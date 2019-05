VIDEO „Capcana morţii“ de pe DN 7, locul unde mor oameni pe capete. Ce soluţie ar trebui aplicată de mai mulţi ani

DN 7 este al doilea drum naţional ca lungime din România. Leagă Bucureştiul de Vama Nădlac, având 525 km lungime. Este cunoscut, de asemenea, ca drum european - E 81. Judeţul străbătut pe cea mai întinsă distanţă, de aproximativ 90 de km, este Vâlcea. Valea Oltului şi Dealul Negru sunt cunoscute printre cele mai periculoase porţiuni din acest drum.

Cea mai mare parte a traficului greu, de tranzit, între Muntenia, Oltenia şi Ardeal, spre centrul şi vestul Europei, traversează acest tronson sinuos cu multe curbe periculoase. „Condiţiile meteorologice, nefavorabile pe timp de noapte, coroborate cu marcajele rutiere vechi, şterse, care abia se mai observă, au transformat călătoria pe DN7 într-o adevărată loterie”, atrăgeau atenţia anul trecut reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructura.

Potrivit datelor statistice, tronsonul cu cele mai multe incidente este cel care traversează Valea Oltului, fiind deseori blocat din cauza accidentelor, căderilor de pietre, inundaţiilor şi alunecărilor de teren. Pe această porţiune, sunt multe locuri considerate puncte sau „capcane ale morţii” unde au loc constant accidente rutiere.





Planul roşu de intervenţii declanşat de multe ori pentru accidentele din zonă

Unul dintre ele se află pe raza localităţii Bujoreni, învecinată cu municipiul Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre aproximativ 1 kilometru de drum pe care, în rampă, există două benzi pe sensul de mers Sibiu – Râmnicu Vâlcea, iar pe sensul opus, pentru cei care coboară panta, nu este decât o bandă. În zonă sunt două curbe deosebit de periculoase. Cu toate acestea, se circulă cu viteză şi de cele mai multe ori imprudent. Poliţiştii şi localnicii, deopotrivă, recunosc că singura perioadă mai liniştită în acest sens a fost cea în care a existat un radar fix montat la intrarea pe porţiunea cu pricina, lângă sediile Poliţiei şi al Primăriei Bujoreni, fiindcă şoferii cunoşteau situaţia şi frânau, în loc să accelereze cum se întâmplă acum.





„Capcana morţii”

Este o zonă care, dacă nu lunar, la câteva luni, îşi cere tributul în suflete sau în victime care reuşesc să supravieţuiască. De ani de zile, se aşteaptă ca porţiunea să fie delimitată prin separatoare de sens care ar putea preveni producerea unor astfel de tragedii. Cum s-a întâmplat şi la începutul acestei săptămâni, când un microbuz cu pasageri s-a răsturnat pe şosea, după ce a fost acroşat de remorca unui TIR condus de un bielorus. Potrivit informaţiilor oferite de Poliţia vâlceană, şoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului în curbă, pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea - Sibiu, unde există doar o bandă, iar remorca a intrat pe contrasens, lovindu-se de microbuz. S-a declanşat „Planul roşu de intervenţii”, o persoană a murit ulterior, din cauza leziunilor suferite, iar alte patru au fost internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Poliţiştii vâlceni au declarat pentru un post local de televiziune „TV VL 1” că de ani de zile aşteaptă ca CNAIR să monteze în zonă separatoare de sens, pentru a fi evitate astfel de incidente. „Au fost efectuate demersuri pentru montarea unor separatoare de sens, pe această porţiune de drum, între kilometrii 181 şi 182. În repetate rânduri am solicitat (Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - n.r.) am solicitat montarea acestor separatoare”, a declarat comisarul Costinel Vasile, recunoscând şi că CNAIR a aprobat abia în acest an, fără să se ştie exact perioada, montarea parapeţilor.





Valea Oltului, în planul CNAIR pentru montarea de parapeţi, susţin oficialităţile





Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu, ne-a declarat că se află în derulare, de ani de zile, un program pentru montarea de separatoare pe mai multe porţiuni de drumuri naţionale care permit acest lucru. „Este un program multianual. În ultimii ani s-au tot montat separatoare, atât pe DN 7, cât şi pe DN 1, DN 6, peste tot. Dar, totul depinde de cum evoluează acest program multianual. fiindcă nu putem monta toţi parapeţii odată. Avem o relaţie foarte bună cu Poliţia, de colaborare, ţinem cont de ei, cunosc situaţia şi sunt informaţi când urmează să se facă astfel de lucrări. Ştim de probleme, luăm întotdeauna măsuri, depindem şi de bugete şi de capacitatea firmelor de a implementa proiectele. Dar nu le lăsam de izbelişte, tot timpul le avem în vedere”, ne-a asigurat Alin Şerbănescu.



Despre momentul în care urmează să fie amplasaţi parapeţii, Alin Şerbănescu ne-a mai spus: „Anul acesta, ştiu că este în plan Valea Oltului sau o parte din ea, cu excepţia zonelor unde sunt alunecări sau alte probleme, unde întâi trebuie să se facă reparaţii. Separatoarele de sens pot fi montate doar acolo unde drumul o permite: drum cu trei sau patru benzi şi dacă este posibilă intervenţia în cazul unui accident: a poliţiei, pompierilor, SMURD-ului etc.”, ne-a mai explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească porţiunea de drum pentru a fi montaţi parapeţii.

Cele mai grave evenimente rutiere din ultimii ani, unele surprinse şi de camere de luat vederi

Constant, pe raza comunei Bujoreni au loc o serie de accidente rutiere soldate cu victime. Ultimul accident mortal în zonă s-a petrecut la finele anului trecut, când un tânăr a murit carbonizat. Victima se afla la volanul unui autoturism, conducând pe timp de noapte, când a efectuat o depăşire neregulamentară, în acelaşi loc în care acum s-a răsturnat microbuzul. Maşina s-a ciocnit pe contrasens cu un camion. În urma impactului, autoturismul a luat foc, iar şoferul a decedat.

Un alt accident mortal în zonă a fost surprins de o cameră de luat vederi, amplasată pe locul fostului radar fix. Două TIR-uri s-au ciocnit frontal în luna septembrie. În urma accidentului, unul dintre conducătorii auto implicaţi a murit. Avea 38 de ani şi era din Sâncraiu de Mureş. Accidentul s-a produs foarte aproape de locul unde a avut loc evenimentul de la începutul acestei săptămâni, lângă sediul Poliţiei din localitate, din apropierea căruia începe porţiunea cu trei benzi. Din cauza carosabilului umed, şoferul supravieţuitor a derapat şi a intrat pe contrasens.

Impactul dintre cele două TIR-uri a fost extrem de violent. Zeci de mii de sticle cu bere dintr-un camion s-au împrăştiat pe carosabil. Abia după 8 ore de la producerea evenimentului, s-a putut circula normal, în zonă.



Tot anul trecut, într-un eveniment asemănător au fost implicate două TIR-uri şi un autoturism. Unul dintre tirişti nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, iar TIR-ul a derapat şi a lovit cu remorca unui alt camion, aflat pe sens opus. Traficul a fost blocat, una din victime fiind încercerată în urma coliziunii. Este vorba despre şoferul unuia dintre TIR-uri care a suferit leziuni grave la cap şi picioare. În luna februarie, un camion de curierat s-a ciocnit cu un TIR încărcat cu butelii. Ambii şoferi au suferit mai multe leziuni, fiind nevoie de prezenţa echipajului de la Descarcerare din cadrul ISU Vâlcea pentru a fi extraşi dintre fiarele contorsionate. Noroc că butelii din TIR erau goale, altfel ar fi fost un dezastru. Traficul în zonă fost blocat ore întregi.

Aceleaşi cauze... consecinţe similare În 2016, a avut loc un eveniment similar cu cel petrecut la începutul săptămânii, exact în acelaşi loc. Din cauza vitezei, un TIR a intrat în balans şi a acroşat o dubiţă aflată pe sens opus. Şoferul acesteia şi-a pierdut viaţa, în urma leziunilor suferite.



Cel mai grav accident în zonă, din punct de vedere al numărului de victime a avut loc în vara lui 2015 când trei persoane au murit şi alte patru au fost grav rănite. O cisternă a intrat pe contrasens, a lovit trei autoturisme şi s-a oprit într-un TIR. Şoferul vinovat a pretextat că i s-a blocat direcţia şi de aceea a ajuns pe contrasens, dar martorii oculari au declarat că în cabină, alături de şofer, mai era şi o prostituată, care a dispărut de la faţa locului, imediat după accident. Ore bune, traficul a fost blocat total.

DN7 / E81 - în topul celor mai periculoase drumuri din România Şoseaua care leagă Bucureştiul de Piteşti şi apoi de Sibiu, pe Valea Oltului, este al doilea drum din topul celor mai periculoase din ţară, potrivit unei statistici a Poliţiei Rutiere. În fiecare zi, peste 360.000 de maşini tranzitează DN 7, care este considerat o alternativă la DN 1 pentru drumul spre Ardeal.

