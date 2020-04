Avertisment pentru românii care vor să plece acum la muncă în străinătate. AJOFM: „Nu cunoaştem angajatorii, nu avem detalii despre oferte“

Cu toate că riscurile de îmbolnăvire sunt majore peste tot în lume, oamenii care au lucrat în trecut în străinătate, în baza unor contracte sezoniere sau permanente, continuă să se intereseze de locuri de muncă în afară. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Olt a venit, luni, 13 aprilie 2020, cu precizări legate de plecările organizate, la muncă, în Germania. Mii de persoane, din mai multe judeţe ale ţării, au străbătut sute de kilometri în autocare aglomerate, aşteptându-şi, apoi, cu orele rândul la îmbarcare pe aeroporturi, pentru a lua calea străinătăţii, la muncă, în agricultură. Este vorba, însă, de oferte care nu au nicio legătură cu serviciul public de ocupare, au precizat reprezentanţii AJOFM Olt, ca răspuns la interesul pe care oltenii continuă să-l manifeste pentru astfel de oportunităţi. Mai mult, cetăţenii sunt îndrumaţi să studieze atent ofertele şi să se intereseze, printre altele, dacă vor beneficia de asigurare de sănătate, dar şi cine va suporta costul acesteia.

Iată precizările AJOFM Olt:

„În urma telefoanelor primite la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, de la persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, coroborate cu diversele articole apărute în presă, referitoare la interesul unor angajatori din diverse state europene (ex. Germania, Italia, Spania, Austria, Olanda, Marea Britanie) de a rechema lucrători români pentru activităţi sezoniere în perioada pandemiei, vă comunicăm următoarele:

- ANOFM şi EURES România nu sunt implicate în niciun fel în acest proces de selecţie, informare, mediere, recrutare, plasare.

- Pe website-ul naţional EURES se găsesc, pe prima pagină, informaţii utile cetăţenilor români care se află în prezent în state europene preluate de pe website-ul MAE, referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii Covid 19 în acele state, măsurile luate de autorităţi (ex. şomaj tehnic), cum să procedeze în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă în acele ţări, link-uri către instituţiiile implicate pe piaţa muncii din acele state, date de contact ale ambasadelor României în acele state, etc.).

Important!

Persoanele trebuie:

- Să analizeze foarte atent oportunitatea deplasării în alte state pentru diverse contracte de muncă, plecarea în plină pandemie fiind un risc prea mare pe care şi-l asumă;

- Să consulte în permanenţă website-ul MAE, pentru a vedea noutăţile comunicate de ambasadele României în statele europene;

- Dacă solicită detalierea anumitor oferte găsite pe internet, promovate prin alte canale decât ale ANOFM, nu deţinem detalii referitoare la aceste oferte (nu cunoaştem angajatorii, nu avem detalii despre oferte, despre cum se va asigura securitatea şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă în contextul pandemiei, nici dacă se încheie asigurare de sănătate şi cine ar suporta costul acestei asigurări, foarte importantă în opinia noastră, etc.)“, au transmis reprezentanţii serviciului public.

Consilierul EURES din cadul instituţiei oltene, Elena Ţane, a precizat că angajatorii care au înaintat oferte prin AJOFM şi le-au retras încă de la declararea pandemiei. Ultima ofertă, pentru agricultură, venită de la un angajator din Spania, la începutul acestui an, a fost anulată după selectarea personalului. Cetăţenii care au trecut de selecţie ar fi trebuit să înceapă lucrul la 1 aprilie, însă plecarea nu a mai avut loc.