o rata de reincarcare de 240Hz, scrie Business Insider

G9 are diagonala a două monitoare de 16:9 unul lângă altul şi o rezoluţie de 1.440 p, care este mai puternică decât rezoluţia standard de 1.080 p de pe multe monitoare. G9 solicită de două ori puterea unui computer, cel puţin în timpul rulării unui joc.

Samsung Odyssey G9 este un monitor de 51 inch - 5120 x 1440p.

G9 foloseşte un panou de afişare VA, echilibrat pentru jocuri. Are un timp de răspuns de 1 milisecundă pe care unii jucători îl apreciază pentru jocurile cu cerinţe ridicate.

Dacă aveţi de gând să vă cumpăraţi un astfel de monitor, trebuie să ştiţi că aveţi nevoie de PC incredibil de puternic, dotat cu procesor Intel i7 sau i9 din generaţia a IX-a şi o placă grafică precum Nvidia RTX 2080Ti.

Monitorul Samsung Odyssey G9 are si o arcuire “1000R”, creata pentru imersiune, sustine tehnologia AMD FreeSync 2 si are compatibilitate Nvidia GSync. Pretul va fi dezvaluit la data lansarii, ce va avea loc in prima jumatate a anului 2020.