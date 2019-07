FOTO O altă „Elodia“. Cazul cu multe necunoscute al copilei dispărute în urmă cu 12 ani: „Comunicarea s-a împotmolit în Italia“

GALERIE FOTO

În judeţul Vâlcea există, oficial, doar două cazuri de dispariţii fără urmă a unor copii. Unul a dispărut în 2002, dar s-a aflat despre el abia în 2013, altul dispărut în 2007. Ambele poveşti, legate de ceea ce se ştie şi ce teorii au existat de-a lungul timpului sau încă există, sunt halucinante.

O copilă a dispărut în urmă cu 12 ani din Berbeşti - Vâlcea, pe când avea doar 9 ani. Elvira Loredana Ghioca, căreia toată lumea îi spunea Bianca, a plecat în 21 februarie 2007 să se joace, împreună cu fratele ei Andrei, în parcul din faţa blocului.

Seara, nu a mai ajuns acasă şi nimeni nu s-a gândit că i s-a întâmplat ceva. Părinţii au crezut că a plecat la bunică, în timp ce aceasta a crezut că fata este cu părinţii. Adevărul era cu totul altul.

„Dosarul nostru este dat exemplu în toată ţara. Noi şi cu Elodia”

Cazul Elvirei Loredana Ghioca este la fel de cunoscut printre specialişti precum cel al Elodiei, chiar dacă nu la fel de intens mediatizat: „Dosarul nostru este dat exemplu în toată ţara, la fiecare inspectorat de poliţie se vorbeşte despre dosarul Ghioca. Noi şi cu Elodia. Este foarte bine documentat. Dar, dacă s-a pierdut momentul operativ atunci... Dacă părinţii ar fi anunţat dispariţia la timp, poate altfel ar fi fost soarta acestei fetiţe”, spune ofiţerul care se ocupă de acest caz, cms. şef. Nicoleta Viorel, din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale - Compartimentul Umăriri Minori al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea.

Tot ea a confirmat pentru Adevărul că încă se mai cercetează o pistă care a existat încă de la bun început - aceea că fetiţa a fost răpită şi a ajuns în Italia, doar că, între timp, ancheta s-a împotmolit din mai multe cauze.

„Nu este o certitudine că ea este în Italia. Este una dintre pistele pe care noi le urmărim, le verificăm. Şi o facem de ani de zile, de fapt chiar de la începutul cazului”, a declarat poliţista.

„Era genul de copil care îi făcea pe oameni să scoată bani din buzunar”

Comisarul şef spune că că Elvira Loredana Ghioca, unul dintre cei trei copii ai familiei Purcaru - Ghioca, obişnuia să obţină ce îşi dorea, fiind foarte pricepută, cu note bunicele la învăţătură: „Era genul de copil care reuşea să-i facă pe oameni să scoată banii din buzunar, că era drăcoasă. Încerca să te convingă cu vorba bună şi dacă nu reuşea, te înjura de te spurca. Era băieţoasă. Fata era foarte dezgheţată. Nu neapărat cerşea. Era foarte inteligentă, aşa cum mi-au descris-o colegii şi cum am concluzionat şi eu din ce am văzut. Am stat de vorbă cu bunica, am fost acasă la ea. Tot bătrâna îngrijea şi de ceilalţi doi fraţi mai mici”, explică poliţista.

Unii îşi amintesc că în ziua în care micuţa a dispărut, trei maşini au plecat din zonă în Italia, oamenii pretinzând că merg la muncă. O pistă care a fost cercetată, dar nu a dus la nici o dovadă.

Zeci de teorii, nici o dovadă clară

Nu este clară nici zona din care a dispărut. A fost văzută jucându-se în parcul din faţa blocului, apoi, după cum a reieşit din anchetă, un fochist le-a cerut ei şi fratelui să-i aducă nişte apă de la o cunoştinţă. Un cadru didactic susţine că, mai târziu, ar fi văzut-o pe drumul care ducea spre casa bunicii din satul Târgul Gânguleşti, la nici 5 kilometri distanţă.

Deşi nu a mai fost văzută din 21 februarie, dispariţia ei a fost anunţată abia a doua zi de către bunică, singura care a înţeles gravitatea situaţiei, în momentul în care şi-a întrebat fiica de ce nu mai vin copiii la ea, bătrâna având grijă de ei.

Mai mult, bunica Elena Mircea susţine că micuţa ar fi dispărut din localitate în ziua în care a şi alertat Poliţia. Femeia era convinsă că şi-a auzit numele strigat în timp ce mergea spre blocurile din Berbeşti, ca să vadă ce se întâmplă: „A trecut pe lângă mine o maşină neagră, cu geamurile închise şi am auzit strigând din ea: mamaie. Dar nimeni nu m-a crezut”, a declarat femeia la vremea respectivă.

Filiera romilor din Berbeşti - Balş care au vândut-o albanezilor, una dintre piste

„Dacă mama, când a văzut că nu vine copilul acasă, ar fi luat legătura cu bunica fetiţei să se intereseze de soarta ei şi ar fi anunţat dispariţia în aceeaşi zi, ar fi fost altă treabă. Dar bunica, singura persoană din familie responsabilă, a sesizat dispariţia micuţei abia a doua zi, când copila putea să fie oriunde. Pe de altă parte, cum a reuşit să treacă graniţa?”, se întreabă cms. şef Nicoleta Viorel.

Cert este că una dintre ipotezele din acest caz a fost aceea că micuţa ar fi fost răpită de nişte romi din Berbeşti, dată altora din Balş, dusă în Italia şi vândută unor albanezi.

„Nu se ştie nimic, dar informaţii de-a lungul timpului tot au existat. Fiindcă romii din zonă se ceartă între ei şi apoi se reclamă, dar niciuna din informaţii nu a venit şi cu dovezi. Asta nu înseamnă că noi nu am cercetat fiecare informaţie primită. Pentru că fiecare pistă poate fi cea bună. Nu pot să-mi permit să las o ipoteză, s-o ignor. Dacă e cea adevărată?”, ne-a mai spus ofiţerul de caz.

„Cine a luat-o, îi cunoştea şi familia şi situaţia”

Comisarul şef a spus că este clar că fetiţa a fost luată de cineva care o ştia, îi ştia şi familia şi situaţia, ştia că nu are cine să sesizeze dispariţia rapid. Potrivit poliţistei, s-a luat în calcul inclusiv teoria că a fost furată pentru cerşit, la început, şi apoi pusă să se prostitueze când a mai crescut, lucru care încă se mai cercetează şi în prezent.

Pe lista suspecţilor au existat zeci de persoane, chiar şi părinţii minorei, care au trecut însă testul poligraf. Sute de poliţişti, jandarmi şi localnici au căutat-o luni de zile fără niciun rezultat, peste 250 de persoane fiind audiate în acest dosar.

„Moartă dacă ar fi fost, până acum s-ar fi aflat”

După 12 ani de la dispariţie, încă se mai lucrează la dosar. „La un moment dat, un jurnalist m-a întrebat dacă consider această dispariţie un eşec al Poliţiei. Nu, nu este un eşec, atâta timp cât cazul este în lucru. Chiar dacă este un caz preluat, nu am lucrat în el de la bun început, pot spune că chiar s-a lucrat la acest caz. Moartă dacă ar fi fost, până acum s-ar fi aflat. Dar fata este pe undeva. Eu refuz să cred că nu mai are amintiri, că nu mai ştie a cui este şi de unde provine. Ce-o ţine pe ea? Sau nu poate? A existat la un moment dat un cadavru cu identitate necunoscută, găsit în Franţa, care-i semăna foarte tare. I s-a făcut ADN-ul şi s-a descoperit că este altcineva”, ne-a mai spus poliţistul de caz.

„Am văzut fotografia surorii ei şi am avut puternica senzaţie că aşa trebuie să arate şi ea“

Anchetatorii au făcut inclusiv potrete-robot cu fetiţa în diferite etape. „Noi am făcut ultimul portret-robot al fetei în 2015, un altul a mai fost făcut în 2010 de îmbătrânire artificială şi mi s-a părut mie că e prea departe de adevăr. Dar eu nu am garanţia că faţa arată acum aşa. Ultima poză este făcută în 18 martie 2015. Am zis să mai facem acum încă una, că au mai trecut patru ani. Cam la cinci ani se reface portretul-robot, să vedem cum se poate schimba. Cazul l-am preluat din mers, la data dispariţiei sale, lucram în cu totul alt compartiment. Am fost acasă la familia sa. Acolo am văzut fotografia surorii ei şi am avut puternica senzaţie că aşa trebuie să arate şi ea acum. Am la dosar şi poze cu sora ei”, ne-a mărturisit ofiţerul.

Portretele-robot ale Elvirei Ghioca sunt făcute de un poliţist de la Bihor care a obţinut chiar în anul în care a dispărut micuţa titlul de „Poliţistul Anului”. Cu banii câştigaţi, a urmat cursurite de Artă Criminalistică la Chicago, chiar cu un portretist criminalist de Cartea Recordurilor, Lois Gibson, fiind remarcat ulterior de către FBI. Florin Lăzău a devenit primul criminalist din Europa certificat de Asociaţia Internaţională a Identificărilor din SUA, cea mai veche organizaţie profesională din domeniu, fiind „specialist în îmbătrânire facială”.

Colaborarea s-a blocat cu autorităţile din Italia: o nouă pistă în 2015

„La Ghioca, deocamdată s-a blocat colaborarea noastră cu Italia. Este una din pistele pe care s-a mers. Acolo ar fi ajuns. Nu ştiu clar de ce s-a blocat comunicarea. În 2015, carabinierii italieni au arestat 19 cetăţeni de etnie romă, printre care mulţi îi aveam în dosar, din zona Berbeşti - Alunu - Colţeşti - Balş. Acolo s-a înfundat pista noastră. S-a schimbat între timp şi ataşatul diplomatic al Ministerului de Afaceri de Externe...”, a mai declarat poliţista.

Ea spune că există speranţă, întrucât acum a fost reluată colaborarea: „La vremea respectivă, am solicitat autorităţilor italiene să-mi dea şi mie fotografiile fetelor găsite în taberele cetăţenilor de etnie romă. Dar m-au refuzat. Mi-au spus că nu ei se ocupă de aşa ceva, ci Poliţia locală.

Ultimul pas în anchetă - o cerere de asistenţă

În acest context, Nicoleta Viorel a adus în atenţia colegilor de la Inspectoratul General al Poliţiei Române această problemă, în cadrul unei şedinţe pe tema colaborării internaţionale. „Săptămâna trecută le-am făcut o cerere de asistenţă, aştept să văd ce răspuns voi primi”

„Este un caz care mă bântuie, 30 de ani este în lucru, nu renunţăm”

Până atunci, poliţista recunoaşte: „Este un caz care mă bântuie, deşi nu este cazul meu, este preluat. Înainte de a intra în Poliţie şi de a intra pe această linie de muncă nu am crezut în dispariţiile gen Elodia. Mă gândesc la ziua aia în care poate voi da de ea, exact cum speră bunica ei, cea mai implicată în toată povestea din întreaga familie, cea care a şi realizat prima dispariţia, e drept destul de târziu”.

Pe 10 iulie, fetiţa despre care toată lumea crede că este în viaţă ar împlini 22 de ani.

„Acum câţiva ani a existat o discuţie pe marginea acestui subiect în care cineva a făcut remarca: «Domnule, este un caz mort». Nu e mort pentru mine. 30 de ani rămâne. La noi asta e procedura: 20 de ani este în lucru, 10 ani este în evidenţă pasivă. Refuz să cred că un om se poate evapora”, ne-a declarat cms. şef Nicoleta Viorel.

