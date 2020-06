Câteva reţete pentru umpluturi de clătite, uşor de făcut şi foarte gustoase

"Un dulce fantastic al copilăriei este clătita. Scovarda, cum îi spune bănăţanul, este o improvizaţie din aluat cu umplutură la îndemână. Adică ajunge şi puţin magiun de prune(pecmez) ori o dulceaţă făcută în casă. Ori, cum mâncam în copilărie, doar scovarda unsă cu puţin unt şi presărată pe deasupra cu zahăr şi scorţişoară. Mâncam stând în picioare lângă plită şi cum ieşea scovarda fierbinte din tigaie, eram călare pe ea. Nu era în stare Taica Pătru să le frigă pe cât de repede le înfulecam eu. Ba chiar striga moşul după mine, Ion Scovardă. Când am crescut am învăţat de unul singur să îmi fac scoverzi, ajungând la virtuozitatea de a lucra cu patru tigăi o dată pe cuptor. Şi ce bine mi-a prins, pentru că mi-a dat Dumnezeu patru copii care la fel ca mine stăteau împrejur pe lângă plită şi se băteau pe scoverzile mele", povesteşte Uica Mihai.





Uica Mihai este unul dintre cei mai cunoscuţi bucătari care participă la festivalurile şi sărbătorile din Banat, unde mii de oameni gustă din bucatele lui.







"De o vreme am ajuns să îmi fac o îndeletnicire din frigerea scoverzilor, adică mi-am cumpărat trei planşe mari de fript clătite uriaşe cu care mă duc la târguri şi festivaluri. Am început timid cu umpluturile obişnuite, adică ce se cere mai mult, Finetti şi dulceaţă de vişine ori afine, apoi m-am răsculat în sinea mea şi am început să inventez umpluturi cu saţ şi gust de copilărie care au prins la lume şi acum sunt căutate. Şi iaca o să vă dau şi vouă câteva reţete de aceste umpluturi ca să vă îmbucuraţi sufletul cu ele.





Umplutură de brânză dulce:

Ai nevoie de o jumătate de kilă de brănză dulce de vacă, trei gălbenuşuri de ou, un pumn mare de stafide tocate mărunt, o banană făcută pastă cu furculiţa, coajă rasă de pe un sfert de lămâie, un măr ras aşijderea, un sfert de kilogram de zahăr pudră şi trei linguri de rom. Toate acestea le freci bine să îţi iasă o cremă fină care se întinde pe scovarda unsă înainte cu unt amestecat cu miere.





Umplutură de prezăl:

Pui să se prăjească în tigaie două sute de grame de griş cu zece linguri de ulei. Şi amesteci încontinuu ca să nu se prindă grisul şi să devină auriu, aproape castaniu la culoare. Apoi îl tragi la o parte şi amesteci în el trei linguri de susan prăjit, cinci linguri de miez de nucă dată prin maşină, şi un pumn de seminţe de floarea soarelui. Torni cinci linguri de miere, două sute de grame de zahăr tos şi amesteci bine. Mai poţi stropi umplutura asta cu vin dulce fie roşu fie alb şi cu zeama stoarsă dintr-o portocală. Fericire curată în cerul gurii.





Umplutură de cocos cu iaurt:

Iei un pahar mare de iaurt gras şi îl freci în castron cu o cantitate pe jumătate de nucă de cocos rasă. Mai pune două linguri de curmale ori scomchine tăiate mărunt pe tocător, adaugă zeama de la o lămâie, un gălbenuş de ou crud şi doar un strop de rachiu tare. Mai ai nevoie de zahăr cam un sfert de kilogram şi poţi pune şi nişte sâmburi de seminţe de dovleac tocate care vor face gustul deplin.





Umplutură sărată de urdă: