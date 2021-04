Povestea cu final fericit a lui Nicuşor, băiatul fugit de lângă părinţi. „Era un fel de Cenuşăreasa casei” VIDEO

Nicuşor Lincă, din localitatea Bîrza, judeţul Olt, are, la cei 15 ani, constituţia unui copil de 10-12 ani. Miercuri dimineaţă, le-a lăsat părinţilor săi un bilet şi a părăsit familia care, după cum au aflat ulterior poliţiştii, i-a adus cele mai grele suferinţe. În bilet, băiatul le spunea părinţilor săi că nu se simte iubit şi că pleacă la „cineva“. Mai amintea că a dat mâncare şi apă animalelor, aceasta fiind sarcina sa zilnică, prin urmare le-a lăsat „potolite“. Mesajul se încheie cu un îngrijorător „Pa!“, care i-a pus pe jar pe poliţiştii de la Investigaţii Criminale.

Mama băiatului a anunţat poliţia de dispariţia copilului abia în jurul orelor 18.00, deşi băiatul plecase de dimineaţă şi niciodată nu mai făcuse asta fără să anunţe. S-au pornit căutările, care au durat, fără sucess, până mult după miezul nopţii, fiind reluate joi dimineaţă.

Căutările au continuat joi, 8 aprilie 2021 FOTO: IPJ Olt

Cu doar câteva minute înainte ca Nicuşor să fie găsit, mama acestuia îi transmitea un mesaj: „Te rog din suflet, vino acasă! Te căutăm ca disperaţii, te rog din suflet, vino acasă! Te iubim, mânca-ţi-aş gura, vino acasă, nu ne mai dispera, vino acasă, mami, că murim! Te rog din suflet, vino acasă, te rog eu, toate o’ să fie bine, nu te speria din nimic, nu se-ntâmplă nimic, vino acasă!“.

Cel mai bun elev din clasă

Nicuşor Laurenţiu Lincă este elev în clasa a IX-a la şcoala profesională din cadrul unui liceu tehnologic din Balş. Se pregăteşte pentru meseria de operator maşini cu comandă numerică, clasa fiind susţinută de o firmă privată. Este cel mai bun elev al clasei, a dezvăluit dirigintele său, prof. Remus Mardaloiu, care s-a aflat alături de poliţişti încă din primele zeci de minute de căutări. Ştia că lui Nicuşor nu-i este tocmai bine acasă şi chiar a vorbit cu mama băiatului despre asta. Femeia i-ar fi spus însă că nu-l bate, că nu-l persecută.

Băiatul a dezvăluit altceva în bilet însă. „A lăsat un bilet emoţionant... Spune că simte că nu e iubit de tatăl lui, că tatăl le iubeşte mai multe pe fete, surorile lui, şi că pleacă. Încheie: «Vezi că am dat apă la animale, le-am dat mâncare, sunt potolite, eu plec, pa!»“, a dezvăluit primarul localităţii, Ion Anuţa.

„Un copil la locul lui, timid, emotiv, mai plângea… El nu voia să spună greutăţile pe care le avea. Am aflat într-un târziu, înainte să intrăm în online, de la o elevă. Am chemat pe maică-sa la şcoală şi i-am spus să nu-l mai certe, să nu cumva să-l bată…« Nu, dom’ diriginte, că nu-l batem, că nu-l batem!». Aşa am înţeles, că-l bătea. Am fost aseară acolo şi taică-su zicea: «îl mai atingeam, aşa…»“, a dezvăluit dirigintele copilului. Nicuşor nu avea voie cu telefonul la şcoală, nu avea voie nici să se joace cu copiii de vârsta lui, deşi avea în sat şi patru colegi de clasă. „Un fel de Cenuşăreasa casei, asta era“, a dezvăluit o sursă din cadrul anchetei.

Băiatul a fost căutat ore în şir de peste 100 persoane FOTO: martor

„Nici la poartă nu avea voie, nici cu bicicleta, nici cu telefonul la şcoală…“, a mai spus dirigintele.

Îngerul păzitor de la marginea satului

Căutările au dat roade joi dimineaţă, când Nicuşor a fost găsit în casa unei femei care locuieşte aproape de ieşirea din localitate. Femeia îi era de mai multă vreme confidentă şi sprijin fără ca familia băiatului să bănuiască ceva. Nu şi-au dat seama, nici Nicuşor, dar nici protectoarea sa, de câtă zarvă a creat prin plecarea sa, însă băiatul le-a spus, clar şi răspicat, un lucru celor care l-au găsit teafăr. „Nu vrea să se întoarcă acasă, nu vrea nici măcar să-i mai vadă. Şi-a pus mâinile la ochi atunci când a trecut pe lângă casă“, au dezvăluit surse din anchetă.

Femeia la care a înnoptat, în schimb, este dornică să-l îngrjijească şi ar dori să se găsească o formulă legală pentru asta. De aici cazul va fi desluşit de către reprezentanţii Protecţiei Copilului Olt, care îi vor asigura băiatului, mai întâi, consiliere psihologică pentru a reuşi să treacă peste traumă.

Femeia care l-a adăpostit în casa sa ar vrea să-l îngrijească în mod legal FOTO: martor

Cât despre părinţi, tatăl vitreg, cel care l-ar fi supus constant bătăilor, după câte au aflat anchetatorii, şi mama care n-a mişcat un deget pentru a-i curma suferinţa, vor fi, cel mai probabil, cercetaţi penal pentru cele întâmplate.

Copilul a fost găsit în casa femeii care îi oferea sprijin de mai multă vreme FOTO: martor

Familia mai are trei fete, mai mici decât Nicuşor. Băiatul şi-a exprimat, de altfel, speranţa în biletul scris, vorbindu-i tatălui său, că lucrurile se vor schimba după plecarea sa. „Plec în speranţa că vei deveni mai blând, să nu creşti fetele aşa cum m-ai crescut pe mine!“.

