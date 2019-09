Un primar a demisionat de două ori şi niciodată nu s-a ţinut de cuvânt. De ce a renunţat din nou la gestul său

Torma nu este la primul episod de acest gen. Anul trecut exact în aceeaşi perioadă, primarul şi-a mai anunţat demisia. Ca şi acum, după aproximativ o lună a revenit. Torma spune că a ajuns la aceste gesturi pentru că administraţiile locale nu sunt sprijinite de către Guvern şi nu pot dezvolta proiectele pe care le au.

“Diferenţa dintre mine şi restul oamenilor din clasa politică este că eu nu-mi ascund sentimentele. Chiar dacă am devenit persoană publică, eu spun întodeauna ce simt şi trebuie să recunosc că simt o frustrare foarte mare legată de modul în care primăriile sunt susţinute de la nivel central din punct de vedere al bugetului. An de an, au fost diminuate sumele alocate de la nivel central şi a trebuit să luptăm din resurse propria să acoperim diferitele cheltuieli de funcţionare şi dezvoltare. Noi avem şase proiecte europene şi eu ca ordonator de credit sunt în imposibiliatatea de a le duce la finalitate şi aşa am răbufnit şi am anunţat că îmi dau demisia, pentru că eu sunt cel care merg în faţa alegătorilor să explic şi să caut scuze”, a declarat edilul.

Primarul spune că l-au convins mesajele de încurajare pe care le-a primit în perioada în care a stat departe de primărie.

“Între timp, am primit foarte mesaje de încurajare şi cel mai mult m-au bucurat mesajele de la oamenii care au puterea să vadă eforturile pe care noi, primarii le facem ca să dezvoltăm comunităţile şi a opri depopularea zonei. Aşa am reuşit oarecum să mă conving şi pe mine că trebuie să duc mandatul la final. Deşi va fi foarte greu, pentru că avem nevoie de foarte mulţi bani pe care nu ştiu de unde îi vom face rost”, spune primarul.

Adrian Torma spune că îşi dorea două mandate în fruntea oraşului unde s-a născut, însă în momentul de faţă nu ştie dacă anul viitor îşi va mai depune candidature.

