Directorul Casei de Pensii Olt, diagnosticat cu COVID-19. Persoanele care au intrat în contact direct, teste rapide negative

Directorul CJP Olt, Iulian Smarandache, a fost testat pozitiv la sfârşitul săptămânii trecute. Vineri, la nivelul instituţiei s-au desfăşurat acţiuni de dezinfecţie, iar persoanele care au avut contact direct cu şeful instituţiei s-au testat folosindu-se de teste rapide, rezultatul fiind negativ. Aceştia au venit însă la lucru, din acest motiv spiritele încingându-se uşor în instituţie.

„La nivelul instituţiei ne-am luat toate măsurile de vineri. Am chemat DSP-ul, am dezinfectat toate spaţiile de lucru, şi cu soluţii dezinfectante, şi cu nebulizator. Oricum, celălalt director adjunct, pe direcţia de Stabiliri pensii, are o zi de concediu astăzi, iar persoanele contacţi direcţi deja şi-au făcut testul rapid, n-au niciun fel de simptom, testul a ieşit negativ, deci nu avem probleme, activitatea se desfăşoară normal. Contacţii direcţi au venit la lucru astăzi, pentru că testarea şi-au făcut-o sâmbătă. E vorba de cele două persoane care asigură secretariatul“, a declarat directorul economic al instituţiei, Cornelia Turcitu.

