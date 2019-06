FOTO Peste 150 de elevi cu nevoi speciale, încurajaţi să creeze obiecte handmade pe care să le comercializeze

Proiectul este destinat dezvoltării imaginaţiei si creativităţii copiilor cu nevoi speciale. Peste 150 de elevi din şcolile dâmboviţene au fost încurajaţi să creeze obiecte handmade pe care să le comercializeze apoi, în cele 5 zile de târg.

„Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi-a asumat obligativitatea asigurării unei mese calde pentru cei 153 de copii, pe perioada celor 5 zile de desfăşurare a târgului. De altfel, copiii au primit această masă, în baza contractului de prestări servicii nr. 111/10.06.2019, începând cu prima zi a târgului. Într-o altă etapă a proiectului „ŞI TU CONTEZI!” – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi derulat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, urmează ca un număr de 460 de copii să primească masă timp de 35 de săptămâni. Astfel, 460 de copii, ce fac parte din grupul-ţintă al proiectului, vor primi această masă, timp de 5 zile pe săptămână, începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu începerea anului şcolar 2019 – 2020, în cadrul programului HAS – Help After School”, se arată într-un comunicat al CJ Dâmboviţa.

