Cum încearcă o „gaşcă“ de tineri să revitalizeze cinematografia românească. Apariţia primei telenovele autohtone

În anii 1990-2000, românii au început să meargă din ce în ce mai rar la cinematograf pentru a vedea producţii româneşti.

Şi totuşi, în acest context deloc favorabil, o echipă se încumetă să producă prima telenovelă românească, aşa cum avea să fie numit în 2004 serialul „Numai iubirea”.

Iura Luncaşu, unul dintre regizori, a ales să nu se oprească aici, poate şi din cauza faptului că simţea că publicul avea nevoie de filme româneşti de calitate, producţii comerciale. Şi nu s-a înşelat pentru că într-adevăr publicul are nevoie de asta.

Dovadă stau audienţele înregistrate de serialele româneşti, dar şi succesul de casă pe care „Ghinionistul”, film realizat tot sub bagheta lui Iura Luncaşu, l-a înregistrat la sfârşitul anului 2017.

Despre „Faci sau Taci” regizorul, scenaristul şi producătorul filmului, Iura Luncaşu, spunea într-un interviu din timpul filmărilor că „a fost un proiect mult mai greu, dar că este mult peste Ghinionistul”.

Filmul, o comedie poliţistă care va intra în cinematografele din toată ţara din 15 martie 2019, aduce în prim plan un actor care, deşi tânăr, s-a remarcat în lumea artistică prin roluri interpretate în seriale ca „Pariu cu viaţa” şi „ O nouă viaţă”, dar şi în filme precum „Ghinionistul” „Selfie” şi „Selfie 69” - Levent Sali.

Între două oraşe, aflat în turneul de promovare al filmului cu caravana, Levent Sali şi-a făcut timp să ne răspunda la câteva întrebări despre „Faci sau Taci”.

„Nu e neapărat ceva nou pentru că înainte de 1989 au mai existat producţii de acest gen, dar cu siguranţă readuce în atenţia publicului o reţetă de succes: comedia poliţistă în care acţiunea şi umorul se îmbină foarte bine. Dacă înainte aveam doar speranţa că filmul va fi bine primit de public, ca urmare a faptului că am avut ocazia până la acest moment să-l vizionez împreună cu o parte din echipă alături de publicul din Timişoara, acum pot spune că reacţia sălii pe parcursul vizionării a fost una care ne-a bucurat enorm şi ne-a depăşit toate aşteptările”, ne-a spus Sali Levent.

„am reuşit să transmitem toată energia pozitivă”

„Încă din faza de proiect toate eforturile noastre au avut un singur scop: ca acest film să fie unul de calitate de la care publicul să plece zâmbind. Hohotele de râs ale celor din sală, atât pe mine cât şi pe toţi cei care am lucrat la acest film, ne-au emoţionat foarte mult şi am avut satisfacţia că am reuşit să transmitem toată energia pozitivă pe care am avut-o la filmări. Pentru mine, ca actor, reacţia publicului este foarte importantă, iar emoţiile cele mai mari le am când am ocazia să vizionez filmul alături de public, aşa cum se întâmplă şi acum cu caravana Faci sau Taci. Am fost foarte fericit să aud la Timişoara persoane care au spus că vor să mai vadă încă o dată Faci sau Taci”, spune el.

FOTO: Sali Levent

Este de părere că personajul pe care îl interpretează în „Faci sau Taci” nu îi seamană deloc.

„Poate şi din cauza asta provocarea a fost mult mai mare”

Filmul se anunţă a fi unul care iese din tiparele filmelor produse de români, cu o distribuţie surprinzătoare: Augustin Viziru, Monica Bârlădeanu, Bogdan Mălăele, Diana Dumitrescu, Ana Baniciu, Oana Moşneagu, dar şi pe Sandra Izbaşa, Gică Craioveanu şi Cătălin Cazacu Giulia şi Horia Brenciu, Maria Popovici şi Micutzu – Cosmin Nedelcu, Sali Levent, Codin Maticiuc.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: