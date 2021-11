Cât va costa de Crăciun roşia autohtonă. Fermier: „Tomatele-specialităţi sunt la preţul kilogramului de carne la ofertă“

Mii de legumicultori din toată ţara încă livrează din serele şi solariile lor legume şi o vor face şi în săptămânile următoare.

Mulţi dintre ei sunt înregistraţi şi în programul „Legume în spaţii protejate“, fostul program „Tomata“, şi vor primi şi subvenţii pentru producţia obţinută.

Profitul este însă foarte mic, spun fermierii, pentru că începând din primăvară s-au tot înregistrat creşteri de preţuri, crescându-le costurile considerabil. Dacă iarna va veni devreme, costul cu încălzirea solariilor ar putea anula cu totul profitul, cred legumicultorii.

„Dacă avem minus 3 grade Celsius, patru nopţi la rând, la revedere, nu mai recoltăm. Cine are căldură, se poate duce până la Crăciun, dar cu folie dublă şi cu alte investiţii“, spune fermierul Ion Păunel.

La această dată preţul legumelor este unul bun pentru producători, spre deosebire de şocul resimţit în vară, când şi-au vândut produsele aproape degeaba.



„La ora actuală, tomatele de calitatea I sub 4 lei/kg nu pleacă de la producător. Sunt între 3 şi 5 lei, în funcţie de calitate. Asta înseamnă că în piaţă ajung de la 4 la 7-8 lei/kg. Vorbind de tomate specialitate şi de ciclul II, se vând de acasă între 4 şi 5 lei/kg, dar vorbim de supercalitate“, explică fermierul.

Asta înseamnă produse nu doar arătoase, ci şi sigure, şi gustoase, foarte mulţi dintre legumicultori intrând de ani buni în relaţie cu lanţurile de retail şi producând conform standardelor acestora. În plus, din acest an, producătorii acre vor pentru legumele în spaţii protejate subvenţie de la APIA sunt obligaţi să prezinte şi registrul de tratamente.

„Dacă eu mă vait că iau 1 leu/kg şi la piaţă e 5 lei...“

Nemulţimirea producătorilor, cei care vând mai rar, sau poate niciodată, direct către consumator, în schimb livrează către intermediari, este că producătorul a ajuns să muncească doar să-şi acopere cheltuielile, profitul fiind infim. Profită, în schimb, intermediarii, iar de ei va depinde şi de Crăciun, în bună parte, preţul la care vom cumpăra legumele.

„De simţit am simţit noi pe pielea noastră că mergem în groapă, dar la piaţă şi la magazine nu s-a simţit treaba asta. Avem nevoie de intermediari, dar ei ajung să fie singurii care câştigă. Iei cu 1 leu şi dai cu 3 sau cu 5 lei/kg?! Dacă, să spunem, până acum a fost roşia cu 3-4 lei şi s-a dat la piaţă cu 7-8 lei, acum a rămas la 1 leu – 1,5 lei. Voi de ce o mai ţineţi la piaţă cu 7-8 lei?! Ai luat-o cu 1,5 lei-2 lei, bag-o şi tu cu 3- 3,5 lei/kg, află consumatorul că s-a ieftinit roşia la piaţă, mai iei de la producători şi deblocăm puţin lucrurile. Dar dacă eu mă vait că e 1 leu roşia şi la piaţă o găseşti tot cu 5 lei...! Plus că volumele de marfă care s-au vândut au fost cu cel puţin 50% mai mici ca-n orice an. Foarte-foarte-foarte puţin“, mai spune fermierul ce s-a întâmplat de-a lungul verii cu legumele autohtone.

Pe de o parte, costurile, pe de altă parte, adaosul comercial al intermediarilor, pe care producătorii nu-l pot controla, vor face ca legumele româneşti să aibă preţuri destul de piperate în următoarele săptămâni.

„Dacă ne uităm, şi acum kilogramul de tomate-specialităţi e la preţul kilogramului de carne la ofertă, la 12 lei/kg. Rasolul e 8 lei/kg. Castraveţii sunt 5-6 lei/kg, la en-gros, de o lună de zile. Aşa că, foarte probabil, tomatele se vor apropia de preţul cărnii“, a mai spus Păunel.

De menţionat că preţul tomatelor cu gust pe care le găsim în marile magazine, care sunt produse de import, ambalate la caserole, au avut tot anul preţuri foarte mari, între 6-7-8 lei/500 g. De aici şi amărăciunea fermierilor, care nu înţeleg de ce consumatorii, din ce în ce mai săraci, îşi varsă de obicei nemulţumirea asupra celor care produc, neînţelegând că ei sunt doar prima verigă a unui lanţ şi cei care câştigă cel mai puţin.

Legumicultorii din Olt sunt din nou campionii programului „Legume în spaţii protejate“, 4.516 (din cei aproximativ 14.000 fermieri la nivel naţional) depunând solicitări la APIA pentru a primi subvenţia de 2.210 euro pentru înfiinţarea unei culturi în spaţiu protejat pe minimum 1.000 m.p., 2.704 fermieri olteni au cultivat şi solicită subvenţie pentru ardei gras şi/sau lung, 554 au cultivat castraveţi, 1.145 - tomate şi 113 - vinete. Pentru a beneficia de subvenţie ei trebuie, printre alte condiţii, să valorifice producţia în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021 şi să prezinte documentele justificative prevăzute de actul normativ care reglementează acordarea acestui ajutor.

