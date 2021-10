O problemă care îi afectează pe copiii stranierilor întorşi în ţară, ignorată complet de Ministerul Educaţiei

Nu mai puţin de 20 de copii întorşi cu părinţii din străinătate urmează cursurile Şcolii Gimnaziale nr.1, din municipiul Suceava.

Ei s-au născut sau au crescut în ţări precum Spania, Austria, Belgia, Italia, înainte să se întoarcă în România.

Directoarea unităţii de învăţământ, Gabriela Mihai, atrage atenţia că micuţii nu vorbesc bine limba română şi din acest motiv întâmpină dificultăţi de adaptare şi au nevoie de ajutor.

„Avem şi un copil născut, crescut şi educat în Spania până-n clasa a VI-a, cu o limbă română vorbită doar în bucătăria familiei. Nu avem pretenţii chiar de-o limbă literară, dar copilul nu înţelege sensurile unor expresii, ale unor cuvinte, şi debutul în şcolaritatea românesc se va face greu. Aici avem nevoie şi de consiliere cu ajutorul psihologului şcolii. Colegii îi primesc frumos pe noii sosiţi. Noi pregătim cumva colectivele. Diriginta vorbeşte înainte, copilul este prezentat într-un anume fel şi îi organizăm o sărbătoare de bun venit”, a declarat Gabriela Mihai, pentru radiotop.ro.

Directoarea şcolii a adăugat că sistemul nu s-a gândit la o soluţie pentru a-i ajuta pe copiii stranierilor.

„Din păcate, sistemul nu s-a gândit încă foarte bine la cei care vin din străinătate în număr tot mai mare să construim pentru ei programe de reînvăţare a limbii române, pentru că-i foarte important. (...) Am avut anii trecuţi un copil care era premiant în Italia şi aici s-a situat undeva mai jos de media colectivului şi a fost în pragul unei depresii. Eu am ridicat de câte ori am putut problema copiilor care se întorc în ţară şi pentru care trebuie să facem ceva”, a mai spus directoarea.

