Dunărea a inundat faleza la Corabia şi peste 200 hectare de păşune la Gârcov. Primar: „La case n-a ajuns niciodată“

Mai multe localităţi de pe malul Dunării, din judeţul Olt, se află sub avertizare hidrologică Cod Portocaliu până joi, 13 iunie 2019, fiind prognozate creşteri de debite şi niveluri, cu depăşirea cotelor de apărare. Este vorba de localităţile: Corabia, Gârcov, Gura Padinii, Orlea, Grojdibodu şi Ianca.

De la Corabia s-au raportat deja, a anunţat ISU Olt, 23 hectare de păşuni şi 6 hectare de pădure inundate. Primarul localităţii Gârcov, Nicuşiţă Bobonete, a declarant la rândul său că 225 hectare de păşune din localitate se află sub ape. Este vorba atât de păşunea primăriei, cât şi de terenuri aflate în proprietatea cetăţenilor. Deşi ştiu că există acest pericol, el nu vine an de an, a spus primarul.

„E intrată (n.r. - Dunărea). 225 hectare de păşune. Nu se-ntâmplă în fiecare an, doar atunci când vine Dunărea mai mare. La 5-6 ani, 7-8… De câţiva ani de zile n-am mai avut probleme, în afară de păşune n-ar mai fi altceva în pericol. Sunt casele oamenilor, dar ar trebui să vină dublu, ce să zic, s-ajungă la case. La case n-a ajuns niciodată. Soluţii la momentul de faţă nu există, numai o indiguire ar fi soluţia, dar nefiind fonduri, n-avem ce să facem. Neavând fonduri, neavând măsură, n-avem ce să facem. Eu, de la primărie, chiar nu-mi permit, n-am fondurile necesare pentru a face aşa ceva“, a declarant primarul.

