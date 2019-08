Cum se face tocăniţa de ardei cu carne de porc.  Sosul care îi dă gustul deosebit

Uica spune că găteşte tocăniţa lui Uroş şi, de fiecare dată, cei care au stat la masa sa au fost încântaţi de această mâncare.

Iată, mai jos, reţeta aşa cum a învăţat-o Uica de la colegul său de bucătărie.

“Anumite evenimente, întâmplări, persoane mi-au rămas întipărite preferenţial în minte şi tot îmi vine aşa, în vârful tastaturii, să le pomenesc. Cum ar fi bunăoară despre Uroş Uroşevici, maistrul sârb înalt cât Dealul Feleacului, cu a lui privire blândă şi răbdare fără margini. I-am spus la prima întâlnire, „moi brat ja sam pianaţ dai me rachie” adică, fratele meu mie îmi place să beau, dă-mi răchie. Şi a scos Uroş o sticluţă de Lozicka, rachiu prefript de struguri şi două ţoiuri mici de numai treizeci de grame şi am beut cot la cot. Eu o rup puţintel şi pe sârbeşte şi am cântat cu el şi am făcut şi nişte paşi de dans şi Uroş s-a umplut de o lumină caldă şi m-a ţucat pe frunte şi mi-a zis „istina, ti si moi brat”. Adică adevărat, tu eşti fratele meu.

Ne-am făcut după aceea vecini cu standurile de prezentare şi eu tot am tras cu ochiul la ce găteşte el şi una- două îl sucăleam cu întrebările. M-am bucurat când la festivitatea de premiere a primit Cupa Radu Anton Roman, la care tânjeam eu în secret, dar a luat-o pe merit fiindcă a dovedit că a fost cel mai bun. De aceeaşi părere cu mine, când ne-am înfruptat din tocăniţa lui de ardei au fost şi maistrul Antonio Passareli şi maistra Mărioara Vârtop şi bunul meu prieten Mircea Groza de la Zalău. Şi fiindcă e o mâncare senzaţională vă dau şi vouă reţeta ca să vă înfruptaţi sârbeşte



Trebuie trase la tigaie în următoarea ordine:

- ceapă tăiată peştişori

- ardei gras tăiat în 4 felii, pe lung

- roşii despieliţate şi curăţate de seminţe

- usturoi feliat

- boabe de piper negru şi verde

- cubuleţe de carne de porc (spată cu grăsime)

Într-o oală de lut, au fost aşezate rânduri suprapuse de ceapă, carne, ardei, roşii, succesiv până la saturare. Să ţineţi cont că mai mult de jumătate din compoziţie este reprezentată de ardei.

La final se toarnă peste compoziţie un sos rece format din 3 părţi bulion proaspăt, 1 parte pastă de ardei şi puţin ulei de măsline.

Condimentele folosite sunt piperul prăjit, dafin şi cimbru.

Oala se închide cât mai ermetic cu putinţă şi se fierbe la foc mocnit patru ore.

Se toarnă tocana fierbinte în farfurie iar în centrul ei se pune o lingură zdravănă de pastă alcătuită din caşcaval ras (preferabil Gorgonzola), brânză tip mozzarela (preferabil de capră),brânză topită, unt şi smântână. Topit, acest toping dă o savoare specială produsului şi vă jur că de ani de zile nu am mai oftat de plăcere savurând o tocană.

Uroşevici a gătit parcă în joacă, fără pic de efort, râzând şi glumind cu noi, mai trăgând o răchie şi la final hainele sale erau imaculate, mâinile curate ca la farmacie iar pe masa de lucru nu se vedea nici o urmă a gătitului. Asta înseamnă bucătărie adevărată, organizare şi responsabilitate”, spune UIca Mihai.

