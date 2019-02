VIDEO „Comoara“ ascunsă sub terenul unde se ridică un McDonald's la Slatina. Zeci de oameni sapă neobosiţi pământul

Zeci de cetăţeni din comunitatea de romi vin de câteva zile cu târnăcoape, lopeţi şi alte unelte necesare pentru a săpa după cărbune într-o zona semicentrală a oraşului Slatina. Bărbaţi, femei şi copii încarcă în saci bucăţi de cocs metalurgic şi o pornesc spre casă, într-o comună de lângă Slatina, traversând în căruţe o bună parte din capitala Oltului, cartierele Steaua şi Gară. Spectacolul este inexplicabil pentru slătineni, care mai văd, e adevărat, căruţe prin oraş, dar nu în convoi.

Activitatea de „minerit“ se întâmplă în perimetrul fostei unităţi militare, desfiinţată cu mai bine de 10 ani în urmă, care a fost transferată recent de la Ministerul Apărării Naţionale către municipalitatea din Slatina.

„Am primit un telefon prin care am fost anunţat că s-au descoperit oseminte“

Unitatea militară din Slatina se întindea pe aproape 12 hectare. Aici a început recent construcţia, pe 3.400 metri pătraţi, a unui restaurant Mc Donald’s. Pe alte 3 hectare şi jumătate se amenajează un parc. Mai sunt în plan acolo un mall, o grădiniţă, o creşă, blocuri de locuit.

Terenul ascunde însă nu doar deşeuri care pot fi rapid adunate şi valorificate de pe şantier, ci şi o bucată de istorie neelucidată. La una dintre extremităţile perimetrului se presupune că ar exista un cimitir al eroilor din Primul Război Mondial. Este motivul pentru care, joi, 31 ianuarie 2019, directorul Muzeului Judeţean Olt, istoricul Laurenţiu Guţică-Florescu, a fost alertat printr-un apel că în zonă se sapă şi că s-ar fi descoperit oseminte.

Familii întregi au săpat şi au încărcat bogaţia de care au aflat de la părinţi FOTO: Laurenţiu Guţică-Florescu

„Am plecat acolo urgent, pentru că mi s-a dat informaţia că se-ntâmplă ceva şi că s-au descoperit oseminte, care sunt duse de-acolo. În timp ce pornisem spre fosta unitate militară, am primit al doilea telefon: «Mergi, că sapă unii acolo şi dezgroapă soldaţii!». Am ajuns, dar am avut surpriza să descopăr armata de săpători voluntari. Ei nu sunt în zona cu probleme, însă eu le-am atras atenţia că în momentul în care au găsit sau dau de cea mai mică rămăşiţă, poate să-nsemne metal, pot să fie oseminte umane, să sune de urgenţă 112 şi muzeul să putem să intervenim“, a explicat directorul cum a făcut descoperirea.



Oamenii au început apoi să povestească ce caută de fapt acolo şi cum de au descoperit bogăţia şi s-au gândit să se servească. Cărbunele a ajuns în cantităţi mari acolo în anii '70, fiind folosit la fundaţia aleilor betonate ale unităţii militare, pentru a le consolida.

Din când în când poliţiştii îi sperie şi-i trimit acasă FOTO Alina Mitran

„Ei erau cu bulibaşa şi eu am discutat cu el. Pentru mine întrebarea primordială a fost: «De unde aţi ştiut să veniţi la punct ochit, punct lovit?». Şi mi-au spus că din bătrâni. ۫«Păi cum? Din bătrâni, că asta-I chestie de anii 70’!». «Păi, am avut ţigani de-ai noştri care au făcut armata aici şi au făcut atunci aleea betonată». Ei ştiau când s-a compactat cu acei anozi zona respectivă. Şi-au adus aminte, au văzut acum că acolo se face ce se face şi au «verificat informaţia». Unul dintre ei s-a dus acolo, cu sapa, a găsit câteva urme, s-au apucat de treabă, s-a dat vestea şi a venit jumătate din Valea Mare, din comunitatea lor“, a mai spus istoricul.





Informaţia oferită de minerii de ocazie i-a fost confirmată istoricului de ultimul comandant al Centrului Militar Judeţean dinaintea desfiinţării unităţii militare, care a indicat locul respectiv ca fiind sediul Brigăzii 7 Tancuri. Pentru a consolida foarte bine terenul, înainte de a se construi aleile respective totul a fost încărcat cu anozi de cocs metalurgic proveniţi din activitatea Uzinei de Aluminiu, societate care începuse să producă aluminiu în Slatina, s-a compactat şi s-a turnat betonul.

Vineri, 1 februarie, oamenii au plecat spre casă fără încărcătură FOTO Alina Mitran

Cei veniţi să sape după cocsul preţios au făcut chiar muncă de miner, îndepărtând betonul în strat gros bucată cu bucată, pentru a scoate cărbunele. Dacă joi truditorii au putut pleca acasă cu rezultatul muncii, vineri n-au mai avut acelaşi noroc. Poliţia locală mai întâi, după care şi poliţiştii din cadrul IPJ Olt, au venit, i-au legitimat, i-au „invitat“ să descarce anozii şi i-au poftit spre casă. Cel mai probabil, au precizat poliţiştii, oamenii vor fi amendaţi pentru că au intrat în oraş cu atelajele, ceea ce constituie contravenţie.

Poliţiştii i-au ameninţat cu amenzi pentru că au intrat în oraş cu atelajul. „Le punem pe foc!“, a replicat o femeie FOTO: Alina Mitran

„Să mâncăm şi noi, să facem căldură la copii…“

„Scormonitorii“ s-au văzut nevoiţi să-şi abandoneze uneltele pe teren. „Se-ntorc, nu vă faceţi probleme! Sunt peste tot, unde e un şantier, vin şi ei“, au dat poliţiştii locali asigurări, explicând că au intervenit pentru că e vorba de terenul primăriei, chiar dacă şantierul are propria firmă de pază.

„Ne-a sunat un agent de pază, dar nici nu l-am văzut la faţă“, au mai spus poliţiştii, în timp ce oamenii goniţi din şantier au încept să se vaite: „Da’ ce facem, că luăm să mâncăm şi noi, să facem căldură la copii…!“.

