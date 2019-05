FOTO O parte din comorile muzeului cu cel mai mare patrimoniu din ţară, Brukenthal, pe Valea Oltului. „Vom face ceva ce în România nu există!“

„Am ajuns la mustaţă. Norocul nostru că am găsit disponibilă una dintre clădirile centrului, iar primăria a fost de acord să o dea în administrare Muzeului Judeţean de Istorie «Aurelian Sacerdoţeanu» Vâlcea.. Am rămas uimit de interiorul lor, chiar dacă la exterior nu îţi dai seama ce potenţial au. Noi, cei de la Brukenthal, având cel mai mare patrimoniu din ţară, abia aşteptăm să îl putem pune în valoare şi în acest mod”.

Amenajarea este în plină evoluţie: „De Crăciun, vom termina totul”

Deşi se ştia de eventualitatea unui parteneriat cu Muzeul Naţional Brukenthal încă de anul trecut, a reprezentat o surpriză inaugurarea ineditului muzeu de pe Valea Oltului: „Am zis să nu mai facem zarvă mare, prima dată iniţiem expoziţia muzeală şi de cultură, poate în timp vom avea acolo şi o galerie de artă contemporană şi poate şi alte lucruri. Şi am făcut totul „fără scandal”. Este în plină evoluţie, însă nu este gata ce am început să facem. Cam de Crăciun, după opinia mea, vom termina totul. Dorim să mai facem acolo şi un centru de conferinţe: pentru simpozioane, petreceri culturale de elită, pentru a promova cultura profundă a României. Iar spaţiul acela este excelent”, ne-a mai spus prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca.

Arme, păsări împăiate, vase de sticlă dintr-un patrimoniu de peste 1,6 milioane de piese

Tot de la domnia sa am aflat şi ce fel de colecţii pot fi admirate, pentru început, la muzeul de pe Valea Oltului: „Deocamdată, avem o parte din colecţia de tablouri în jurul cărora s-a constituit prima expoziţie de ştiinţe naturale din Sibiu, a unei organizaţii germane, cu piese dinainte de paleolitc până la sfârşitul secolului XX. Sunt colorate, sunt legate de povestea naturii şi a evoluţiei speciilor etc., în mare parte. Mai avem nişte postere care arată modul în care Muzeul Brukenthal a restaurat Sala Unirii din Alba-Iulia unde erau nişte frumoase picturi distruse de-a lungul vremii, inclusiv de comunişti. Noi le-am refăcut în câteva luni şi le-am pus pe peretele sălii cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. Vedeţi acolo care sunt etapele, ce s-a întâmplat. Iar în rest, avem o parte dintre armele din Armurăria oraşului Sibiu, doar o parte pentru că mai avem şi la muzeu destule. De asemenea, puteţi vedea o parte din colecţia de păsări şi animăluţe împăiate. Avem foarte multe în depozit şi este foarte bine ca lumea să le vadă. Există şi o secţiune cu industrie şi preindustrie: unde am expus sticlărie de la Avrig, maşini de cusut... Şi mobilier - o parte se restaurează la Vâlcea, acum, noi nu am mai avut timp. Iar într-o altă sală, în care nu am terminat de amenajat, vom aduce şi arheologie, şi poate chiar şi o altă colecţie de ştiinţe naturale, cu animale mai mari... Muzeul Brukenthal deţine 1.640.535 de piese înregistrate în inventare, care cresc în continuu. Este cel mai mare muzeu din România. Şi atunci, de ce să le ţinem în depozite, când avem numai în Sibiu 137 de săli de expoziţie, mobilate, în care nu expunem decât o mică parte”, ne-a mai mărturisit managerul Sabin Adrian Luca.

Arsenalul Sibiului, niciodată cucerit de către turci, pe Valea Oltului

Colecţia de arme şi armuri ce provin din perioada medievală până în cea contemporană cuprinde: puşti cu fitil, lunete, pistoale occidentale şi orientale, muschete, arme cu cremene, cu capse şi cu glonţ. Armele au fost folosite de breslele din Sibiu pentru apărarea oraşului care, în secolul al XIII-lea, era al treilea oraş ca număr din bresle din Europa. Fiind intens apărat, nu a fost niciodată cucerit de către turci. Expoziţia de arme de pe Valea Oltului, care au reprezentat arsenalul şi camera de arme a oraşului Sibiu, a fost găzduită de Turnul Sfatului de la 1878, iar în perioada comunistă a fost transferată Muzeului Brukenthal.

Cursele regulate către muzeu, pentru turişti

Când a fost luat în calcul amplasamentul de la Călimăneşti, muzeografii s-au gândit şi cărui tip de public se vor adresa colecţiile găzduite. Au ţinut cont de faptul că este vorba despre o staţiune balneo-climaterică, dar şi despre un loc cu tranzit intens. „Mare parte dintre turiştii din Călimăneşti vin pentru tratamentele cu băi. La ei m-am gândit, în primul rând: dacă tot vin şi stau două săptămâni în zonă, să aibă acces la cât mai multe facilităţi. De aici înainte, va fi treaba Primăriei sau a hotelurilor să asigure curse regulate pentru cei care doresc să meargă să vadă expoziţiile. Iar banii câştigaţi din bilete vor fi folosiţi pentru plata utilităţilor şi întreţinere, pentru autofinanţare”.

„Încet - încet”, pol cultural, la Călimăneşti

În afara celor două săli, din care doar una este finalizată, în faţa intrării va exista şi un perete de proiecţie, o zonă unde vor fi amenajate 30 - 40 de locuri pentru cei care vor dori să vizioneze o serie de filme care „vor trimite oamenii spre gândire ştiinţifică”. În sala de la etaj va exista şi o colecţie mai specială, de tip tezaur, cu monede, care va fi mobilată tot de Muzeul din Vâlcea. „Vom aduce colecţii de cărţi rare de la Biblioteca ASTRA din Sibiu, una dintre cele mai mari din ţară. Şi, încet-încet, acolo se va naşte un pol cultural, nu prin pocnit de degete, ci prin activităţi, muncă şi sacrificii. Cam în 2 - 3 ani, o să vedeţi că va fi un loc de mare impact. Eu voi fi însă fericit că există încă un punct cultural în România”, şi-a exprimat speranţa managerul Muzeului Naţional Brukenthal.

Simpozioanele Muzeului Naţional Brukenthal, mutate pe Valea Oltului

Iar acest lucru va fi posibil şi prin alte activităţi culturale: „Chiar ne dorim ca simpozioanele Muzeului Brukenthal, care sunt 5 - 6 pe an, să le mutăm la Seaca, în Călimăneşti. Cazarea este mai ieftină, avem sala, în mijlocul unei expoziţii superbe. Este fenomenal! Vom face ceva ce în România nu există! De aceea, nici nu am făcut prea mult tam-tam. Drept premiu, pentru că am făcut acest proiect, am şi fost scos din comisia muzeelor, săptămâna trecută! Adică, singurul care a făcut un muzeu nou în România, în ultimii 30 de ani... Dar nu-i bai, am mai mult timp la dispoziţie”, ne-a mai spus amuzat directorul Luca.

Şi pentru că este vorba despre un parteneriat între instituţii de cultură, Muzeul Judeţean din Vâlcea se va ocupa de administrarea spaţiului, iar Muzeul Brukenthal din SIbiu de asigurarea patrimoniului. Protejarea patrimoniului se face cu sisteme de alarmă de mai multe tipuri, fiind prevăzută şi intervenţia rapidă.

În timpul verii programul de vizitare va fi între 10:00 şi 18:00, iar în timpul iernii între 09:00 şi 17:00.

12 milioane de euro într-un centru expoziţional care nu şi-a atins potenţialul

Centrul Expoziţional de la Seaca – Călimăneşti a fost realizat cu fonduri europene, 12 milioane de euro, prin programul Phare 2005. A fost conceput ca un mic ROMEXPO al Olteniei, ţinându-se cont de poziţia geografică strategică. „Construit pe o suprafaţă de 55.000 de metri pătraţi, Oltexpo este al doilea complex expoziţional ca mărime din România”, potrivit datelor furnizate de site-ul centrului. A fost preluat de administraţia locală, după ce societatea Expo Nord-Oltenia SA, ai cărei acţionari majoritari erau Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Călimăneşti, s-a dizolvat. Brukenthal, cel mai mare muzeu din ţară îşi itinerează uriaşul patrimoniu

Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu desfăşoară activităţi specifice în domeniile artei europene, româneşti şi contemporane, studiului manuscriselor, incunabulelor, cărţilor rare şi vechi, arheologiei, preistoriei, istoriei antice, medievale şi moderne, mineralogiei, paleontologiei, zoologiei şi botanicii, farmaciei, vânătorii şi restaurării.