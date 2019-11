Clădire simbol din Băile Herculane care este salvată printr-o acţiune civică şi prin donaţiile românilor

Este vorba despre Băile Imperiale Austriece, cunoscută în zilele noastre ca Băile Imperiale Neptun, un loc care a strălucit în perioada Imperiului Austro-Ungar şi unde au venit marile personalităţi ale acelor vremuri.

Dezastrul fusese prevăzut oarecum de către tinerii arhitecţi timişoreni, din Asociaţia Locus, care se asociaseră cu Primăria Herculane în "Herculane Project", o iniţiativă civică de salvare a patrimoniului celebrei staţiuni. Cei de la Locus au făcut nenumărate apeluri către autorităţi, pentru găsirea unei soluţii privind conservarea acestei clădiri. Însă până la începutul anului, răspunsurile s-au lăsat aşteptate.

După prăbuşirea acoperişulului, cei de la Asociaţia Locus au decis să ia lucrurile pe cont propriu şi să lanseze o strângere de fonduri pe reţelele sociale. Demersul lor s-a dovedit unul de succes. Până în prezent, mii de români au făcut donaţii, fiecare cât a putut. Eforturile tinerilor arhitecţi au fost observate şi în mediul de afaceri din vestul ţării, astfel că Ovidiu Şandor, unul dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Banat, a decis să li se alăture. Şandor le-a lansat o provocare. Le-a promis că va dubla suma strânsă din donaţii până la 1 mai.

58.000 de euro strânşi din donaţii

“Motivul pentru care am făcut gestul acesta este pentru că fiul meu, de 11 ani, mi-a spus că trebuie să-i ajut pe aceşti tineri. Am văzut iniţiativa acelor tineri arhitecţi legată de Herculane şi la un moment dat am făcut o vizită la Herculane cu copiii şi am vizitat atât baia asta imperială, cât şi alte clădiri de acolo care au istorii similare şi o soartă la fel de tristă. În al doilea rând, cred că este grozav că în sfârşit tânăra generaţie începe să se implice din ce în ce mai tare în astfel de proiecte culturale sau sociale şi cred că genul acesta de iniţiativă trebuie încurajat şi susţinut. Consider că această clădire, dacă e repusă în valoare şi dacă ea devine un loc cultural sau social, poate ajuta Băile Herculane, care sunt un loc fantastic, să-şi regăsească calea şi să redevină o staţiune celebră în Europa”, a declarat Ovidiu Sandor, la acea vreme, pentru Adevărul.



Aşa s-a ajuns la suma de 40.000 de euro strânsă din donaţii. De curând, însă, fraţii Pavăl, patronii Dedeman, au făcut acelaşi gest şi s-au alăturat proiectului cu încă 18.000 de euro, iar suma totală a ajuns în acest moment la 58.000 de euro, fapt ce le-a permis celor de la Asociaţia Locus să demareze lucrările.





"Am început lucrările cam de o săptămână. Am început cu faza de igenizare, deoarece era foarte multă mizerie, foarte mult moloz şi am curăţat tot ce însemna partea de acoperiş. Jgheaburile au fost date jos şi vegetaţia şi muşchii care au crescut pe clădire, pe ziduri, în terase şi am dat jos toate elementele care stăteau să cadă. După care au fost sortate elementele ornamentale şi de valoare şi care vor fi uitilizate în viitorul proiect de restaurare. Acum, începem efectiv partea de intervenţie pe ceea ce înseamnă învelitoare. Acolo unde nu mai există acoperiş, vom construi nişte învelitori provizorii. Trebuie menţionat că toate lucrările ce le executăm în această etapă sunt provizorii, reversibile, nu este nimic definitiv. Este pe o perioadă de un an, doi, până se clarifică situaţia juridică a clădirii şi se pot face paşi pentru obţinerea de finanţări pentru reabilitarea totală", a spus Oana Chirilă de la Asociaţia Locus.

Banii adunaţi până acum acoperă doar o parte din lucrări, însă tinerii sunt optimişti şi speră să adune şi restul sumei necesare. "Noi, tot ce facem acum, facem din banii pe care am reuşit să-i strângem până acum, adică 58.000 de euro, iar devizul nostru a fost de 103.000 de euro. Încă avem nevoie de donaţii şi de sprijin. Aici îi rugăm pe cei care au fost alături de noi să ne susţină în continuare să putem duce proiectul la final", spune Oana Chirilă.

Reprezentanta Asociaţiei Locus afirmă că următorul pas este un proiect de reabilitare totală a clădirii. Acesta poate fi posibil doar după rezolvarea situaţiei jurdice a imobilului, deoarece acum mai există procese privind terenul pe care se află clădirea, care nu aparţine primăriei, ci unor proprietari privaţi.

Băile Imperiale Neptun

Clădirea a fost construită între 1883 şi 1886 de către Alpar Ignat, la comanda împăratului austriac Franz Josef şi a servit ca o baie termală şi sulfuroasă, cu o gamă largă de tratamente oferite. Clădirea face parte dintr-un ansamblu de arhitecturi mai mare denumit Ansamblul Casino, format din Băile Neptun, Cazinoul şi două hoteluri, Traian şi Decebal.

A fost dotată cu 32 de cabine individuale şi două bazine mari construite din marmură roşie în cele două extremităţi, alimentate cu apă termală de la izvoarele Neptun I şi IV. Dintre toate încăperile, cea mai impresionantă este camera de primire, bogat ornamentat în culori care încă se păstrează, mijlocul sălii este accentuat de o fântână arteziană din ceramică

Degradarea Băilor Neptun a început după anii '90, ani în care întreaga staţiune s-a pierdut în păienjenişul afacerilor politice, care l-au avut în spate pe social-democratul Iosif Armaş.