VIDEO Artista americană comparată cu Janis Joplin şi-a lansat noul album la o zi după ce a magnetizat publicul la un festival de blues din România

„Artista cu viaţă de film şi «voce care opreşte timpul în loc»”, americanca Beth Hart a revenit în România pentru a treia oară, ca să participe la cel mai important festival independent de Blues din ţara noastră - aşa cum este considerat de mulţi «Open Air Blues Festival» de la Brezoi - Vâlcea.

Considerată un mix vocal între Janis Joplin, Etta James, Billie Holiday, Otis Redding şi Amy Winehouse, cântăreaţa despre care se spune că este una dintre cele mai bune voci feminine din lume, pe care „este obligatoriu s-o asculţi live măcar o dată în viaţă”, a fost numită de Blues Magazine ca fiind „starul rock feminin suprem” care a marcat iremediabil Blues-ul.

Deşi se afla în turneul „«Fire On The Floor», la Brezoi - Vâlcea a interpretat şi melodii de pe noul ei album, lansat chiar a doua zi după participarea la festivalul de blues din România.

Născută în Los Angeles, în urmă cu 46 de ani, Beth Hart a lansat câteva albume de succes în anii 90, apoi a fost în prim plan atât ca artist solo, cât şi ca solist vocal alături de artişti consacraţi precum Joe Bonamassa, Jeff Beck şi Slash.

„The Times” a catalogat-o ca fiind „extrordinară”, în timp ce „The Guardian” i-a lăudat spectacolele prezentându-le ca fiind „îndrăzneţe, înspăimântătoare şi furioase”, după cum aflăm de pe pagina de prezentare a artistei

La Brezoi - Vâlcea, Beth Hart a interpretat atât melodiile de pe albumul lansat în 2016 - anul în care iubitorii de blues au văzut-o la Sala Palatului în Bucureşti, album care a şi dat numele turneului „Fire On The Floor”, dar şi de pe noul album pe care l-a lansat a doua zi după participarea la festivalul de pe Valea Lotrului: «War In My Mind».

„Într-un moment în care alţi muzicieni îşi şlefuiesc melodiile, îşi retuşează imaginea, îşi ascund imperfecţiunile, îşi neagă vârsta şi îşi îngroapă secretele cele mai întunecate, Beth Hart îşi aruncă cărţile pe faţă şi te invită să i te alături în călătoria sa sau să o iubeşti”, este descris albumul Cu «War In My Mind», acest talent nominalizat la Grammy „nu s-a servit niciodată atât de pur”, printr-o înregistrare care-i îmbrăţişează calităţile şi defectele deopotrivă, dar îi scoate în evidenţă atât demonii cât şi „vocea ei de miere”. „Mai mult decât în orice înregistrare pe care am făcut-o vreodată până acum, sunt mai deschisă să fiu eu însămi prin aceste melodii”, a explicat Beth. „Am parcurs un drum lung spre vindecare şi mă simt confortabil cu tenebrele mele, cu ciudăţenile mele, cu lucrurile de care până acum mi-a fost ruşine, dar şi cu toate lucrurile care mă fac să mă simt bine." „Sunetul imersiv din «War In My Mind» este visceral şi viu, fiecare melodie este un testament al producţiei inteligente a lui Rob Cavallo”, mai aflăm de pe pagina de prezentare a artistei care a mai spus şi că: „Cred că unul dintre cele mai mari talente ale lui Rob este că permite complet artiştilor să aibă propria lor viziune. Niciodată nu mi s-a întâmplat ceva dezamăgitor la vreuna dintre aceste melodii." Cu «War In My Mind», compozitorul reuşeşte să îi dezbrace sufletul, arătându-i toate defectele, fără ca măcar să fie nevoie să-şi ceară scuze pentru acest lucru.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: