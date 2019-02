Alarmant. A crescut numrărul tragdiilor rutiere în judeţul Ialomiţa, 44 de persoane şi-au pierdut viaţa în 2018

Potrivit inspectorului şef, comisarul şef de poliţie Cristian Ivan, în urma acţiunilor desfăşurate, fenomenul infracţional a avut un trend descendent în anul 2018, numărul de infracţiuni diminuându-se cu 7% faţă de anul 2017. Principala scădere a infracţionalităţii este în zona judiciară.

Pe linie rutieră, deşi au avut loc numeroase activităţi care să prevină accidentele rutiere, din păcate, în 2018, pe raza judeţului Ialomiţa, numărul acestora a crescut. S-au înregistrat 73 de accidente grave, soldate cu decesul a 44 de persoane şi rănirea gravă a altor 49.

"Anul trecut am înregistrat mai multe accidente faţă de 2017, care au avut urmări grave. Am identificat cauzele care au condus la aceste evenimente tragice. Traversarea neregulamentară a pietonilor, alte preocupări în timpul mersului, nerespectarea de către biciclişti a regulilor de circulaţie pe drumurile publice. (…) Ne-am concentrat atenţia pe zonele în care se înregistrează mai des astfel de evenimente. Pentru a putea opri creşterea numărului de accidente rutiere am abordat strategii diferite. Am încercat şi am reuşit să aducem mai mulţi poliţişti în zona străzii, cu atribuţii pe circulaţie rutieră. Mai mult, am beneficiat de sprijinul IGPR în mod repetat în a doua parte a anului 2018. (…) Soluţia pentru stoparea acestui trend ascendent în judeţul Ialomiţa este prezenţa masivă în stradă. Noi, tot ce avem la dispoziţie, toate resursele, pe zona rutieră, vreau să vă asigur că sunt dirijate către zona străzii şi prevenirii accidentelor rutiere şi sperăm să reducem acest trend”, a precizat Ivan Cristian.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: