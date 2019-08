Revolta unui poliţist după un accident  pe autostradă: „Ce suflet ai tu, animal biped, să scoţi telefonul din buzunar şi să filmezi ca o javră suferinţa a doi copii mici?“

Pe pagina de socializare Facebook „Poliţişti - Uniţi Suntem Puternici”, vineri, Marian George Achitei, poliţist aflat de serviciu pe autostrada Bucureşti - Piteşti, a postat impresiile sale legate de comportamentul românilor când se produce un eveniment rutier, de lipsa de implicare şi mania de a imortaliza fiecare moment, chiar şi când acest lucru poate costa viaţa unora.

„Nu scriu despre aşa ceva, de fapt nu scriu în general. Dar chestia asta trebuie scrisă să ajungă la #creierul celor care mai au un pic de discernământ, deşi sunt sigur că mesajul nu va ajunge la cei ce se comportă ca în situaţia descrisă mai jos.

Ora 19:10, aproape de finalul programului de muncă - 20.00. Totul a fost gestionat corespunzător, te poţi duce şi tu în curând liniştit acasă. Însă, gândul ăsta a zburat imediat ce am văzut pe sensul opus de circulaţie un autovehicul părăsind partea carosabilă.

Am sărit din echipaj pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime, alături de mine au mai oprit şi alţi participanţi la trafic. Aici am avut un şoc, nu cu privire la victime, ci la modul în care se comportă românul nostru. 80 % din cei opriţi au scos telefoanele să filmeze, 20% să acorde ajutor victimelor”.

Grupul de „gură - cască”, nu a fost impresionat nici măcar de faptul că mare parte dintre victime erau copii: „Din maşină am reuşit să scoatem doi copii de 3 ani, doi copii de 13 ani şi mama acestora, tatăl rămânând încarcerat, dar stabil. Nu vă puteţi imagina sau trăi sentimentele ce te încearcă în momentul în care scoţi acei copii şi tot ce îţi doreşti este ca ei să fie bine. Am verificat starea fiecăruia şi am stabilit gravitatea rănilor procedând la acordarea primului ajutor”, a mai scris poliţistul.

„Băi scursură, când vei avea nevoie de ajutor, sper ca toţi să stea cu mâinile pe telefon”

Încă sub imperiul furiei, omul legii scrie mai apoi un mesaj mai dur, destinat „celor 80 de procente”. Deşi părerea sa este împărtăşită de toţi poliţiştii care lucrează la Rutieră şi nu numai, este posibil ca limbajul folosit să-i fie taxat de superiori:„Bă, românule care ai avut bani de un #smartphone jmecher şi de ultimă generatie, ce suflet ai tu, măi animal biped, să scoţi telefonul din buzunar şi să filmezi ca o javră, suferinţa a doi copii mici în vârsta de 3 ani răniţi care se zbat să trăiască? Tu dihanie, nu ai copii acasă, nu ai copii în familia ta? Atât te duce capul ăla prost să faci când vezi aşa ceva? Ce înseamnă, mă, filmarea aia pentru tine? Te duci acasă şi arăţi filmarea cu acei copii prietenilor tăi la fel de retardaţi ca tine aşteptând un soi de confirmare?

Băi scursură, că altfel nu te pot numi, nu îţi doresc răul, că nu asta e menirea mea, dar dacă vreodată vei avea nevoie de ajutorul celor din jur, sper din tot sufletul ca cei care vor fi acolo să stea toţi cu mâinile pe telefon aşa cum ai facut TU!”, îşi mai exprimă speranţa poliţistul după care încheie arătându-se convins că mesajul său nu va ajunge, din păcate, la destinaţie, dar sperând că va avea ecou în rândul cititorilor.

„Cei care aveti un caracter puternic, urmaţi un curs de prim ajutor, fiţi empatici”

„Ştiu că acest mesaj nu va ajunge la acele persoane care s-au aflat ieri (joi, 15 august - n.r.) acolo şi s-au comportat ca nişte oameni fără suflet, încurcându-mă pe mine şi pe toţi cei aflaţi la faţa locului, însă am speranţa că situaţia asta va da de gândit, măcar câtorva oameni, câtuşi de puţini”.

Postarea se încheie cu un îndemn şi mulţumiri pentru celelalte „20 de procente” care au preferat să se implice şi să dea o mână de ajutor: „P.S.: Cei care aveti un caracter puternic, urmaţi un curs de prim ajutor, fiţi empatici, daţi dovadă de stăpânire de sine întrucât sunt şanse ca la un moment dat să a puneţi în practică ceea ce aţi învăţat iar mulţumirea sufletească va fi incredibilă. Le mulţumesc celor 20 de procente care au fost acolo şi au ajutat atât cât au ştiut şi m-au întrebat cum şi ce trebuie făcut. Din păcate textul ăsta nu a fost pentru voi ci pentru procentajul ăla mai mare."

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: