FOTO Obiceiuri şi tradiţii ale sărbătorilor de iarnă în Oltenia de Sub Munte

Într-un loc din România în care se întâlneşte paralela de 45 de grade cu meridianul de 24 de grade, în Oltenia de Sub Munte, pe Valea Cernişoarei, în judeţul Vâlcea, se păstrează şi astăzi, nealterate, obiceiuri şi tradiţii vechi din moşi - strămoşi legate de sărbătorile de iarnă.

„Izvorâte din experienţa şi înţelepciunea de viaţă, din bucurie sau durere, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, tradiţiile populare transmit valori şi creează punţi de legătură între generaţii”, explică autorul.

Puţine mai sunt localităţile unde localnicii încă mai poartă costume tradiţionale sau mai încing hore cu ocazia diferitelor sărbători. În Oltenia de Sub Munte, în lada lor de zestre localnicii din diverse zone precum: Horezu - Vaideeni, Băbeni, Cernişoara etc. încă mai păstrează valori inestimabile atât din punct de vedere material cât şi spiritual.

Pe Valea Cernişoarei, spre exemplu, „cele mai multe şi mai frumoase obiceiuri aveau loc” şi încă mai au „în jurul sărbătorilor Crăciunului şi al Anului Nou”, dar şi în perioada imediat următoare. Fiind dedicate atât încheierii unui an vechi, cât şi începutului unui an nou, aceste sărbători erau marcate într-un mod special: prin colinde şi urături.

„Colindele şi urăturile duceau mesajul lor de belşug şi sănătate, de bucurie şi de voie bună”

Mare parte dintre obiceiurile de pe Valea Cernişoarei se regăsesc şi în alte zone ale ţării: de la proviziile cu cele necesare, în special cu lemne, făină, un porc bun de tăiat, câteva vedre de ţuică şi vin, şi cât mai mult mărunţiş pentru colindători, la curăţenia casei, preparea bucatelor alese etc.. În satele vâlcene pregătirea pentru sărbătorirea zilelor sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, ale Anului Nou şi Bobotezei începeau cu Postul Crăciunului. Copii şi tineri, fete şi băieţi, se organizau, din vreme în cete de colindători. Repertoriul vast a fost preluat şi transmis din generaţie în generaţie.

„După datină şi obicei, cântecele, colindele, urăturile de pluguşor şi de sorcovă, duc din an în an şi din casă-n casă, mesajul lor de belşug şi sănătate, de bucurie şi de voie bună. În satele văii Cernişoarei, colindatul ţine trei zile, între 24 - 26 decembrie, pe la casele gospodarilor cernişoreni colindă copii, dar mai ales băieţii care înfruntă mai uşor gerul iernii. Gazdele oferă colindătorilor nuci, covrigi, fructe şi mai ales, bani. Când se înserează copiii încep să se retragă pe la casele lor şi încep să colinde flăcăii. Începând cu urăturile din dimineaţa Ajunului Crăciunului, continuând cu colindele din ajun (colindeţul) sau cu nenumăratele variante ale sorcovei şi pluguşorului, sărbătorile de iarnă se remarcă prin încărcătura sinceră de optimism şi urări de bine pentru anul care vine. Modul de a rosti, cu ocazia sărbătorilor de iarnă scoate în evidenţă frumuseţea morală a ţăranului cernişorean”, aminteşte Gheorghe Constatinescu.

Colindători de la 5 - 6 ani

Primii colindători erau cei mici, „cam de 5 - 6 ani”, care în ajunul Naşterii Domnului, înainte de înserat, îşi făceau apariţia pe la geamurile caselor, în haine călduroase, cu trăistuţe în care puneau ce primeau de la cei pe care-i colindau. Unii veneau însoţiţi de vreun părinte sau un frate ori soră mai mare, care aveau rolul şi de a-i conducea de la o casă la alta şi de a-i apăra de câini. După asfinţitul soarelui, venea rândul copiilor mai mari. Când umblau cu steaua, băieţii colindau aproape toată noaptea. „Dacă în vreme de noapte târzie te opreai pe un deal să auzi acele cântări ţi se părea că trăieşti în altă lume. Răsunau satele de felurite melodii. Toate aceste cântări se împleteau armonios şi alcătuiau un concert măreţ pornit din zeci de glasuri. Ei vesteau marea bucurie a izbăvirii neamului omenesc prin pruncul născut în ieslea din Betleem”.

De Crăciun, în cadrul căminelor culturale, flăcăii şi fetele încă mai încing şi acum hore. De altfel, în trecut, puţini localnici tăiau porcul de Crăciun. Cei mai mulţi practicau acest obicei înainte de Anul Nou, ca să aibă carne proaspătă şi cârnaţi de Sf. Vasile. Pentru această zi, oamenii pregăteau bucate multe, băutură şi bani ca să-i primească pe cei ce vor veni cu uratul, cu capra, pluguşorul, steaua, ursul, semănatul...

Sorcova aducea cu sine urări de viaţă lungă, sănătate şi prosperitate. Iniţial, s-a confecţionat din rămurele de pomi fructiferi înmugurite, astăzi este făcută dintr-o nuia, împodobită cu hârtie colorată şi flori artificiale. Textul era acelaşi pentru toate regiunile ţării: „Sorcova, vesela / Să trăiţi, / Să–mbătrâniţi / Ca un măr, / Ca un păr / Ca un fir de trandafir / Tare ca fierul / Iute ca oţelul / Tare ca piatra, / Iute ca săgeata! / La anul şi la mulţi ani!”. După colindat, sorcova se păstra tot restul anului.

Capra reprezenta o zeitate preistorică, care renăştea în momentul în care era confecţionată masca, apoi murea fiind lovită cu un ciomag, împuşcată sau înecată.

Pluguşorul, asemeni colindelor era practicat în Ajunul Anului Nou, în noaptea de Revelion şi în prima zi din an. Mesajul pluguşorului pomeneşte despre drumul pentru obţinerea pâinii, etapă cu etapă: pregătirea uneltelor de muncă, aratul, semănatul, treieratul, măcinatul şi prepararea pâinii. De obicei, se desfăşoară fără prea multă recuzită când este făcut de copii. Dar când era practicat de feciori şi bărbaţi însuraţi venea la pachet cu un plug adevărat, ustensile şi animale folosite la arat, instrumente de cântat şi instrumente de produs zgomot, care aveau menirea de a alunga spiritele rele. Ȋn timp, textul a suferit modificări, fiind înlocuit cu texte comice despre realitatea cotidiană.

Pe Valea Cernişoarei, în noaptea de Anul Nou, tinerii organizează diferite jocuri şi petreceri. Una dintre ele este „pusul oalelor” prin care, spun localnicii, se pot afla date despre viitor. Oalele se aşează pe o masă cu gura în jos, şi sub ele se află diferite obiecte casnice cu semnificaţii speciale: oglindă, pieptăn, cărbune, porumb ştiulete etc. Fiecare simbol are tălmăcirea sa: oglinda - partenerul de viaţă este foarte „plin de el”; cărbunele - partenera de viaţă va fi brunetă; porumbul - viitorul partener de viaţă va fi bogat; pieptănul - viitorul partener de viaţă “are dinţii mari” etc.

Tot în noaptea Anului Nou, cernişorenii „puneau cepele” cu ajutorul cărora stabileau lunile ploioase ale anului care vine.

În ziua de Anul Nou copiii de până la trei ani erau daţi „de grindă”. Moaşa punea în cap sărbătoritului: colac, bani şi busuioc urându-i: ”La mulţi ani cu sănătate!”.