Cum au rămas pe stoc peste 10.000 cutii de lapte praf oferite gratuit. Explicaţiile medicilor care le prescriu

Anumite categorii de copii cu vârsta între 0-12 luni pot beneficia gratuit de lapte praf prin intermediul unui program naţional care se desfăşoară de ani buni. Este vorba de criterii medicale, însă acest tip de lapte s-a dovedit că ajunge preponderent la familiile fără posibilităţi materiale deosebite, părinţii cu dare de mână cumpărând alte formule de lapte.

Direcţia de Sănătate Publică Olt are în depozit, la acest moment, 10.467 cutii şi face apel către medicii prescriptori şi către primării să le ofere şansa copiilor care pot beneficia să-l primească. Este vorba de copiii care nu beneficiază de laptele matern şi care se încadrează în următoarele criterii: - au mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, casexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de alcool, tutun, care determina intoxicatii ale copilului ); - copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei laptelui matern; - copil adoptat sau aflat in familie de plasament; - copil cu mama decedată.

Pentru a intra în posesia laptelui praf, medicii de familie transmit către DSP un centralizator cu prescripţiile pentru beneficiarii acestui program. DSP le centralizează, iar primăriile îşi trimit reprezentanţii care vor ridica efectiv cutiile cu lapte praf şi le vor distribui către familiile beneficiare. Doar că în ultima vreme acest circuit pare că undeva s-a rupt, DSP OLt, care arată către medicii prescriptori şi către primării, ajungând să înregistreze un stoc destul de mare pentru această dată.

Medicii spun, la rândul lor, că problema nu le poate fi imputată exclusiv. De-a lungul anilor, pentru că programul s-a derulat şi în anii trecuţi, nu totdeauna aprovizionarea a fost ca la carte, astfel că medicii n-au mai ştiut ce să le spună părinţilor bebeluşilor pentru care se realiza prescripţia. Pe de altă parte, a declarat medicul Mihai Ungureanu, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie – filiala Olt, nu toţi părinţii vor formula de lapte care se acordă gratuit (şi care a fost ba Lactovit, ba Vitalact). Peste toate, raportarea acelor prescripţii către DSP se face printr-un formular care foloseşte un program informatic foarte vechi. „Facem noi alte tabele şi ni le primesc la mica înţelegere, cine mai foloseşte Windows Xp?“, explică alţi medici.

În prezent, din cele peste 10.000 de cutii disponibile, peste 9.000 sunt NAN Optipro, iar aproximativ 1.400 Vitalact Basic. Prima formulă, spun medicii, ar fi mult mai uşor acceptată de părinţi, doar că, din ce au auzit, „nu se dă Nan până când nu se termină Vitalac-ul“, aspect care nu a putut fi verificat la nivelul DSP.



De ce lapte praf

Medicul de familie pediatru Dorian Costescu atrage atenţia părinţilor, pe de altă parte, că formulele de lapte avizate reprezintă singura soluţie pentru alimentaţia corectă a copilului.

„Laptele de vacă nu este recomandat sub vârsta de 2 ani, nu încape discuţie sub această vârstă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă în primul rând alăptarea exclusivă la sân până la 6 luni. Dacă nu e posibil, formulă de continuare până la vârsta de doi ani, pentru că apar anemiile, apar tulburări grastro-intestinale, apare obezitate, tulburări de nutriţie şi de malnutriţie în rândul copiilor, din aceste motive nu se recomandă“, spune medicul, care atrage atenţia că medicina evoluează şi că principiile de acum 50 de ani nu mai sunt valabile, asta în situaţia în care cineva ar putea invoca faptul că generaţii întregi au crescut cu laptele de vacă.

„Ce a fost acum 50 de ani nu se mai aplică. Nici ce a fost acum un an nu se mai aplică, un medicament pe care eu l-am prescris de la câteva luni nu se mai recomandă decât peste doi ani. Aici nu încape discuţie. Unde alţii spun în urma studiilor că nu se recomandă... De-aia te pui şi-nveţi, că de-aia eşti doctor, citeşti toată viaţa. Nu citeşti, rămâi de căruţă“, a mai spus medicul.

Pe de altă parte, formula de lapte care s-a asigurat până acum prin programul gratuit nu este chiar în top-ul recomandărilor pediatrilor, deşi reprezintă, neîndoielnic, singura variantă acceptată pentru cei care altfel ar apela, de nevoie, la diversificare înainte de 6 luni, sau lapte de vacă, ceai etc.

„Eu nu ştiu ce lapte primesc pacienţii, eu doar le dau reţetele. Nouă nu ne comunică nimeni astfel de detalii, cum îmi spuneţi dumneavoastră acum, că se dă NAN. (...) La mine, cei care cer acest lapte sunt doar copiii din familii defavorizate, care nu-şi permit, pentru că pe mine mă întreabă. Părinţii care mă întreabă ce lapte am folosit eu pentru copil nu-i vor da niciodată Vitalact“, a mai spus dr. Costescu.

O proporţie covârşitoare a mamelor care nasc apelează astăzi, după o vreme, la hrănirea exclusiv cu formulă de lapte praf sau la supliment de lapte praf. Jumătate dintre mămici s-ar afla în această situaţie, apreciază dr. Costescu, din motive diverse. Fie nu mai pot alăpta din cauza stresului, laptele fiind generat în cantitate insuficientă, fie se întorc la lucru, fie există alte motive. Dintre acestea, o parte chiar apelează la programul naţional de lapte praf, doar că ceea ce se oferă, 5 cutii/lună, este categoric insuficient pentru un copil de 6 luni, de exemplu, mai spune medicul.