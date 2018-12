O profesoară de sport face antrenamente gratuite cu copiii care suferă de autism şi de sindrom Down

Brânduşa Vărăreanu este antrenoare de judo şi profesoară de Educaţie Fizică la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” din Suceava. De doi ani face antrenamente gratuite cu copiii care au nevoie speciale. Ideea i-a încolţit în minte încă din anul 2010.



Ea ne-a povestit că a descoperit cu ajutorul internetului că în unele ţări din Europa Cluburile de Judo au secţii speciale pentru copiii cu dizabilităţi. „Am început să întreb dacă în ţară face cineva judo cu astfel de copii. Am întrebat şi antrenori şi arbitri, conducerea Federaţiei. Ştiam că acestor copii le-ar face bine să practice judo, ţinând cont că codul moral al judo-ului i-ar fi ajutat foarte mult, fiind vorba despre respect, onoare, prietenie, ajutor şi încredere”, ne-a spus antrenoarea.

Înainte să intre în sala de antrenamente cu cei mici, Brânduşa Vărăreanu a început să facă o serie de cursuri pentru a înţelege cum reacţionează copii cu Down şi autism. La cursuri a întâlnit-o pe Anca Ştrengă, mama unui copil cu sindrom Down. „Anca Ştreangă este din Suceava. Când a spus că îşi înfiinţează o Asociaţie pentru copii cu dizabilităţi am spus să facem şi judo şi de atunci avem o colaborare foarte frumoasă”, ne-a arătat Brânduşa Vărăreanu.

Antrenoarea a urmat un program de pregătire în Olanda, alături de Ben van der Eng, supranumit părintele „Special needs judo”, de la care a primit şi o diplomă care atestă că are abilităţile necesare pentru a se ocupa de copiii cu dizabilităţi.

Brânduşa Vărăreanu se întâlneşte cu cei mici o dată pe săptămână. Elevii ei cu nevoie speciale au vârste cuprinse între 6 şi 18 ani. „Facem un singur antrenament pe săptămână, ne întâlnim marţea în sala de sport a Colegiului Naţional de Informatică”, a precizat profesoara.

La cursuri, elevii fac exerciţii de atenţie şi de mobilitate. În plus, ei se pregătesc şi pentru competiţii. Anul acesta au participat la concursul şi în ţară, la Cluj, şi în străinătate. „Am devenit membri ai „Special Need Judo Union”. Uniunea a fost înfiinţată de către un grup de ţări din Europa, Orlanda, Suedia, Irlanda, Elveţia, Belgia. În aprilie am participat la primele jocuri de judo pentru copiii cu dizabilităţi organizate de Uniune”, ne-a spus Brânduşa Vărăreanu.

Întrebată de ce face antrenamente gratuite cu elevii săi speciali, antrenoarea ne-a spus: „Nu ştiu să vă răspund. Vine din suflet, de dragul acestor copii. Părinţii lor au atâtea probleme încât au nevoie de o mână de ajutor. Nu m-am gândit până acum de ce gratis”.