Listă de aşteptare la medicii de familie pentru vaccinul Johnson & Johnson. Ce spun pacienţii despre reacţiile adverse

Vaccinul Johnson & Johnson se bucură de un succes neaşteptat printre pacienţii medicilor de familie, care au numai acest ser la dispoziţie în cabinete la imunizare. Explicaţia este simplă: oamenii preferă vaccinarea anti Covid-19 cu o singură doză.

În Olt sunt 34 de medici de familie care au dorit să intre în campania de vaccinare la cabinet. Vaccinul Johnson & Johnson (alături de vaccinul Pfizer) se mai administrează la centrul drive-through (de vaccinare în maşină) deschis în urmă cu o săptămână la Slatina, care funcţionează şase ore pe zi, de luni până vineri.

În total, până joi, 20 mai 2021, s-au administrat în judeţ aproape 1.200 doze din acest vaccin.

Medicul de familie Violeta Bărbulescu are cabinetul în comuna Strejeşti. A început să vaccineze în 10 mai, a vaccinat 50 de persoane şi are deja o listă de aşteptare cu 39 de nume, pentru că vaccinul se distribuie în tranşe, iar primele doze le-a epuizat.

„Am pacienţi care lucrează sezonier în străinătate şi vor să plece, sunt pacienţi care, da, spun că e mai comod să fie imunizaţi cu o singură doză. Am mai întâlnit şi explicaţia: «Avem nuntă, botez, trebuie să fim vaccinaţi, că nu se ştie». Am în aşteptare un cuplu venit din Spania. Acolo nu s-au imunizat şi vor primi aici vaccinul“, a declarat pentru „Adevărul“ dr. Violeta Bărbulescu.

Sunt şi pacienţi care vin şi spun că angajatorii sunt cei care îi obligă să se imunizeze, iar o altă categorie o reprezintă pacienţii care au, pur şi simplu, încredere în medicul lor de familie şi care au aşteptat de luni bune acest moment. Cum medicilor de familie le-a fost foarte greu să realizeze programarea pacienţilor la primele centre deschise, pentru că identificarea unui loc disponibil a fost mult timp o problemă în etapa a II-a de vaccinare şi chiar şi la începutul etapei a III-a, oportunitatea de a face vaccinul chiar la ei în comună, în cabinetul medicului lor, li se potriveşte multora ca o mănuşă.

„Vin şi mă întreabă: «De ce nu mă vaccinaţi, când mă vaccinaţi?». Acum am făcut o cerere de 70 doze, sper că n-o să fiu nevoită să-l returnez. În primele zile am vaccinat câte 10 persoane, pentru trebuie să programez cel puţin cinci pentru a putea să deschid flaconul, iar în următoarele câte cinci“, a mai precizat medicul.

Cât despre reacţiile adverse, pacienţii nu au avut foarte multe lucruri de semnalat, a mai spus medicul, deşi i-a ţinut sub supraveghere pentru mai mult timp decât se întâmplă în centrele clasice şi i-a contactat şi a doua zi după vaccinare.

„Le spun să nu facă efort, să nu consume alcool, să nu facă duşuri fierbinţi 2-3 zile“

„I-am ţinut sub observaţie 15-20 de minute, chiar şi jumătate de oră. I-am sunat şi seara, i-am sunat şi a doua zi. O singură persoană mi-a spus că pe la 3.00 dimineaţa a avut o uşoară durere de cap, a luat un paracetamol, s-a culcat şi după aceea nu a mai avut nimic, iar o altă persoană a avut o uşoară durere de mână şi puţină amorţeală. Când am vorbit mi-a spus că de la 5.00 era în solar“, a mai precizat medicul.

Pacienţii cărora li se administrează vaccinul sunt informaţi, a mai precizat dr. Bărbulescu, despre ce comportament este potrivit să adopte după vaccinare.

„Eu le spun: «Să nu staţi în căldură, să faceţi insolaţie şi s-o puneţi pe seama vaccinului!“, le spun de asemenea să nu facă efort, să nu consume alcool, să nu facă duşuri fierbinţi 2-3 zile sau baie în cadă, şi le spun şi să mănânce mai puţin sărat“, a mai spus medicul.

Succesul de care pare să se bucure Johnson & Johnson îi face pe responsabilii din Olt să se gândească dacă nu ar fi oportun să existe în „oferta“ tuturor centrelor de vaccinare din judeţ.

Autorităţile din Olt anunţă pe de altă parte noi oportunităţi de vaccinare. Astfel, vineri, 21 mai 2021, la Caracal se porneşte un maraton al vaccinării care va ţine până duminică şi care va avea şi o tombolă, 100 bilete la teatru urmând să fie acordate celor mai norocoşi dintre vaccinaţi. De asemenea, la sfârşitul săptămânii viitoare se va organiza şi în municipiul Slatina un maraton al vaccinării, la centrul drive-through deschis în urmă cu o săptămână la Parcul Tineretului.

