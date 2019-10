Klaus Iohannis a inaugurat cel mai modern ambulatoriu din ţară. Managerul spitalului este în cărţi pentru Ministerul Sănătăţii

Iohannis a fost aşteptat la intrarea principală a Spitalului Judeţean Suceava de către managerul Vasile Rîmbu, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi de către primarul Sucevei, Ion Lungu.

După o scurtă întâlnire cu medicii în spital, Klaus Iohannis a tăiat panglica inaugurală a noului ambulatoriu integrat. Preşedintele a spus, între altele, că investiţia de la Suceava este un exemplu care ar putea fi multiplicat la nivel naţional.

„Prezenţa mea aici, la inaugurarea acestui ambulatoriu, dovedeşte susţinerea mea fermă pentru o reformă reală a sistemului de sănătate românesc, pentru schimbarea de paradigmă, pentru orientarea către tendinţele europene şi internaţionale.Medicina primară şi cea de ambulatoriu constituie piatra de temelie a oricărui proiect de modernizare a sistemului de sănătate în direcţia sustenabilităţii, a performanţei şi, în definitiv, a traiectoriei europene”, a spus Klaus Iohannis.

El a mai declarat că noul ambulatoriu aduce respect pentru pacient şi personalul medical.

„Pacientul va beneficia de un serviciu medical de calitate, atunci când are nevoie şi acolo unde are nevoie, personalul medical din ambulatoriu îşi va putea desfăşura activitatea într-un spaţiu modern şi dotat foarte bine, aici, la dumneavoastră, iar cel din spital se va putea concentra asupra acelor pacienţi care într-adevăr necesită spitalizare. Pe scurt, acest nou ambulatoriu integrat de specialitate aduce respect pentru pacient şi pentru întregul personal medical”, a arătat Iohannis.

Medicul oncolog Doina Elena Ganea a declarat că spitalul de la Suceava are cel mai modern ambulatoriu din ţară, comparaţia fiind făcută doar cu spitalele de stat.

Potrivit managerului Vasile Rîmbu, clădirea noului ambulatoriu integrat are 4.100 de metri pătraţi, 23 de cabinete medicale pe majoritatea specialităţilor. Cabinetele de la pediatrie sunt dotate şi cu jucării.

„Munca noastră aici, la SJU Suceava, nu o reprezintă doar ambulatoriul care a fost inaugurat astăzi. În ultimii zece ani, împreună cu echipa de aici am refăcut infrastructura, am construit, am recondiţionat, am cumpărat echipamente şi am investit în tehnologie. Am dezvoltat noi zone terapeutice şi de imagistică, am dezvoltat proceduri şi procese astfel încât să le oferim pacienţilor noştri o îngrijire cât mai bună”, a spus Vasile Rîmbu.

Construcţia şi dotarea ambulatoriului s-au făcut într-un timp record. Clădirea cu patru etaje a fost ridicată în doar 10 luni cu fonduri de la Consiliul Judeţean Suceava şi Uniunea Europeană.

Sala de aşteptare a pacienţilor de la Pediatrie. FOTO: Oana Şlemco

Înainte să părească unitatea meadicală, Klaus Iohannis a plantat un copac alături de Gheorghe Flutur, Ion Lungu şi Vasile Rîmbu.

Surse din PNL susţin că Vasile Rîmbu a fost propus de partid pentru a ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii în noul Guvern.

Momentul în care Klaus Iohannis plantează un platan în curtea spitalului de la Suceava. FOTO: Oana Şlemco