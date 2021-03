Mamă cu doi copii, terorizată de fostul bărbat: „A zis că-mi face felul, ca în crima de la Titu“ VIDEO

Femeia în vârstă de 27 de ani, din Serdanu, o localitate de lângă Titu, judeţul Dâmboviţa, s-a despărţit de fostul bărbat în urmă cu un an, după 11 ani de relaţie. Are împreună cu el doi copii, în vârstă de 2 ani, respectiv 9 ani.

Femeia spune că trăieşte un coşmar. Fostul soţ, care locuieşte chiar lângă ea, o ameninţă, o înjură şi o loveşte. Dovadă stau imaginile filmate chiar de ea. Victima a obţinut acum un an a obţinut un ordin de protecţie împotriva băratului, dar acesta l-a încălcat.

Ea a încercat să aplaneze conflictul, i-a lăsat şi copiii ca să nu mai aibă scandal cu el, dar în zadar. Ultima dată, bărbatul a intrat peste ei în curte şi i-a bătut atât pe ea, cât şi pe tatăl ei.

„El m-a lăsat, nu eu, m-a lăsat cu doi copii. Am ales să plec. Am avut ordin de protecţie cu el, pentru că mă tot ameninţa, agresa, oriunde plecam mă simţeam urmărită de el. Nu s-a respectat niciun ordin de protecţie. A venit la poartă la mine cu cuţitul. Are dosar, are mai multe dosare şi nu se ia nicio măsură cu el”, spune Georgiana Constantin.

Femeia este ameninţată cu moartea. Agresorul spune că îi „face felul“, aşa cum un militar şi-a ucis iubita într-un coafor din Titu.

„Poliţia spune că îşi face treaba. Am înţeles, dar eu ce să fac? Să aştept să îmi dea în cap, să ajung ca fata de la coafor, cum mă ameninţă de doi ani de zile?”, mai spune victima.

Tatăl femeii spune că nu s-a băgat între ei niciodată şi că ultima dată bărbatul a intrat peste ei şi l-a bătut şi pe el.

„Nu este prima oară. În doi ani jumate ne-a terorizat. La un moment dat a intrat peste ea în curte, i-a dat o palmă, şi apoi a intrat şi fratele său peste noi în curte, şi ne-a luat la pumni şi la picioare”, spune acesta.

Concubinul actual al femeii spune că îi e frică să mai plece la muncă, gândindu-se că agresorul poate intrat la ei în casă. Vecinii sunt speriaţi de ei de atâtea scandaluri.

„Face numai balamuc, maică. O bate, nu ştiu ce îi face. Mi-e milă de ea. Când vine beat numai aşa face”, spune o bătrânică.

Individul a fost arestat pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu, ameninţare şi lovire sau alte violenţe.

Ajuns in faţa procurorului de caz, însă, acesta a hotărât că nu se impune nicio măsură, aşa că împotriva bărbatului a fost emis doar un nou ordin de protecţie provizoriu, pentru 5 zile.