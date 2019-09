FOTO Dezvăluiri din culisele celui mai ieftin mare festival de teatru din ţară: spectacole cu premieră la New York, teatru în autobuz şi concert cu lasere

Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea va găzdui la jumătatea lunii septembrie primul festival naţional de profil. O idee care a prins contur în urmă cu un an de zile, după premiera piesei „Ne ştim de 100 de ani”, şi care-i are ca iniţiatori pe Tavi Costin – managerul teatrului vâlcean şi Mateea Marin – de la Asociaţia Ataraxia. Organizatorii au dezvăluit pentru reporterul „Adevărul” detalii din culisele unui eveniment care doreşte să „spargă tiparele”.

În urma depunerii unor proiecte, s-a obţinut finanţare de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi de la UNITER, cu care s-a reuşit organizarea unui festival cu doar 120.000 de lei. „Este o sumă înfiorător de mică. Cred că este cel mai ieftin festival de teatru din ţară. Mai ieftin de atât nu se poate”, recunoaşte managerul teatrului, actorul Tavi Costin. Fondurile vor trebui să acopere tot ceea ce reprezintă costuri de transport, cazare, mâncare, onorarii artişti, drepturi de autor etc. „Facem un festival cu 10% din cât fac alţii”, mai susţin organizatorii.

„Avem nevoie să discutăm ce se întâmplă. Teatrul românesc contemporan îşi caută locul”

Denumirea festivalului „Versus. ShowCase Centenar” are propria poveste: „Anul acesta am vrut să subliniem ce s-a întâmplat anul trecut, cu Centenarul. Am dorit să punem încă o dată în lumină „Marea Unire” şi punctul acesta foarte important din istoria românească, într-o oarecare antiteză, într-o discuţie paralelă... Este extrem de tentant să poţi face un festival care are în spate o dezbatere şi care poate să aibă două idei puse pe masă, fără să le pui în comparaţie sau în contradictoriu. Şi faptul că poţi veni în fiecare an cu două idei diferite şi, pe lângă un festival, să poţi să faci o mare dezbatere din asta – este un lucru care credem că lipseşte profund în imaginea actuală teatrală din România, nu doar locală. Pentru că, până la urmă, avem nevoie să mai şi discutăm din când în când despre ce se întâmplă, pentru că teatrul românesc contemporan îşi caută deocamdată locul. Şi atunci pare de bun augur să venim noi, ca instituţie de stat, cu ideea de a discuta şi de a pune pe masă ce avem noi mai bun”, a mai explicat pentru „Adevărul” unul dintre organizatori - Mateea Marin.

Vâlcea va găzdui o selecţie gratuită a celor mai bune producţii teatrale dedicate Centenarului

Iar dacă anul acesta tema dezbaterii va fi Centenarul, ocazie cu care va fi prezentată la Vâlcea şi o selecţie a celor mai bune producţii dedicate evenimentului, toate oferite gratis, anul viitor va exista un alt subiect de discuţie.

„Toate spectacolele oferite în mod gratuit sunt speciale, şi cele care se vor juca convenţional, într-o sală de teatru, şi cele care vor avea ca scenă, spre exemplu, un autobuz al unei companii locale de transport în comun – inedit prin locaţia de desfăşurare. La fel şi concertul din prima seară cu „KEBAB Mioriţa” – un concept pe audio-vizual care va îmbina muzica cu un show de lasere, un fusion între muzica actuală de dubstep şi de remixuri, cu muzică clasică românească de la Maria Tănase, un mix extrem de interesant. Spectacolul Simonei Măicănescu este şi el unul aparte care nu se joacă oriunde şi oricând, ea fiind un artist internaţional destul de ocupat. Joacă prin destul de multe filme prin Franţa. Va şi sta cu noi aici, la festival, devenind un prieten al teatrului”, au mai explicat organizatorii despre surprizele ce vor fi prezente la prima ediţie a festivalului Teatrului Anton Pann.

„KEBAB Mioriţa” - concert de muzică şi lasere

Concertul din deschidere de care pomeneau organizatorii se va organiza chiar în micul amfiteatru de lângă sediul teatrului, din Parcul Antonio Copetti. Cât despre spectacolul Simonei Măicănescu este vorba despre o piesă de teatru care a avut premiera la New York, iar apoi la Washington, după care a fost adusă şi în ţară – „One man show”.

„Mi se pare un concept foarte interesant ca toţi oamenii din comunitate care vor veni la spectacol să poată apoi să stea la o bere lângă Simona Măicănescu, spre exemplu, care stă în Franţa, a lucrat cu enşpe mii de regizori sau lângă Radu Iacoban”, ne-a mai mărturisit managerul Tavi Costin.

Artişti, regizori, şi restul echipelor, cu toţii vor fi cazaţi în Râmnicu Vâlcea, inclusiv la teatru, în spaţiile de cazare ale Bibliotecii Judeţene, precum şi la Hotelul Panoramic. „Toţi sunt invitaţi de seamă”, ne-au mai asigurat iniţiatorii festivalului.

De la actori premiaţi la UnderCloud la unicul regizor pe multimedia din România

„Vine Radu Iacoban cu „Bad Talks” care a şi luat anul acesta premiul la UnderCloud, Teatrul Naţional din Constanţa cu spectacolul regizat de Carmen Lidia Vidu care este considerată unicul regizor pe multimedia din România, Teatrul Evreiesc de Stat cu un spectacol grandios care va avea inclusiv orchestră pe scenă – cel din deschidere. Aparte este faptul că Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea a oferit un premiu în cadrul Festivalului naţional de teatru tânăr „Ideo Ideis” celor de la„ Amprente”, din Braşov. „Ideo ideis” este cel mai mare festival de adolescenţi, din Alexandria. Ei nu dau premii fizice, ceea ce este foarte fain, aşa că am oferit o experienţă acestei trupe şi anume posibilitatea de a juca pe o scenă profesionistă, într-un festival profesionist”, ne-a mai dezvăluit Tavi Costin din culisele evenimentului.

Printr-o coincidenţă fericită, tot în luna septembrie Teatrul „Anton Pann” sărbătoreşte 10 ani de existenţă în actualul sediu, deşi managerul recunoaşte că: „N-am gândit-o special”.

Teatru în autobuzul ETA, nerecomandat minorilor sub 16 ani

Spectacolul care se va juca în autobuzul companiei locale de transport ETA a fost gândit pentru două reprezentaţii care se vor derula pe parcursul a 45 de minute, perioadă în care vehicolul se va plimba prin oraş şi oricine se va putea bucura de piesă: de la spectatorii de ocazie, care vor avea parte de câteva minute de cultură între staţii, până la destinaţie, la cei care vor dori să vadă întregul show inedit.

Actorii, însă, nu exclud posibilitatea ca, în funcţie de cerere să joace mai multe spectacole. Rămâne de stabilit doar care va fi traseul pe care-l va străbate autobuzul ETA care va fi marcat şi promovat pentru a se şti că se va juca în el.

Piese de teatru cu voluntari, dar şi spectacole pentru copii

Spectacolele de teatru pentru copii şi adulţi, dar şi restul evenimentelor, se vor derula în toate spaţiile teatrului vâlcean, convenţionale sau neconvenţionale: pe teresă, în foaier, în cele două săli de spectacol, în amfiteatru. În plus, actorii vor beneficia şi de sprijinul elevilor Şcolii Populare de Artă din Râmnicu Vâlcea, în cadrul unuia dintre spectacole: „Lumea lui Păcală”, care va fi realizat cu voluntari, amatori şi profesionişti.

Work-shop-ul dedicat evenimentului se va derula în cadrul teatrului în perioada 19 – 24 septembrie, iar în data de 25 septembrie se va juca un spectacol în amfiteatru la care vor lua parte oameni din comunitate, neprofesionişti, dar pasionaţi de teatru.

În cadrul atelierelor, cei interesaţi vor fi învăţaţi ce este arta actorului, mişcarea scenică, arta vorbirii iar la final vor juca într-un spectacol interactiv, în aer liber, cu muzică, dans, veselie, despre, de ce şi cum „să rămâi român”. Pentru acest lucru, vor trebui să se înscrie pe adresa voluntari.tap@gmail.com, cu numele şi telefonul de contact.

PROGRAMUL FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU „VERSUS”

JOI, 19 SEPTEMBRIE 2019 Ora 17.00, Foaierul teatrului - Vernisarea expoziţiei personale Gheorghe Dican Deschiderea oficială a festivalului Ora 18.00, Sala Mare - Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti: „1916”, de Felix Aderca Ora 22.00, Amfiteatrul „Anton Pann” - Alex Halka, „Kebab Mioriţa” - MIX audiovizual; „Aural Skin” - Instalaţie interactivă Audio Vizuală VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2019 Ora 11.00, Sala Studio - Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Degeţica”, de Hans Christian Andersen Ora 19.00, Sala Mare, Teatrul „Anton Pann”: „Emisie: Titanic Vals”, după Tudor Muşatescu SÂMBĂTĂ, 21 SEPTEMBRIE 2019 Ora 12.00, Terasa „Anton Pann” - Lansare carte: „CARE DINTRE NOI / WHICH ONE OF US”, de Chris Simion - Mercurian Ora 17.00, Amfiteatrul „Anton Pann”, Trupa de teatru „Amprente” Braşov: „Cercul poeţilor dispăruţi”, de Nancy H. Kleinbaum Ora 19.00, Sala Studio - Macaz Teatru Coop.: „N-a fost războiul nostru”, de Mihaela Michailov Ora 21.00, Sala Mare - Compania Jamais vu „Libretto Solitudine”, un text colectiv coordonat de Matei Lucaci - Grünberg DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE 2019 Ora 11.00, Teatru în autobuz - Performance Delivery: „Buzunarul cu pâine“, de Matei Vişniec Spectacol nerecomandat copiilor sub 16 ani Ora 12.00, Foaierul teatrului - Atelier pentru copii şi lansarea cărţii „Să creştem mici”, ATELIER DE CRESCUT MIC Ora 19.00, Sala Mare - Teatrul de Stat Constanţa: „Jurnal de România. Constanţa”; Scenariul şi regia: Carmen Lidia Vidu Spectacol nerecomandat copiilor sub 13 ani Ora 21.00, Sala Studio - Unteatru: „Bad talks”, de Radu Iacoban LUNI, 23 SEPTEMBRIE 2019 Ora 11.00, Sala Studio: - Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Prinţesa şi bobul de mazăre”, după Hans Christian Andersen - PREMIERĂ Ora 19.00, Sala Cinema „Geo Saizescu” - Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea: „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian Ora 21.00, Sala Studio - Fundaţia Doina Levintza: „Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi”, după romanul cu acelaşi nume de Herta Müller „One woman show” - Simona Măicănescu MARŢI, 24 SEPTEMBRIE 2019 Ora 11.00, Sala Mare - Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Firul de aur”, de Sabina Bălan Ora 19.00, Sala Studio - Teatrul „Anton Pann”: „Portofele virtuale”; Dramaturgia şi regia: David Schwartz MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE 2019 Ora 17.00, Amfiteatrul „Anton Pann” - Spectacol rezultat al Workshop-ului: „Lumea lui Păcală” Ora 19.00, Sala Mare - Teatrul de Vest Reşiţa: „Secretul fericirii la Reşiţa”, texte originale de Mihaela Michailov, Mădălina Ghiţescu – Petre şi Matei Mircioane

