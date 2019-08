Pensionarul care a salvat sute de mii de hectare de pământ şi milioane de litri de apă

Suceveanul Ion Gaftoneanu este pensionar şi pentru că îndrăgeşte mediul înconjurător s-a apucat să colecteze baterii uzate, care au un risc de poluare uriaş. Până acum a predat la centrele specializate de colectare mii de baterii. „Am strâns întotdeauna de la prieteni, rude, de unde se duc deşeurile la gunoi, am avut relaţii şi cu baieţii care duceau cu maşina gunoaiele şi îi răsplateam eu cu câte o cinste şi îi rugam ca ori de câte ori găsesc punguţe cu baterii aruncate să le strângă şi să mi le dea şi tot mereu am strâns şi am predat la centrele peste tot”, a arătat suceveanul.

Potrivit site-ului romaniaecologică.ro,o baterie de tip pastilă care conţine mercur poate polua 500 de litri de apă sau un metru pătrat de sol pe o perioadă de 50 de ani.

„După ce se consumă bateriile, continuă să producă reacţii chimice care formează oxizi metalici toxici pentru organismele vii. Metalele conţinute de baterii pot provoca alergii, sterilitate, pierderi de memorie, boli de inimă, cancer, şi alte boli extrem de grave. Atunci când solul şi apa sunt contaminate, aceste substanţe ajung în corpul plantelor şi animalelor, acumulându-se de-a lungul lanţurilor trofice. În urma consumului de către om a acestor plante şi animale, se produc intoxicaţii care afectează ireversibil sănătatea. Mercurul este cea mai periculoasă substanţă folosită la fabricarea bateriilor. În contact cu apa formează compusul cancerigen metil-mercur care afectează grav sistemul nervos şi rinichii. O baterie de tip pastilă care conţine mercur poate polua 500 de litri de apă sau un metru pătrat de sol pe o perioadă de 50 de ani”, transmite sursa citată.

Ecologiştii au mai arătat că plumbul reprezintă o altă substanţa periculoasă care afectează sistemul nervos şi aparatele excretor şi reproducător şi dacă este ars poate fi transportat pe distante foarte mari de vânt.



„Nichelul afectează pielea dacă intră în contact direct cu aceasta, în plus odată eliberat în aer şi aspirat, produce inflamarea căilor respiratorii şi cancer la plămâni. Cadmiul este o altă substanţa cancerigenă, ce produce leziuni grave dacă este ingerată sau inhalată.Litiul afectează grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii şi inima celor intoxicaţi cu această substanţă”, se mai arată pe romaniaecologica.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: