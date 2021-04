Apele minerale de la Olăneşti: controverse în spaţiul public privind expirarea concesiunii „izvoarelor de aur” FOTO VIDEO

În contract s-a specificat că, din 5 în 5 ani, se poate prelungi concesiunea aceluiaşi titular, dar există controverse legate de termenul maxim pentru care poate fi deţinută licenţa: în timp ce unii susţin că aceasta expiră după 20 de ani, alţii pretind că se poate prelungi pe mai departe. În cazul izvoarelor binefăcătoare de la Olăneşti, licenţa de concesionare este pe cale să expire. Doar că două documente, apărute în spaţiul public, emise de aceeaşi instituţie, pe aceeaşi temă, au iscat un adevărat scandal pe tema „eliberării izvoarelor minerale”. Documentele respective conţin date diferite legate de expirarea aceleiaşi licenţe de concesionare a izvoarelor minerale, dar şi condiţii catalogate drept „abuzive şi tendenţioase” impuse pentru ca apele să redevină publice. Diferenţa între cele două termene de expirare, apărute în comunicările ANRM - Agenţia Naţională a Resurselor Minerale - este de fix un an, fapt ce i-a pus serios pe gânduri pe cei care-şi doresc ca izvoarele să nu mai constituie „monopolul unei societăţi comerciale”. Cum nu există vreo certitudine în privinţa termenului maxim de concesionare, localnicii care militează pentru reîntoarcerea izvoarelor în patrimoniul staţiunii se tem că dacă Primăria Băile Olăneşti nu va obiecta în cele 90 de zile pe care le are la dispoziţie, concesionarea se va prelungi aceluiaşi titular (concesionar), termen care poarte porni ori în luna aprilie a acestui an, ori în aprilie anul viitor.

Actele care au pus pe jar o comunitate cu date diferite

Faptul că la Olăneşti accesul la izvoare unice în lume, precum „Izvorul 7”, sau renumite precum „Izvorul 24” ori „Izvorul 15”, dar şi la celelalte este limitat şi cu plată a înfuriat atât turiştii cât şi localnicii deopotrivă, de-a lungul anilor. La un moment dat chiar, localnicii au ieşit în stradă să protesteze împotriva acestei măsuri. În ciuda protestelor şi a petiţiilor iniţiate, nimic nu s-a putut schimba.

Turiştii se plâng că deşi vin, mare parte an de an, să se trateze de diverse afecţiuni, la recomandarea medicilor, se văd nevoiţi să scoată bani din buzunar în plus pentru procedurile cu ape minerale terapeutice: fie ele interne sau externe.

Scandalul a reizbucnit de curând, după ce câţiva consilieri locali au iniţiat un proiect de hotărâre care să implice Consiliul Local Băile Olăneşti în licitarea concesionării izvoarelor, pentru întoarcerea apelor minerale în patrimoniul staţiunii. Atunci au fost date publicităţii şi cele două documente „buclucaşe”, din care reiese că, anul trecut, ANRM susţinea că licenţa de concesionare va expira anul acesta, iar anul acesta că va expira de fapt abia la anul.

2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 266/22.04.2001. Durata de valabilitate a licenţei este de 20 de ani de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 21.04.2021”. Primul document (foto stânga) a fost eliberat la solicitarea unei publicaţii locale „Vâlcea Info” . În acesta se specifică: „Licenţa 2221/2001 a fost aprobată prin HG 361/15.04., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 266/22.04.. Durata de valabilitate a licenţei este de 20 de ani de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 21.04.”.

În celălalt document (foto dreapta), eliberat la solicitarea Primăriei Băile Olăneşti, se menţionează aceleaşi date, cu excepţia anului care diferă pentru: hotărârea de guvern, Monitorul Oficial şi valabilitatea licenţei: „Licenţa de exploatare nr. 2221/2001... a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 361/15.04.2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 266/22.04.2002... În consecinţă, această licenţă este valabilă până la data de 21.04.2022.”

Dincolo de datele apărute în cele două comunicări (cel mai probabil într-una este vorba despre o greşeală de redactare - n.r.) confuzia, care a suscitat atâtea controverse în mediul online şi în presa locală, există de mai multă vreme şi pleacă tocmai de la faptul că licenţa a fost acordată într-un an (2001), dar a fost pusă în exploatare abia în anul următor, după adoptarea Hotărârii de Guvern şi publicarea sa în Monitorul Oficial, aşa cum reiese la o căutare pe Google. Potrivit portalului Lege5.ro, hotărârea prin care s-a aprobat licenţa de „concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionale pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Olăneşti - SA” a fost adoptată în 2002 şi publicată tot în 2002.

Condiţii „abuzive şi tendenţioase” pentru preluarea „izvoarelor de aur”

O altă problemă, în cazul apelor de la Olăneşti, este legată de condiţiile pe care ANRM susţine că trebuie să le îndeplinească Primăria pentru ca izvoarele minerale să redevină publice.