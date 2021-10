Un român riscă închisoarea fiindcă a omorât doi hârciogi. Ce greşeală a făcut VIDEO

În ultima săptămână a lunii septembrie, suceveanul a fost contactat de către părinţii săi, care au o gospodărie în comuna Siminicea. Bătrânii s-au plâns că grădina le este devastată de hârciogi, fiind afectată în mod special cultura de porumb. Aşa că tânărul s-a dus la casa părintească şi a pus capcane în grădină pentru a prinde micile rozătoare.

După ce a prins doi hârciogi într-o cuşcă, i-a filmat şi s-a lăudat pe contul său de Facebook că le va face „băiţă”. Printre cei care au văzut postarea au fost şi reprezentanţii Aociaţiei de protecţie a animalelor „Casa lui Patrocle”. „Într-o duminică seară, navigam şi noi pe internet şi am văzut comentariile unor iubitori de animale la postarea făcută de un domn din Siminicea, care era criticat. Postase două filmuleţe cu el capturând doi hârciogi în cuşti - capcană-improvizată. Era foarte mândru de capturile lui. În momentul ăla am salvat comentariile lui în care spunea că le face băiţă, probabil voia să-i înece. Am postat şi noi pe pagina noastră de Facebook şi luni dimineaţă am sesizat Poliţia Animalelor”, a declarat Alina Gavriloaie, reprezentanta asociaţiei.

Reacţia Poliţiei

Poliţiştii au reacţionat ferm şi au făcut percheziţii în gospodăria din Siminicea, au deshumat leşurile hârciogilor, după care, în baza probelor, au întocmit un dosar penal pe numele celui care a comis fapta.

„Poliţiştii s-au autosesizat şi au întocmit un dosar de cecetare penală sub aspectul comiterii unor infracţiuni prevăzute la legea 407/2006, Legea Vânătorii, dar şi în baza Ordonanţei Guvernului 57/2007 privind regimul ariilor protejate şi faunei sălbatice. În concret, poliţiştii au identificat un bărbat de 41 de ani din Suceava care deţine suprafeţe de teren la părinţii săi, pe raza comueni Siminicea şi care a vânat fără drept mai mulţi hârciogi, o parte dintre ei îngropându-i pe terenuri din apropiere. În baza dosarului întocmit s-au efectuat şi două percheziţii domiciliare fiind ridicate leşurile mai multor hârciogi. Bărbatul (n.red autorul) riscă inclusiv pedeapsa cu închisoarea”, a declarat Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava.

Ce trebuia să facă proprietarul grădinii

Marius Niţă este angajat al Gărzii de Mediu Suceava. El a confirmat că cei doi hârciogi făceau parte dintr-o specie protejată. Dacă ar fi fost informaţi de proprietarii terenului, comisarii instituţiei de mediu puteau să relocheze rozătoarele, aşa cum prevede legislaţia. Ei bine, nici cel care s-a ales cu dosarul penal şi nici părinţii acestuia nu au ştiu însă hârciogii sunt animale protejate.

„Nimeni nu a ştiut că este specie protejată. Să daţi informaţii la Viaţa Satului să anunţe că hârciogul este specie protejată şi nu are voie nimeni să-i omoare. Şi cine îi prinde, unde să-i ducă? Şoarecii ăştia de câmp strică iarna iarna şi pomii fructiferi” a declarat Dumitru Leizeriuc, tatăl bărbatului care a omorât rozătoarele.

