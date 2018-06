Cine sunt elevii de 10 „curat“. „Se poate lua 10 la examen cu ce faci la clasă“

Andreea Dobre are rezultate de excepţie obţinute la olimpiadele şi concursurile din gimnaziu FOTO. arhiva personală

Sunt olimpici la limba română, matematică, fizică, franceză etc., iar notele de 10 de la Evaluarea Naţională au venit firesc. Au muncit constant, au renunţat, poate, în timpul anilor de gimnaziu, la plăceri pe care alţi colegi şi le-au permis, dar drumul pe care au pornit le oferă satisfacţii nebănuite. Iată cine sunt cele şapte eleve de 10 absolut la Evaluarea Naţională, în judeţul Olt: Andreea Maria Dobre, Gabriela Patricia Logofătu, Cristina Andreea Mărgheanu şi Diana Ţolu, toate eleve ale Şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu“ din Slatina, Andrada Narcisa Chelu – Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş“ Balş, Andreea Gabriela Mînzală – Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina şi Mioara Raluca Nica - Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu“ Slatina.

Bronz la Olimpiada Naţională de Fizică

Cristina Andreea Mărgheanu este pasionată de ştiinţele reale, în anul şcolar 2017-2018 reuşind să obţină medalia de bronz la Olimpiada Naţională de Fizică. Va continua pe acest drum, greu, dar frumos, pentru că a ales Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina, cu gândul să-şi urmeze pasiunea pentru matematică şi informatică. Spune că nu i-a fost greu să ia 10 la Evaluare, pentru că a muncit constant. În perioada olimpiadelor studiază 4-5 ore zilnic, iar vara nu înseamnă niciodată doar distracţie.

„Nu consider că a fost foarte greu, cred doar că a fost mai greu decât anul trecut. Cred că a fost mai greu la subiectul de geometrie în spaţiu. (…)Probabil după liceu voi merge tot pe ceva matematică – informatică – fizică, de ce nu, şi poate chiar medicină. Am luat în calcul să plec din Slatina (n.r. – la liceu) dar cred că o să fie bine şi aici, am încredere“, a spus Cristina, care acum îşi permite o scurtă vacanţă.

Cristina Mărgheanu, olimpică la fizică

„Când este perioada cu olimpiadele lucrez 4-5 ore pe zi, dar trebuie tot anul să lucrezi, şi vara, şi în week-end-uri(…) Îmi place foarte mult şi să ies pe-afară cu prietenii. În timpul anului nu prea ies, dar în vacanţe, da. O să fie o vacanţă foarte frumoasă, dar trebuie să mai şi lucrez câte ceva, pentru că nu vreau să uit tot“, spune Cristina, în câteva cuvinte, cum va trece vara.

„E un preţ prea mare pe care îl plăteşti atunci când pleci de lângă părinţi“

Andreea Dobre a făcut performanţă cu matematica, o veche pasiune, fiind olimpică în anii de gimnaziu. Nici pentru ea notele de 10 n-au fost o surpriză. „A fost muncă timp de foarte mulţi ani, dar depinde foarte mult de momentul ăla, şi cum pici pe subiect. Mă bucur foarte mult că mi-au plăcut mult subiectele. La română au fost destul de uşoare, la matematică au fost un pic mai complicate, toată lumea a zis acelaşi lucru, şi faţă de anii trecuţi şi faţă de română. Au făcut o oarecare diferenţiere între copii, nu poţi să iei 10 dacă nu cunoşti foarte bine matematică“, a evaluat Andreea subiectele. A ales pentru următorii patru ani Colegiul National „Ion Minulescu“, în special pentru că îşi doreşte să-i aibă profesori pe soţii Perianu. „Mi s-au făcut oferte de la mai multe şcoli, dar pentru că vreau neapărat să merg la domnul Perianu (n.r. – profesor de matematică) şi la doamna Perianu (n.r. – profesor de limba română), merg la Minulescu“.

Şi-a proiectat foarte limpede şi viitoarea carieră. Va urma, cel mai probabil, matematica, pentru că vrea să facă cercetare matematică sau să predea această disciplină. „Îmi place foarte mult să lucrez cu ceilalţi, să explic. Matematica e frumoasă, depinde cum o înţelegi din prima şi cum te ţii de ea. Trebuie să nu ai rupturi undeva, să nu ai goluri, deloc. Se poate lua 10 la examen cu ce faci la clasă, în schimb mie mi-a fost mult mai uşor“, a spus eleva.

Îşi va permite, de acum, o scurtă vacanţă, va citi, chiar are în plan să-şi cumpere o carte. „Îmi place foarte mult să citesc, orice-mi pică în mână. Îmi place foarte mult Agatha Christie şi chiar acum vreau să iau o altă carte. Îmi place teatrul, îmi plac mai multe, dar n-am timp să le fac şi nu-mi sacrific timpul dedicat matematicii“, a mai spus Andreea. Şi ea a primit oferte de la licee de renume din ţară, însă a luat, e convinsă, cea mai bună decizie, aceea de a rămâne în oraş. „ E un preţ prea mare pe care îl plăteşti atunci când pleci de lângă părinţi şi nu vreau“, a încheiat Andreea Dobre.

Diana Ţolu a aflat rezultatele din Grecia, unde se află cu lotul naţional de matematică, pentru Balcaniada de Juniori. Diana a avut rezultate de excepţie la matematică, lingvistică, fizică şi lectură în gimnaziu, însă în clasa a VIII-a s-a concentrat exclusiv pe matematică, performanţa cu adevărat dorită, şi atinsă, fiind aceea de a face parte din lotul naţional.

Diana Ţolu concurează, în aceste zile, la Olimpiada Balcanică de Matematică

A ales ca liceul să-l urmeze în Bucureşti, de unde a primit o ofertă de nerefuzat de la liceul cu cele mai mari performanţe la olimpiade şi concursuri internaţionale.

Mioara Raluca Nica, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu“ din Slatina, a cules roadele muncii din timpul anului. S-a pregătit, a declarat mama elevei (Raluca a plecat să sărbătorească alături de prieteni rezultatul extraordinar), uneori până în miez de noapte. Este pasionată de ştiinţele exacte şi a ales deja profilul mate-info, deşi asupra liceului însă nu este hotărâtă. „Este meritul ei, dar este şi meritul profsorilor. Ei au fost un nucleu de copii foarte buni, îmi pare rău că nu toţi au acest rezultat, pentru că sunt copii foarte buni. Ea şi-a stăpâni, probabil, mai bine emoţiile“, a mai spus mama elevei, care a vorbit depre necesitatea ca cei trei „actori“ – elev, profesor şi părinte - să lucreze bine împreună pentru ca rezultatele să apară.