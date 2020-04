Tensiuni uriaşe între medici şi conducerea militară a Spitalului Suceava. „Oamenii nu pot înţelege de la o zi la alta că suntem în cazarmă“

Un nou scandal s-a iscat la Spitalul Suceava după ce secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Ionel Oprea, a spus că medicii spitalului „sunt răsfăţaţi” şi că unele cadre medicale au refuzat să poarte combinezoanele de protecţie. .

Un medic de la Suceava a declarat pentru „Adevărul” că cei mai mulţi dintre salariaţii spitalului n-au văzut combinezoane în unitatea medicală înainte să se declanşeze criza provocată de noul coronavirus.

El este de părere că noua conducere trebuie să manifeste mai multă toleranţă faţă de corpul medical. „Suntem puţini la serviciu şi tot noi suntem cei certaţi şi arătaţi cu degetul”, ne-a spus cadrul medical.



Şi preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava a cerut conducerii militare a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” să manifeste mai multă înţelegere pentru că angajaţii unităţii medicale n-au avut echipamente de protecţie înainte de criză.



”Testarea personalului nu s-a făcut şi nici acum nu este finalizată. Spitalul n-a avut protocoale, proceduri de urmat în astfel de situaţii deşi Spitalul Judeţean Suceava este acreditat şi reacreditat de ANMCS. O altă cauză, lipsa medicamentelor şi a protocolului terapeutic. Cred că acum este important ce măsuri se iau şi aşteptăm cu nerăbdare rezultate palpabile. Culpabilizarea personalului în maniera "Acarul Păun" nu este nici constructivă şi nici onorantă pentru un general, medic al Armatei Române, de la care Bucovina şi întreaga ţară aşteptă mai mult”, a arătat Sorin Hîncu.

Un alt medic de la Suceava a declarat pentru Digi 24 că spitalul are nevoie de armată, dar şi militarii trebuie să înţeleagă că lucrează cu civili.



”Lumea este foarte speriată. Noi trebuie să înţelegem şi contextul în care acei oameni au trăit, la ce ni s-a întâmplat nouă de-a lungul timpului, de când a început nenorocirea asta. Tocmai asta e problema că noi, sindicatul nostru al medicilor, de fapt sindicat e aşa un nume, e un grup al medicilor din Spitalul Suceava, da, suntem toţi medicii acolo în acel grup şi eu îi reprezint, acel grup a făcut de pe data de 13 martie demers că nu sunt echipamente. Urlam, nu aveam circuite. Nu a fost niciun fel de procedură, niciun fel de instruire, niciun fel de echipament de protecţie profesionalizat, să spună ce să porţi şi cât porţi. Marea majoritate a medicilor au sesizat problemele. Noi nu suntem nici şefi de secţie, n-am fost nici în comitetul de criză, am fost sindicat care am avertizat de pe data de 13 martie şi voi face public acel document în care am cerut ce-am cerut. Se vede clar, cerem materiale de protecţie. N-am avut nimic. Pe 10 martie eu mi-am dat seama că există o transmitere comunitară. Lumea tuşea, era febrilă, era ceva ireal ce se întâmplă. Managerul niciodată nu răspundea, el le ştia pe toate, el era medicul suprem. Noi nu avem un răspuns oficial, cu toate că documentul este cu număr de înregistrare, depus la secretariatul spitalului. Ca şi cum nu ar fi existat. Întotdeauna comunicarea noastră din nefericire aşa a decurs”, a declarat cadrul medical.

Doctorul opinează că ”Nu se putea fără armată la Suceava. Haosul era prea mare. Dar nu poate să vină armata să se comporte cu nişte civili, care nu au făcut o zi de armată în viaţa lor... Sunt femei cu copii mici acasă, oamenii nu pot înţelege de la o zi la alta că suntem în cazarmă, că trebuie să spunem hei rup şi cu trompeta şi cu TAB-ul mergem la serviciu. Şocul psihic pentru ei este foarte mare. Eu personal ştiu prin ce am trecut. Deci, un pic de mănuşi. Plus, cum să învinovăţeşti tu medicii când noi urlam că nu avem echipamente, că nu nu ştim să ne îmbrăcăm? Avem nevoie de armată, asta e clar, nu se poate fără, dar vreau să-i simţim lângă noi, să lucrăm împreună. Oamenii trebuia recuperaţi psihic şi încurajaţi şi sprijiniţi orice ar fi. Sunt 25% dintre cadrele medicale care au rămas, vă daţi seama?”, a spus medicul cu protecţia anonimatului.