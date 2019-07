VIDEO Cum poate fi transformată o zonă virgină într-un mare succes agroturistic. Povestea pensiunii de vis din Munţii Căpăţânii

Într-un loc care musteşte de tradiţii, la propriu, deşi ele nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, un om a reuşit să creeze o pensiunea unică în România pornind efectiv de la zero, într-o zonă virgină din punct de vedere al agroturismului. Pensiunea Cerna – Vaideeni, aflată la Poalele Munţilor Căpăţânii, la jumătatea distanţei dintre Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu, este unică în România datorită unui parc de joacă din lemn sculptat, a primei porţi maramureşene cu acţionare electrică, dar şi a Festivalului Carverilor (arta de a sculpta cu drujba lemnul) – singurul eveniment privat din ţara noastră, de acest gen, iniţiat şi organizat an de an la pensiune. În zonă se ajunge relatic uşor, de pe drumul naţional DN 67, ce leagă Vâlcea de Tărgu Jiu se coteşte spre munte la Vaideeni – Vâlcea.

Proprietarul pensiunii, Adrian Mircea Bondoc (45 de ani), este de meserie proiectant în infrastructuri publice. A absolvit o facultate în domeniul silviculturii şi o alta în mediu, şi are o pasiune uriaşă, pentru natură, pentru tradiţie, pentru păstrarea şi conservarea acestora, pentru satul românesc în general. Iar acest lucru se vede în tot ce a realizat până acum. „Am terminat Silvicultura, facultatea mea de suflet şi am o oarecare atracţie spre acest domeniu, al sculptatului în lemn; apoi am făcut Mediul al Cluj, iar acum lucrez ca proiectant“.

Pe Valea Cernei, la Vaideeni - Vâlcea, se întâmplă ceva unic în ţară, din mai multe puncte de vedere: un festival a transformat complet şi rapid nu doar locul, ci agroturismul din întreaga zonă, într-un zonă în care până în 2016 nu a existat nimic. „Totul s-a derulat aşa cum am realizat şi pensiunea: într-un loc fără nici un rost turistic, într-o zonă extrem de frumoasă, dar virgină din punct de vedere al turismului. Zona a avut însă două elemente esenţiale: natura este extrem de darnică, iar tradiţiile sunt la ele acasă“, recunoşte Adrian Mircea Bondoc despre cum a început totul de la zero.

Parc de aventuri, muzeu şi salină, într-un singur loc

Bărbatul are planuri mari nu doar pentru pensiunea sa, ci pentru întreaga zonă, pentru tot ce ar putea însemna agroturism într-o zonă virgină, aşa cum a cunoscut-o el în momentul în care şi-a construit afacerea, în 2016: vrea să construiască un parc de aventuri pe cele două hectare pe care le deţine, dar şi un muzeu cu posibilitate de cazare şi cramă. Şi îşi mai doreşte ca anul acesta să termine şi o salină artificilă, motiv pentru care a invitat un miner - carver să se ocupe de acest proiect.

„M-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul, partea culturală, Festivalul Carverilor, cu alte atracţii, motiv pentru care anul acesta, în cadrul pensiunii, vom realiza un parc de aventuri, cu aproximativ 370 de metri de trasee prin arbori. Va avea o poartă de intrare, un animal şi un copil în mărime naturală care se caţără toate sculptate în lemn“, aflăm de la proprietar. Cât despre animal – acesta va fi un râs, care se întâlneşte în zona montană din Vaideeni.

Acum, la Pensiunea Cerna este în plină construcţie un muzeu: „Pentru aceasta, vom aduce o casă de lemn, îmbinată în coadă de rândunică, veche de peste 150 de ani, dar care este în condiţii foarte bune. O vom monta noi şi va fi gata până la finele acestui an“.

În faţa pridvorului vor fi montate două sculpturi reprezentând un ţăran şi o ţărăncuţă în mărime naturală, îmbrăcaţi în port popular specific zonei. „Până când muzeul va fi gata, vom face beciul şi partea de demisol. Nu ne-am încadrat în planuri din cauza ploilor. Am angajat meşteri care lucrează în piatră, ceea ce găseşti mai rar în zilele noastre“.

Muzeul va găzdui toate lucrurile vechi ale localnicilor care vor dori să le expună şi vor putea oricând să le ia înapoi. „Va fi un catastif unde va fi scris fiecare ce a adus“.

În plus, muzeul a fost gândit ca să poată să ofere şi cazare: „Vor exista două – trei camere special pentru cei care vor dori să se bucure de farmecul de odinioară“, spune Bondoc.

Un alt plan, dedicat turismului sportiv, prevede transformarea terenului de sport în patinoar pe timpul iernii.

Salina artificială realizată de un miner

Între timp, într-o anexă gospodărească se lucrează deja la o salină artificială, care va fi realizată de un miner din Petroşani. „Pereţii, tavanul şi podeaua vor fi placaţi cu sare, iar încălzirea se va face prin pardoseală. În faţa salinei va exista un basorelief din lemn dedicat mineritulului: un cărucior împins de mineri cu târnăcoape“, mai aflăm de la Mircea Bondoc. Când vine vorba despre parcul unic al Pensiunii Cerna, proprietarul recunoaşte: „Nu ştiu câte piese de artă avem. N-avem nici un inventar. Dacă dispare ceva, însă, o să ştiu în secunda doi, dar câte sunt în total, exact, habar n-am.“

Mai mult, pe lângă obiectele din parc, există produse unicat şi în pensiune, sculptate şi acestea în lemn, precum veiozele pensiunii.

Un succes care a angrenat o întreagă comunitate

Turismul culinar, turismul artizanal şi cel cultural sunt şi ele prezente la Cerna – Vaideeni prin focuri de tabără, ateliere de olărit, ţesut, pictură pe oale şi dansuri populare, care se organizează constant la pensiune, dar şi prin mâncărurile tradiţionale de inspiraţie locală servite aici şi create din ingrediente obţinute de la localnici: tocanul de oaie, balmoşul, smântâna la tigaie sau renumitele brânzeturi de Vaideeni.

„A fost destul de greu ca localnicii să se convingă singuri că au numai de câştigat din colaborarea cu pensiunea, mai ales dacă oferă continuitate în livrarea de produse. Dar când au înţeles realitatea, au început să-şi cumpere mai multe animale, spre exemplu vaci“, ne-a explicat proprietarul pensiunii amintind şi problemele cu care se confruntă privind diversificarea şi aprovizionarea continuă cu alimente.

„Ne-am dori tare mult ca pe viitor să obţinem totul local, fiind produse foarte bune din punct de vedere calitativ. Până atunci, avem cu toţii de pierdut“, ne-a mai spus proprietarul dând exemplu sacrificarea animalelor mari care nu se poate face decât la Râmnicu Vâlcea, deocamdată.





Turiştii stau la coadă



În ciuda celor care au crezut că eforturile sale sunt pierdere de energie şi investiţie, a ajuns ca în trei ani să se bucure că turiştii stau la coadă la pensiunea sa: „Acum avem plin şi dacă vrei să vii la noi trebuie să-ţi faci rezervare cu cel puţin o lună două înainte“.

Este drept însă că, în cele opt camere nu se pot caza mai mult de 30 de persoane, în cea mai aglomerată perioadă, dacă ar fi vorba de familii cu copii.

Există însă şi reversul medaliei într-o astfel de zonă fără turism, cum ar fi forţa de muncă. „Oamenii nu sunt obişnuiţi cu anumite cerinţe, standarde, de cazare, de servire, de igienă, dar acestea sunt estompate de ceea ce oferim. Până la urmă totul se învaţă“, mai spune Adrian Bondoc, conştient că i-ar fi fost mult mai uşor, ca pensiune micuţă, într-o zonă deja cunoscută şi, prin urmare, corespunzător promovată odată cu locurile.

„Una este să-ţi faci pensiune în Maramureş şi alta e să-ţi faci o afacere turistică unde nu există nici un eveniment, nici infrastructură, nici alte servicii, nici atracţii cunoscute. Iar aici, la Vaideeni sunt nenumărate atracţii neştiute. Este drept că, atunci când îşi planifică o vacanţă, omul caută să se bucure de o serie de facilităţi, nu doar de cazare şi de mâncare, vrea să mai facă şi să mai vadă şi altceva. Noi dorim să le oferim ceva diferit, nu doar patru pereţi. Vrem să aibă tematică, să vină cu o poveste.

Pensiunea Cerna, spre exemplu, are tematică brâncovenească, cu sculptură interioară şi exterioară, din lemn. Este drept, prioritatea noastră nu sunt locurile de cazare, ci facilităţile pe care le putem oferi clienţilor. Vrem să se bucure de relaxare, dar şi să aibă posibilitatea să iasă în cele două hectare de curte şi să facă ceva ce le place. Spre exemplu, să culeagă mure, mere şi tot ce mai găsesc prin curte, pe care le pot păstra contra unui preţ simbolic. Am avut nişte turişti din Germania care au vrut să mulgă vaca şi au băut laptele pe loc, fără să-l mai fiarbă“, aminteşte Mircea Bondoc despre o parte din facilităţile pensiunii sale.

Frumuseţe fără seamăn într-un loc bogat în tradiţii

Zona Vaideeni este una dintre cele mai bogate regiuni în tradiţii şi obiceiuri nu doar din Oltenia, ci şi din ţară. Aici se organizează de peste un secol „Balul Oierilor“ şi de peste jumătate de secol „Învârtita dorului“, iar portul popular se păstrează nealterat de sute de ani.

„Povestea caselor albastre“ şi traseul prin lume al „Săculeţului de Vaideeni“ sunt doar două dintre proiectele prin care o asociaţie a moştenitorilor din zonă încearcă să conserve şi să perpetueze tradiţia şi cultura acestei regiuni.

Ca să nu mai pomenim de Capitala Ceramicii Populare Româneşti – Horezu, care este la doi paşi, dar şi de oferta incredibilă a turismului monahal din zonă.

Cât despre frumuseţea zonei: „Ca să vă faceţi o idee, avem în zonă peşteri cartate speologic de 25 de ani de specialiştii din Braşov. Până în ziua de astăzi nu au ajuns să măsoare unde se termină acestea. Vin de două ori pe lună, la pensiune şi tot măsoară. Zona este formidabilă: Cheile Cernei, nenumărate cascade, stâne...“, Adrian Mircea Bodoc, proprietarul Pensiunii Cerna, mărturisind că, în ciuda impedimentelor, se poate face turism şi într-o zonă virgină, pe care lumea o apreciază uneori mai mult decât zonele deja „bătătorite“, plină de agitaţie.

Este de acord, însă, că locurile mai sălbatice au farmecul lor: „Ar fi cea mai mare greşeală să transformăm Valea Oltului, Valea Lotrului, ori a Cernei, în Valea Prahovei. Avem foarte mulţi bucureşteni care deja au venit de de mai multe ori în aceştia trei ani şi au avut surpriza plăcută să facă şi la noi ce ar putea face în alte zone renumite“.

