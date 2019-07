VIDEO Mărturia vecinei care a sunat la 112 semnalând mişcări dubioase pe strada lui Gheorghe Dincă

Femeia, deosebit de curajoasă într-un oraş în care mafioţii fac legea cu protecţie de la autorităţi, a sunat la 112 în noaptea de după apelurile Alexandrei Măceşanu (făcute joi, între orele 11 şi 12), semnalând mişcări dubioase pe strada unde locuieşte, lângă domiciliul lui Gheorghe Dincă.

„Apelul este la 3,43, aşa cum se confirmă, timp de două minute, am sunar la 112 pentru că la mine pe stradă sunt două maşini, mi s-au părut dubioase pentru că erau două persoane de sex masculin care se tot învârteau şi discutau în jurul uneia dintre maşini.

Şi m-am gândit cu acest caz, că tot se face atâta mediatizare, că tot se face ceva, cu toate că mă contraziceam, este un loc iluminat foarte bine, este o stradă principală, nici măcar nu mi-a trecut prin gând aşa ceva, şi-am zis, totuşi, să sun la 112.

Operatoarea a fost foarte promptă, m-a transferat la o secţie de poliţie presupun, m-a preluat un domn, poliţist, presupun, a zis <da, doamnă, am preluat>.

Am tot stat până la ora 5,00 şi n-am văzut niciun echipaj că s-a prezentat. Şi la ora 5.00 am zis să sun înapoi.

Am zis – am făcut o sesizare, mai devreme, în legătură cu două maşini – şi mi-a zis – staţi liniştită, că este un echipaj de poliţie acolo. Nu am auzit pur şi simplu niciun zgomot, decât că am o căţeluşă foarte pitică care ea lătra continuu şi ies tot timpul să văd ce se întâmplă.

Înfricoşător, înfricoşător ce se întâmplă, pentru că el este născut, crescut aici. Era, într-adevăr, un om dur, izolat, necomunicativ. Dimineaţa am aflat monstruozitatea care se întâmpla la noi pe stradă. Este ceva ireal, adică…

Păcat de acea fetiţă, că tot îmi trece prin faţa ochilor imaginea ei, cu forma de speranţă când a sunat la 112 şi cu gândul că va fi salvată şi poate spera că pe uşa aceea va intra, totuşi, salvatorul. Sunt şocată, nu, nu, n-am cuvinte, nu ştiu cum să dscriu sterile pe care le trăiesc“, a declarat femeia.

Succesiunea faptelor indică faptul totuşi că maşinile, cel mai probabil, aveau legătură cu ancheta şi făceau parte din dispozitivul de monitorizare a locuinţei lui Dincă, pentru că Alexandra reuşise să dea alarma sunând de pe telefonul lui Dincă, în timpul zilei.

Este remarcabilă oricum atitudinea femeii care a ales să sune la 112, insistând asupra intervenţiei la faţa locului. Spre deosebire de operatorii 112 - angajaţi STS şi angajaţi IPJ Olt - care au vorbit cu Alexandra, copila disperată, femeia dovedeşte compasiune, dorinţa de a ajuta şi regretul de a nu fi putut face mai mult.

Pe aceeaşi temă:

Stenograma integrală a convorbirii dintre Alexandra şi oamenii de la 112: „Nu pot să stau în telefon, domnişoară, că avem şi alte apeluri“

Raportul complet al MAI despre crimele de la Caracal: mama Alexandrei, sunată de un bărbat care i s-a adresat cu „mama soacră“, în timp ce era lângă un poliţist

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: