Jobul de vis. Compania care plăteşte 1.000 de dolari doar ca să stai cu ochii la filme Disney

Candidaţii au fost nevoiţi să demonstreze că sunt cei mai mari fani Disney din lume.

Reviews.org a decis să selecteze câţiva fani alături de care vor sărbători un eveniment interesant - lansarea noului canal Disney +, care va avea loc pe 12 noiembrie 2019.

Pentru a participa la concurs ar trebui să fiţi rezident american, cu vârsta de peste 18 ani.

Ce primeşte alesul

Pe lângă cei 1.000 de dolari, cel mai mare fan Disney va primi şi alte gadgeturi şi dispozitive, un abonament la Disney + pentru un an întreg.

Lista filmelor:

-101 Dalmatians

-Aladdin

-Boy Meets World

-Cars

-DuckTales

-Finding Nemo

-Frozen

-Hercules

-High School Musical

-The Incredibles

-Kim Possible

-Lilo and Stitch

-The Lion King

-The Little Mermaid

-Malcolm in the Middle

-The Mandalorian

-Moana

-Monsters University

-Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

-Ratatouille

-Remember the Titans

-Rogue One: A Star Wars Story

-The Simpsons

-Star Wars: The Clone Wars

-That’s So Raven

-Toy Story

-Up

-Wall-E

-The World According to Jeff Goldblum

-Zootopia