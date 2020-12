Târg de Crăciun într-un oraş din nordul României. Primar: „Aici sunt produse pe care nu le găsiţi în marile magazine“

În acest an Târgul de Crăciun este organizat în Piaţa Libertăţii Foto Facebook Primăria municipiului SM

În mai toate oraşele din ţară, apropierea Sărbătorilor de iarnă s-a făcut tot mai simţită cu ajutorul iluminatului festiv. Ba mai mult, unele oraşe au decis ca în cele din urmă să organizeze şi târguri de Crăciun, iar municipiul Satu Mare este unul dintre acestea.

Autorităţile locale au decis să găzduiască în cele din urmă un mic târg de Crăciun, cu toate că la mijlocul lunii noiembrie acestea au suspendat organizarea evenimentului. Din punct de vedere legislativ, desfăşurarea târgului este legală, întrucât Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nu a stabilit închiderea târgurilor sau a pieţelor, după ieşirea din carantina zonală.

Cei 28 de producători nu plătesc taxă pentru căsuţe în acest an Foto Facebook Primăria Satu Mare

Cum totul se desfăşoară sub semnul pandemiei de coronavirus, regulile au fost schimbate în acest an, autorităţile luând decizia de a organiza târgul, însă fără concerte sau alte programe festive. Dacă în ceilalţi ani acesta avea loc pe Aleea Coposu, acum micul târg este găsit în Parcul Libertăţii, fiind prezenţi 28 de producători. În acest an autorităţile au decis să nu îi taxeze pentru închirierea căsuţelor, venind astfel în sprijinul micilor comercianţi.

”În pragul sărbătorilor de iarnă organizăm târgul produselor tradiţionale pentru că ne dorim să susţinem munca producătorilor locali. A producătorilor care în ciuda provocărilor întâmpinate au continuat să realizeze produse de calitate, produse care nu le vom putea găsi niciodată în marile lanţuri de magazine… Am ales să organizăm acest târg pentru a susţine micii producători locali. Vor fi respectate toate normele sanitare, va exista distanţă între căsuţe pentru a nu se înghesui cumpărătorii. Practic nu este nicio diferenţă faţă de modul în care funcţionează pieţele agroalimentare, dar şi cunoscutul târg de produse tradiţionale de pe Aleea Coposu care a funcţionat şi până acum în condiţii normale”, a declarat Kereskenyi Gabor, edilul municipiului Satu Mare.

Cum şi iluminatul festiv a fost pornit în data de 28 noiembrie în linişte, fără ca cetăţenii să fie invitaţi la momentul festiv, întocmai s-a procedat şi la deschiderea târgului, tocmai pentru a evita aglomerarea zonei. Căsuţele din lemn au fost instalate în linişte, iar comercianţii şi-au făcut apariţia din cursul serii de 7 decembrie.

La nivelul judeţului Satu Mare, incidenţa cazurilor de coronavirus a scăzut considerabil în cele două săptămâni de carantină, ajungând la 3,09 la mia de locuitori.

Starea de alertă va fi prelungită din nou în data de 14 decembrie, după cum a declarat chiar Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în urmă cu trei zile. Până atunci autorităţile vor face o nouă analiză pentru a se stabili dacă se impun sau nu noi restricţii.

