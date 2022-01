Miting de susţinere a educatoarei acuzate că a agresat sexual trei fetiţe: „Păcat că vom pierde un educator extrem de bun“

În dimineaţa zilei de luni, 17 ianuarie, mai multe mame din comuna Bosanci a judeţului Suceava au venit în faţa grădiniţei din localitate pentru a transmite mesaje de susţinere a educatoarei care este acuzată de agresiune sexuală şi viol asupra unor copile de 4 şi respectiv 7 ani. Două dintre victime sunt surori.

Localnicii cred că Maria Podolak este acuzată pe nedrept. Ei susţin că în cei 21 de ani de activitate, femeia a avut grijă de sute de fetiţe şi că nu s-au înregistrat probleme.

Întrucât două dintre presupusele victime au în prezent 7 ani şi au părăsit grădiniţa de doi ani, mamele care au participat la miting întreabă de ce nu au vorbit până acum despre agresiunile suferite.

„N-am avut nici cea mai mică suspiciune. N-au fost probleme. Cred că ar trebui ca numele părintelui care a incendiat maşina să fie dat public, nu numai al doamnei. Poate ar trebui un control şi părinţilor copiilor. Cele două fetiţe mai mari sunt la şcoală, în clasa I acum. De ce au tăcut timp de doi ani?”, întreabă o localnică.

„Doamna Marilena este nevinovată. O vom susţine în continuare necondiţionat”, a spus o altă mamă.

„Este cea mai bună educatoare. Am avut trei copii la ea, doi băieţi şi o fată. Până în momentul de faţă nu am avut nicio problemă. Au trecut poate 400 de fete prin mâinile ei. La 51 de ani consideraţi că ar fi putut să facă asemenea lucru un om care are o carieră de 21 de ani în Bosanci? Sub nicio formă. O susţinem necondiţionat, păcat că va pierde Bosanciul un educator extrem de bun”, a declarat una dintre participantele la miting.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, a declarat că anchetatorii documentează în continuare activitatea infracţională a femeii, aceasta fiind bănuită şi de comiterea altor acte sexuale asupra unor minori.

Totul a ieşit la iveală când tatăl a două dintre victime a încercat să-şi facă dreptate singur şi i-a incendiat maşina educatoarei, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut. El a fost surprins de camere de supraveghere video şi a ajuns în arestul Poliţiei.

În timpul audierilor, bosânceanul le-a spus poliţiştilor că s-a răzbunat astfel de educatoarea pentru că i-ar fi abuzat sexual fetele.

Timp de o lună, poliţiştii au verificat acuzaţiile bărbatului şi în urma unei anchete dificile au ajuns ajuns la concluzia că se conturează ipoteza abuzului, ba mai mult, ar exista şi o treia victimă.

“Din verificările ulterioare s-a conturat că aceste acte de agresiune sexuală (inclusiv fizică) asupra minorelor au existat, fiind identificată chiar şi o a treia victimă, existând suspiciunea rezonabilă cu privire la agresiuni sexuale repetate”, a arătat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu.

În consecinţă, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi apoi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Ea a fost arestată pentru 30 de zile.

Colegul său de breaslă, arestat şi el pentru abuz sexual al unei eleve de gimnaziu din Costâna, Todireşti, este profesorul Dragomir Vicenţiu Chisăliţă (59 de ani). Acesta preda Biologie şi Muzică şi a asaltat-o pe fată încercând s-o convingă să facă sex cu el.

