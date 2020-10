Agent Green a blocat tăierile într-un parc naţional. Activiştii mai au pe rol încă 135 de procese vizând arii protejate

Gabriel Păun, de la Agent Green, spune că este cu siguranţă o importantă victorie în bătălia pe care Agent Green şi EuroNatur o poartă împotriva defrişărilor ilegale din Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, unde se află păduri seculare de fag unice în Europa, care au fost incluse în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO.



"În prezent, Agent Green poartă 135 de procese cu autorităţile din România, cu ocoale silvice de stat, dar şi cu unele administrate de privaţi, pentru a stopa tăierile ilegale din arii naturale protejate.

La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost ultima şansă pentru Romsilva şi Ministerul Mediului să-şi revendice greşelile şi erorile pe care le-au făcut până acum.

Am dovedit la cea mai înaltă Curte că am avut dreptate, când am spus că este ilegal să se taie în arii protejate fără a se avea o evaluare adecvată pentru mediu.

Este un caz care ne consolidează plângerea noastră la Comisia Europeană, care a demarat infrigementul împotriva României, exact pentru acest motiv, pentru tăieri abuzive şi distructive, fără evaluări în arii protejate şi este o decizie de mare însemnătate pentru că s-a anulat complet amenajamentul silvic pentru 20.000 de hectare din Parcul Naţional Domogled Valea Cernei.

Din acest moment tăierile rămân blocate pe 20.000 de hectare, care sunt pline cu păduri extrem de valoaroase, virgine şi seculare. Este pentru prima dată când este linişte în Parcul Naţional Domogled, de când Romsilva a preluat acest parc", spune reprezentantul Agent Green.



Gabriel Păun a mai anunţat că, tot săptămâna trecută. Agent Green a mai câştigat un alt proces, în nordul Gorjului, pentru 13 mii de hectare unde s-au interzis tăierile, în Ocolul Silivic Padeş.



"Este trist că a trebuit să ajungem până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este trist că pentru Ocolul Silvic Padeş a trebuit să se intervină cu plângere la Garda Forestieră, pentru că tăierile continuau şi după oprirea lor în instanţă. Sunt câţiva paşi înainte, însă aceşti paşi, chiar dacă sunt susţinuţi de Justiţie şi de Comisia Europeană, nu au adus schimbarea de mentalitate a autorităţilor. Acestea consideră că li s-a făcut o nedreptate că atât Justiţia cât şi Comisia Europeană şi Agent Green le-au făcut o nedreptate, că nu se mai taie. Avem nevoie ca noul ministru al Mediului să fie cu adevărat un ministru al Mediului şi nu al Mafiei lemnului", spune Păun.



Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei are un potenţial turistic enorm, iar pădurile sale seculare şi încă intacte de fag, precum şi cheile, cascadele, sălaşele şi cătunele tradiţionale care se îmbină în mod armonios reprezintă o adevărată atracţie pentru toţi vizitatorii.



