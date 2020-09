Ce beneficii îţi aduce o oră de mers pe jos. „Oamenii sunt aşa de bine în străinătate, la 60-70-80 de ani, din două motive“

Un proiect inedit prin care oamenii sunt provocaţi la mişcare i-a uimit pe slătineni. Marţi după-amiază, zeci de voluntari au pornit pe un traseu marcat cu o seară înainte, la o plimbare pe care au numit-o „Promenada Inimilor“. În fapt, spune dr. Andreea Dumitrescu, preşedinta Clubului Rotary Slatina, este foarte simplu şi la îndemână să facem lucruri mari pentru sănătatea noastră. Câteva zeci de minute de mers pe jos ne pot ţine departe de multe boli care îi plasează pe români pe primele locuri în Europa în cele mai nedorite topuri.

„E prima dată când se organizează în oraşul nostru, este o dorinţă a mea, aşteptam să devin preşedinte Rotary pentru a pune şi oraşul nostru pe harta promenadei. Este o acţiune care se organizează simultan, anul acesta în 30 de oraşe ale ţării. Ne dorim extraordinar de mult să le arătăm oamenilor cât de uşor este să faci mişcare, să te plimbi, practic, şi cât de mult contează pentru sănătatea oamenilor. Din păcate, odată la 30 de minute o persoană face infarct, limita de vârstă a celor care fac infarct scade foarte mult, apare această afecţiune şi la persoanele tinere. Din păcate, odată la trei zile cineva moare de o boală cardio-vasculară. Putem preveni, printr-o simplă plimbare. Asta încercăm să demonstrăm“, a declarat dr. Andreea Dumitrecu, menţionând care este traseul marcat de voluntari care poate fi urmat de oricine, bineînţeles, dacă nu avem alte preferinţe.

„Am ales în oraşul nostru un traseu de 3,2 km, porneşte de aici, de la magazinul OLTUL, pe lângă Poştă, către Casa Tineretului şi retur, pe la CEC, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, Consiliul Judeţean şi prin tunel. Traseul are 5.000 de paşi, nu este ceva extraordinar de greu de realizat, repet, se merge, este o simplă plimbare, pe care dacă o faci pe o lungă perioadă de timp practic îţi poţi salva viaţa, pentru că riscul acestor boli există. Înainte spuneam că pe noi tinerii nu ne poate afecta nimic. Din păcate, media de vârstă a scăzut foarte-foarte mult“, a mai spus preşedinta Rotary.

Slătineni de toate vârstele au răspuns provocării voluntarilor

La provocarea organizatorilor au răspuns foarte mulţi adulţi, dar şi mulţi adolescenţi şi tineri, aceştia fiind cei care le-au înmânat slătinenilor pe traseul menţionat pliante cu informaţii despre bolile cardio-vasculare, despre factorii de risc şi despre ce putem întreprinde noi pentru a-i diminua şi a ne salva inima.

„Eu merg numai pe jos, pentru că nu am maşină. Mă mai întreabă lumea - Dragă, la 50 de ani, cum reuşeşti să te menţii aşa? - Nu am maşină! M-a surprins iniţiativa asta. Am spus, uite, oamenii se mai gândesc şi la lucruri importante, pentru că în societatea asta extrem de modernă pare ciudat, cred că multora li se pare, aşa, o ciudăţenie. În primul rând nu au timp, şi pe urmă li se pare, aşa, o extravaganţă şi un lucru de prost-gust să mergi dintr-un loc A într-un loc B pe jos, când toată lumea are maşini şi te mişti mai repede, ca să nu zic că trebuie să le şi etalezi, ca să nu mai zic, să le şi parchezi“, a spus Denis Neacşu, medic de profesie, dar şi persoană care a văzut în familie cât de păgubos este modul de viaţă sedentar.

„Soţul meu, la 40 de ani, a „beneficiat“ de un infarct de miocard, având toţi factorii de risc. Facem sport amândoi, mergem cu bicicletele, având o mică săliţă de sport amenajată la noi acasă, cu bandă de alergare şi aşa mai departe. E mai greu să ne împingem unul pe altul, hai-hai, dar facem concurs cu bicicletele şi mai mult eu pe el îl împing de la spate – hai, hai, că trebuie să ţinem stent-ul acolo bine. Şi am observat, nu numai în familia noastră, dar şi în ţările civilizate, că oamenii sunt aşa de bine, la 60-70-80 de ani, din două motive foarte simple: unul este că trăiesc o viaţă de calitate, ceea ce înseamnă că mănâncă puţin şi bun, şi se mişcă foarte mult şi nu se stresează, model pe care mă gândeam când o să-l accesăm şi noi, românii, est-europenii, care suntem cu alte concepţii, mai păguboase. De asta toate bolile pe capul nostru, de asta artroze, boli cardio-vasculare, tot felul de probleme de locomoţie şi aşa mai departe, pentru că nu trăim cum trebuie. Din comoditate, toată lumea spune – n-am timp, nu vreau – dar fără să-şi dea seama că ce faci acum se vede clar peste 20-30 de ani“, a mai spus dr. Neacşu.

Acţiunea a fost organizată de Clubul Rotary Slatina împreună cu Societatea Română de Cardiologie şi Fundaţia Română a Inimii, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Inimii, sub sloganul „Totul pentru Inima Ta!“.

Conform specialiştilor, o jumătate de oră de activitate fizică zilnic, iar asta poate însemna chiar şi mersul pe jos, respectarea unui program de minimum 6-8 ore de somn pe noapte, consumul zilnic de legume şi fructe proaspete şi diversificate, cel puţin 400 g/zilnic, controlul stresului (relaxare, gândire pozitivă), abţinerea de la a consuma grăsimi „rele“ şi optarea pentru consumul de grăsimi bune de cel puţin două ori pe săptămână, consumul de alcool cu moderaţie şi reducerea cantităţilor de alimente „albe“ (orez, cartofi, făină, zahăr) consumate ne vor ajuta, cu siguranţă, să ne menţinem sănătoşi. Deşi putem începe cu plimbări în care să facem cel puţin 5.000 paşi (telefoanele ne ajută să-i contorizăm foarte uşor), cum este cazul traseului marcat de voluntarii Rotary, medicii de ne recomandă să ajungem la minimum 10.000 parcurşi zilnic.

