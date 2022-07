Un motociclist aflat sub influenţa drogurilor a făcut „show“ în trafic, pe o roată. Poliţiştii l-au oprit cu greu

Motociclistul s-a dat în spectacol joi, 14 iulie 2022, pe străzile din municipiul Slatina. A făcut slalom printre maşini, în trafic, a ambalat motorul cât de atre s-a putut, a mers agresiv şi a ignorat semnalele poliţiştiloc care l-au surpins în trafic. În cele din urmă s-a dovedit că tânărul se afla sub influenţa drogurilor.

„La data de 14 iulie 2022, în jurul orei 17:30, poliţiştii Biroului Rutier Slatina, în timp ce desfăşurau activităţi specifice în municipiul Slatina, au depistat în trafic un motociclist care se deplasa pe drumul public având contact cu partea carosabilă numai cu una dintre roţi şi adoptând un comportament agresiv în trafic.

Poliţiştii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire motociclistului, care şi-a continuat deplasarea fără a opri. S-a procedat la urmărirea acestuia în trafic, ulterior fiind oprit pe strada Constructorului, din municipiul Slatina“, au precizat reprezentanţii Poliţiei Olt.

Tânărul, care este din localitatea caracal, s-a liniştit cu greu, comportamentul acestuia determinându-i pe poliţişti să-l testeze pentru a constata dacă a consumat cumva substanţe interzise.

„În continuarea verificărilor, întrucât tânărul prezenta un comportament suspect, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa unor substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv.

Motociclistul a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive“, au mai precizat poliţiştii.

Tânărul a fost amendat cu 1.740 de lei, iar ca măsură complementară i-a fost reţinut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 60 de zile, dar şi certificatul de înmatriculare, în plus în acest caz fiind deschis şi un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, tânărului fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulaţie.

