A lăsat multinaţionala pentru propria cafenea. Lusiana, barista: „Am zis să fac ceva pentru mine“

Lusiana Bîrlog , din Târgovişte, în vârstă de 41 de ani, alături de soţul său, şi-a deschis o cafenea care poartă numele fiului - „ Luca’s Coffee ”, după 17 ani în care a acordat credite, în calitate de consilier bancar, atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

Nu au angajaţi, pentru că afacerea nu le permite acest lucru, deocamdată, dar lucrează amândoi cu pasiune şi cu încrederea că, într-o zi, afacerea se va susţine de la sine. Cafeneaua este amplasată într-o zonă cu trafic pietonal mare, pe Bulevardul Independenţei, aproape de centrul Târgoviştei, în zona Baia comunală.

Pentru că a observat că foarte mulţi clienţi preferă, în perioada aceasta, să îşi consume cafeaua acasă, barista de la „Luca’s Coffee” a decis să le ofere posibilitatea să îşi bea acasă cafeaua preferată.

„Românii consumă multă cafea şi am zis să fim oarecum în mijlocul lor. Mulţi dintre ei nu mai preferă locurile mari în care beaua cafeaua. Fie vin şi şi-o iau la pachet, fie vin într-un loc aşa mic precum al nostru, să se simtă altfel”, spune Lusiana.

Iniţial a închiriat o franciză şi a funcţionat în acest fel un an în Piteşti şi ulterior în Bucureşti. Pentru că era prea departe de casă, de familie, a ales să renunţe la franciză şi a venit acasă, la Târgovişte.

De la Facultatea de Istorie-Geografie, la lucrul cu clienţii bancari

Lusiana povesteşte că a fost o întâmplare când s-a angajat în sistemul bancar, pentru că a terminat Facultatea de Istorie-Geografie.

„În timp ce eram în perioada de creştere a copilului, mi s-a ivit ocazia să lucrez la CitiBank, deşi nu aveam experienţă. M-am descurcat şi am rămas acolo. Apoi, trecerea la ING a fost uşoară, pentru că aveam experienţă. La un moment dat, după 17 ani de bancă, mi-am spus că trebuie să am o afacere a mea, chiar dacă am început în 2020, în primul an de pandemie. Am zis să fac ceva pentru mine. Am deschis o cafenea în Piteşti, după care, fiind prea departe de familie, de copii, am zis să deschidem la Târgovişte, după ce încercasem şi în Bucureşti. Aveam deja aparatura şi la Târgovişte am mai băgat nişte bani doar în amenajare”, spune ea.

Sursa Luca's Coffee

„Am avut parte de o primire caldă în Târgovişte şi clienţii sunt ceva mai selecţi, cu vârste de peste 25 de ani şi până la 60 de ani, care vor altceva, o cafea de specialitate, prăjită artizanal. Cafeaua noastră nu e prăjită industrial şi clienţii noştri simt asta, simt diferenţa. Avem şi produse de patiserie, dar şi produse tradiţionale, cum ar fi ciocolata de casă. Nu am vrut să luăm produse de la supermarket, ci am vrut să încurajăm afacerile mici, aşa cum e a noastră”, explică barista.

Mărturiseşte că atunci când a deschis cafeneaua, ea şi soţul ei nu s-au gândit neapărat la bani şi la a face un business mare din asta, ci doar la independenţa de patron.

Sursa Luca's Coffee

În ciuda fapului că preţurile la utilităţi au luat-o razna în România, preţurile în cafenea au rămas la fel, pentru a menţine clienţii. „Profitul nu este unul mare, dar avem o creştere sănătoasă. Contează şi că am avem produse de calitate şi la preţuri mici. Am preferat să nu le scumpim deocamdată, doar ca să speculăm situaţia actuală. Ne respectăm clienţii, cât putem rezista o vom face”, adaugă Lusiana.