Alergătorii care „vând“ kilometri pentru a ajuta persoanele cu autism. „În prima zi după competiţie abia mergeam“

Aproape 1.000 de persoane vor alerga weekendul următor la ultramaratonul „Autism 24 h“, o competiţie care se desfăşoară pe ţărmul Mării Negre, aflată deja la a VI-a ediţie, iar zeci de alergători vor fi şi din judeţul Olt. Sunt oameni pasionaţi de sport, de mişcare, însă şi mai mult îi leagă dorinţa de a pune umărul atunci când cineva este în nevoie.

Despre autism se vorbeşte destul de puţin în spaţiul public. Dacă „problema“ nu este în rândul apropiaţilor, aproape că nu există. Cazul gemenilor din Slatina diagnosticaţi cu autism pe care mama lor îi îngrijeşte singură, prezentat în această primăvară în mass-media, a stârnit pentru o vreme interesul comunităţii slătinene, după care fiecare şi-a văzut de treburile lui. Doar că persoanele care au o afecţiune din spectrul autist au nevoie de terapie şi îngrijire continuă, iar familiile sunt adesea depăşite de povară. Aşa că pentru alergătorii care s-au înscris la ultramaratonul „Autism 24 h“, un eveniment devenit de tradiţie, a fost o decizie simplu de luat. Au hotărât să vândă cât de mulţi kilometri pot şi în intervalul 4-5 septembrie 2021 să alerge în sprijinul familiilor care luptă cu această afecţiune.

Peste 1.200 kilometri strânşi de echipa ISU Olt

Echipele şi sportivii care s-au înscris individual la ultramaratonul „Autism 24h“ colectează înainte de competiţie donaţii de la cei dispuşi să-i „pună la treabă“, pentru fiecare kilometru „vândut“ pe profilul fiecărui sportiv adunându-se 10 lei. În ziua ultramaratonului sportivii vor alerga efectiv, deşi cifrele rezultate din donaţii nu sunt limite stricte pentru alergători.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt a înscris în competiţie o echipă formată din 15 membri. Au adunat împreună, până la ora redactării acestui articol, 1.277 kilometri. Salvatorii care nu s-au înscris să alerge au contribuit să-i pună la muncă pe colegii sportivi, astfel rezultând şi cifra impresionantă.

Echipa ISU (Giurea Irinel, Iliescu Ionuţ Adrian, Gogolan Cornel, Pipin Iulian, Ciobanu Vasile, Pică Gabriel, Fărcăşanu Gigi Laurenţiu, Călin Ionuţ Tiberius, Viişoreanu Dorel Dumitru, Ilie Mihai, Dumitru Traian, Cojocaru Ilie, Barcan Viorel Sandu, Vioreanu Marian, Trică Nicolae) este formată din voluntari din structurile ISU Olt de la Slatina, Caracal şi Balş, salvatori care în timpul programului intră în foc, salvează din adâncuri, descarcerează victime etc., iar în timpul liber îi ajută pe cei în nevoie strângând donaţii.

15 voluntari din cadrul ISU Olt vor alerga la ultramaratonul „Autism 24 h“

„Ştiu ce înseamnă să creşti într-o familie cu astfel de nevoi“

Simona Floricel, jandarm în cadrul IJJ Olt, s-a înscris în echipa Ministerului de Interne, IPA România, şi va alerga pentru a doua oară în cadrul evenimentului „Autism 24 h“. În 2019 a alergat 75 km, acum vrea mai mult. Şi-a schimbat strategia, va alerga în serii mai scurte (la prima ediţie la care a participat a alergat în prima parte 22 km fără pauză), pentru că în astfel de competiţii este foarte important să nu te pui în pericol. Este un alergător experimentat, are la activ zeci de curse, aproape că nu este sfârşit de săptămână fără o provocare, însă cursa în cadrul acestui ultramaraton este foarte importantă având în vedere scopul acesteia. „Este ultra-maraton de 24 ore, fiecare aleargă cât poate de mult. Sau poţi să mergi, pentru că la un oment dat nu mai poţi să alergi. E o mare diferenţă între nisip şi suprafaţă plată. Aş vrea să alerg cât pot fără să-mi provoc vreo leziune. Se aleargă fiecare cât poate, cât e de pregătit, depinde şi de voinţă, e vorba şi de motivaţie...“, a explicat sportiva.

Este pentru a doua oră când sprijină cauza autismului în acest an, în primăvară implicându-se în strângerea de fonduri pentru Diana Botez, mama gemenilor diagnosticaţi cu autism pe care tânăra îi îngrijeşte singură. „E un pic de efort, e un pic de implicare, dar oamenii ăştia chiar au nevoie de ajutor. Eu ştiu cum e să treci prin probleme, am avut un frate care a avut nevoie de îngrijire, părinţii mei s-au chinuit mult prin spital cu el. Ştiu ce înseamnă să creşti într-o familie cu astfel de nevoi, probabil că şi de asta încerc să ajut şi eu cum pot şi cât pot“, spune Simona. Cursa de la malul mării e specială pentru că este dedicată unui scop nobil, însă constituie şi o provocare sportivă aparte. Uzura fizică este mult mai mare decât în cazul unui maraton care se finalizează în câteva ore. Faptul că se va afla alături de prieteni este însă un mare plus.

„În prima zi după competiţie abia mergeam, mă dureau foarte tare picioarele. Cam într-o săptămână mi-am revenit. Se consumă din energie, nutrienţi, minerale, cam tot ce ai, deşi aveam acolo să ne alimentăm şi fructe şi dulciuri. Dar cursa aceasta e o cauză nobilă pentru mine în primul rând. Aş fi vrut să ajut mai mult, în sensul că banii nu sunt suficienţi pentru ce nevoi au ei, mi-aş fi dorit să strâng mai mulţi. În privinţa alergării, nu e asta ideea, ideea e să-i ajutăm material. Competiţia promovează, face cunoscută această problemă, conştientizarea autismului, şi sper ca şi alţii să ajute“, a conchis Simona Floricel.

