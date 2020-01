Cele mai mari cinci mituri despre slăbire. Teoriile perpetuate şi în 2020 de „Doctorul Google“

Mitul nr. 1: consumul de grăsime te îngraşă

Grăsimea are mai multe calorii pe gram decât carbohidraţii şi proteinele şi de aici ar putea rezulta acest mit, spune Jessica Cording, autoarea cărţii „The Little Book of Game-Changers”. De fapt, adaugă ea, grăsimea te ajută să ai senzaţia de plin mai mult timp.

Desigur, dacă vei consuma grăsime mai multă decât ai avea nevoie, vei lua în greutate, spune Carolyn Newberry, gastroenterolog la NewYork-Presbyterian şi Weill Cornell Medicine. „Grăsimea este o componentă importantă a unei diete sănătoase, iar cantităţile moderate de grăsime sunt necesare pentru a construi celule, pentru a menţine căldura şi pentru a oferi energie organismului”, spune ea.

Mitul nr. 2: toate caloriile sunt egale

Este foarte important să ştim câte calorii consumăm, dar la fel de important este şi tipul de calorii pe care le consumi.

"O calorie nu este doar o calorie. Macronutrienţii precum proteinele, grăsimile şi carbohidraţii fac lucruri diferite în organism şi au funcţii diferite. Avem nevoie de o combinaţie a acestora pentru ca organismul să funcţioneze optim. Două sute de calorii de pâine albă te vor face să te simţi foarte diferit decât dacă ai 200 de calorii de grâu integral cu unt de migdale", spune Cording.

Mitul nr. 3: Carbohidraţiii sunt răi

La fel ca grăsimile, carbohidraţii sunt o parte importantă a unei diete sănătoase. Cu moderatie, acestea ofera organismului cu sursa sa principala de energie, precum şi reglează tractul digestiv, spune Dr. Newberry.

Există diferite tipuri de carbohidraţi: simpli şi complecşi. Carbohidraţii simpli includ lucruri precum alimentele procesate şi îţi pot ridica glicemia şi pot duce la creşterea în greutate dacă vei consuma prea mulţi. Carbohidraţii complecşi, pe de altă parte, se găsesc în alimentele bogate în nutrienţi, cum ar fi pâinea din cereale integrale, fasolea şi leguminoasele, ovăzul şi anumite legume şi, de fapt, pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Mitul nr. 4: Exerciţiile fizice înving o dietă proastă

Exerciţiile fizice sunt o parte importantă a pierderii în greutate, dar puteţi să vă „chinuiţi” degeaba dacă consumaţi alimente bogate în calorii şi sărace în elemente nutritive, cum ar fi alimentele procesate, carnea prăjită şi băuturile zaharoase.

Mitul nr. 5: suplimentele vă pot ajuta să pierdeţi în greutate

În ciuda promovării agresive a suplimentelor de slăbit, nu există date care să sugereze că aceste „lucruri” chiar funcţionează în mod constant, spune dr. Newberry.

De asemenea, este important să reţineţi că suplimentele pentru scăderea în greutate sunt diferite de medicamentele prescrise pentru pierderea în greutate, pe care un medic le poate recomanda sau nu pentru pacienţii obezi care au început deja să schimbe stilul de viaţă.