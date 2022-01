Răspunsul şocant al unui şofer filmat când nu cedează trecerea: „Nu am făcut şcoală” VIDEO

Filmul incidentului în trafic a fost postat pe un cont de Facebook dedicat celor care încalcă legislaţia rutieră „Ai parcat ca un bou Valcea”, cu titlul „Prioritate de portocală” Semnul rutier încălcat, montat la o ieşirea de sub un pasaj de cale ferată din oraş, este unul pentru „Cedează trecerea”, pe care cel vizat nici măcar nu pare să-l fi observat, din motiv ce nu încetineşte şi nu oferă prioritate.

Din imaginile surprinse se observă cum trece în viteză pe lângă semn, fără să-i pese că-i pune în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic . Claxonat insistent de către conducătorul auto căruia i-a tăiat calea, şoferul filmat a oprit, iar la întrebarea legată de nerespectarea indicatorului în cauză a pretins sfidător că nu a făcut şcoala de şoferi şi, prin urmare, nu cunoaşte semnificaţia semnelor rutiere.

„Stai, dacă n-ai făcut şcoală, să vedem ce se întâmplă”

Din explicaţiile şoferului din maşina care a surprins incidentul reiese că vinovatul a oprit, la câţiva metri depărtare, în ideea de a-l intimida. Răspunsul la întrebarea „De ce nu dai prioritate la semn?” este cel puţin straniu: „Păi nu ştiu, nu am făcut şcoală”.

Când i se propune însă să aştepte Poliţia - „Stai aşa un pic, dacă n-ai făcut şcoală, să vedem ce se întâmplă” -, răspunde că „n-are chef” şi pleacă mai departe.



Şoferul care a filmat scena a mai remarcat că în maşina în cauză se afla şi un minor, nu mai mare de 7 ani, fără centură de siguranţă, pe locul din dreapta conducătorului auto - fiind vorba despre un autoturism Smart.

„Pentru propria siguranţa aplic foarte des regula priorităţii de „prost”

După cum au remarcat şi internauţii, în zona cu pricina au loc des astfel de încălcări ale legislaţiei rutiere : „Dar aşa e mereu acolo, mereu găseşti un prost care ignoră acel cedează. Ori nu au habar de semne, ori sunt prea proşti. De la un timp şi traficul în Râmnicu Vâlcea a luat-o razna, rău de tot. Păcat”.

Există şi voci sunt de părere că spiritul civic în astfel de situaţii reprezintă un comportament preventiv, în lipsa unei legislaţii corelate cu gravitatea faptelor: „Dacă am fi prudenţi în trafic, nu ar mai fi atâtea victime în accidente! Şi da, imprudenţele trebuie semnalate! Dacă întoarcem capul şi ne facem că nu vedem... următoarele victime pot fi.....eu, tu, copiii noştri”. Oamenii îndeamnă la un comportament preventiv atât prin semnalarea unor astfel de situaţii cât şi în trafic: „Pentru propria siguranţa aplic foarte des regula priorităţii de „prost”. Asta înseamnă că, de exemplu, în această situaţie mă asigur eu (merg cu viteza foarte mică), că cel de pe Pandurilor (bulevardul pe care s-a produs incidentul - n.r.) aplică regula cedării trecerii pentru mine care vin de sub calea ferată. Dacă o face, trec mai departe, dacă nu o face, îl las pe prost! Ştiu, e sub demnitatea multora, dar aplicarea regulii priorităţii de „prost” îţi asigură integritatea”.

Şoferul riscă să rămână fără permis 30 de zile

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public cu privire la încălcarea regulilor de acordare a priorităţii de către un şofer în municipiul Râmnicu Vâlcea, Compartimentul de Relaţii Publice al IPJ Vâlcea este abilitat să comunice următoarele: au fost demarate verificări de către politiştii rutieri, pentru identificarea conducătorului auto din filmare şi luarea măsurilor prevăzute de lege”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliţiei Vâlcea, Sandra Bălteanu.

