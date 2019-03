Ce firme de PR se află în spatele campaniei virale pentru construcţia de autostrăzi. „O echipă care s-a încăpăţânat să mă susţină în ciuda tuturor riscurilor“

Omul de afaceri Ştefan Mandachi a conceput campania "România vrea autostrăzi“ împreună cu o agenţie de Public Relations numită Agora Ideon, care a dezvoltat strategia de comunicare, şi cu Fotopunct, o firmă care a realizat producţia clipului „România vrea autostrăzi”. În mai puţin de o săptămână, filmul postat pe Youtube a fost vizualizat de peste 2 milioane de oameni.

“În acest demers, am fost sprijinit de prieteni, înainte de a-mi fi colaboratori. Împreuna cu Agora Ideon am dezvoltat strategia de comunicare si împreună cu Fotopunct am realizat producţia integrală a clipului - de la concept la rezultatul final care, până astăzi, a fost vizionat de cel puţin 2.000.000 de oameni. Cum spuneam, o echipa mică, dar curajoasă, oameni care s-au încăpăţânat să mă susţină în ciuda tuturor riscurilor”, ne-a declarat Ştefan Mandachi.

Omul de afaceri a afirmat, la evenimentul „Femei de succes”, care a avut loc la mijlocul acestei săptămâni la Suceava, că a studiat Cinematografie în SUA şi că a gândit de unul singur scenariul clipului „România vrea autostrăzi”.

Suceveanul a realizat clipul cu ajutorul fotografului Bogdan Botofei şi a scenaristei Alina Calotă, ambii de la Fotopunct Bucureşti.

Întrebat modul în care reacţionat românii la campania pe care a lansat-o, Ştefan Mandachi a răspuns: „Vreau să mulţumesc profund tuturor românilor! Mulţumesc! Mulţumesc! Mulţumesc! Mă simt minuscul în faţa acestui curaj general şi sunt uimit de felul în care au evoluat lucrurile”. Ştefan Mandachi a declarat că îşi doreşte ca la inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova să participe zeci de mii de oameni.

“Atât pe pagina «România vrea autostrăzi», pe profilul personal, cât şi pe stradă, primesc din ce în ce mai multe mesaje de susţinere. Primim multe confirmări de participare, atât din Romania, cât şi de la românii plecaţi în afara tării. Aşadar, sunt mulţumit de rezultatele obţinute până acum şi mă înclin cu adâncă recunoştinţă în faţa tuturor susţinătorilor #şîeu. Mărturisesc că m-am aşteptat ca filmul «România vrea autostrăzi» să fie un mijloc de conştientizare la nivel de societate, dar nu am visat să primim atâta sprijin şi solidaritate. Sper că Suceava va fi blocată pentru 15 minute pe 15 martie la ora 15.00 şi că vom fi zeci de mii de oameni la inaugurarea primului si singurul metru de autostradă din Moldova. Vreau ca #şîeu sa devină un simbol al unităţii românilor până când vom avea autostrada de la Bucureşti la Suceava”, a completat antreprenorul.

Ştefan Mandachi ne-a spus că ideea campaniei nu i-a venit „fulgerător”, însă s-a hotărât să treacă la fapte anul trecut, când a reuşit să ajungă foarte greu cu maşina de la Suceava la Iaşi, ca să îşi viziteze mama bolnavă. „Am ajuns la limita răbdării în 29 septembrie 2018 când, cu o zi înainte de decesul mamei mele, am fost nevoit sa parcurg distanţa de la Suceava la spitalul din Iaşi cu 50km/h printre tiruri, căruţe, biciclişti şi a altor vehicule obligate la rândul lor să circule regulamentar pe potecile din România. Pe lângă faptul că eram îngrozit de situaţia în care mă aflam cu mama către care mă grăbeam disperat, trebuia sa fiu atent să nu mă oprească radarele, să nu mă calce tirul, să frânez, să nu depăşesc, să nu calc linia continuă, mai precis să nu ajung eu însumi în spital. În clipa aceea, mi-am spus că nu se mai poate şi că voi acţiona irevocabil, indiferent de consecinţe”, ne-a declarat suceveanul, care este proprietarul lanţului de restaurante „Spartan”. La începutul acestei săptămâni, Ştefan Mandachi a anunţat că pe 15 martie, la ora 15.00, va inaugura primul şi singurul metru de autostradă din Moldova. La data şi ora inaugurării va sista timp de 15 minute activitatea celor 41 de restaurante din lanţul „Spartan”. Ştefan le-a cerut românilor să procedeze la fel. Răspunsul a fost colosal. Milioane de oameni au strigat sau şi-au pus ca ramă la poza de la profilul de Facebook sloganul campaniei „sîeu”. Mai mulţi antreprenori, sportivi sau angajaţi din România au anunţat că susţin campania şi că se vor opri din activitate în ziua în care Ştefan Mandachi va inaugura în mod simbolic singurul metru de autostradă din Moldova.

