Bătrâna care a găsit la gunoi o geantă cu 20.000 de lei: „Erau aşa de mulţi că nici n-am putut să-i număr“

”Erau atât de mulţi bani că nici eu şi nici nora mea nu am putut să-i numărăm” spune femeia care este convinsă că doar Dumnezeu i-a călăuzit paşii către ghena de gunoi pentru ca tinerii care au aruncat geanta din greşeală să intre din nou în posesia darului de nuntă.

Femeia locuieşte în Păuleşti, imedat lângă cimitirul din comună. În ziua cu pricina tocmai se ducea la o înmormântare, iar drumul spre cimitir trece exact pe lângă o platformă unde sunt depozitate mai multe pubele ecologice. Femeia spune că mai întâi a fost atrasă de un lanţ auriu care srtălucea în soare şi care era ataşat de un portofel. Nu lanţul a interesat-o, ci portofelul. S-a gândit că îl poate folosi, dacă altcineva nu are nevoie de el. La întoarcere spre casă a făcut din nou un popas la ghenă.

Aici a găsit Floarea Drăgan geanta plină cu banii de nuntă, aruncată din greşeală de cei doi tineri recent căsătoriţi. FOTO Diana Frîncu

Cineva renunţase la mai multe lucruri care putea fi recuperate şi refolosite. Atunci a văzut din nou o traistă ”aşa cum poartă Sofia Vicoveanca”. Nu era o gentă veche sau ruptă, povesteşte bătrâna, aşa că s-a hotărât să o ia acasă. A deschis-o chiar acolo lângă pubela unde fusese aruncată şi atunci a văzut banii.

”Era un teanc mare. Nici n-am ştiut câţi erau. Mulţi oricum. Am luat teancurile şi aşa cu banii în mână m-am dus acasă. Nici eu şi nici nora mea nu am putut să-i numărăm. Abia când a venit fi-miu am pus aşa teancuri de zece milioane şi i-am numărat. Erau două sute op’şpe milioane. M-am gândit eu că cineva a aruncat geanta şi n-a ştiut ce este acolo. Fi-miu mi-a zis să nu mă ating de bani că e suma prea mare. Poate dacă erau aşa cinci milioane, zece milioane, hai, dar suma asta aşa era prea mult. Ce să facă o babă ca mine cu atâţia bani? I-am cerut telefonul lui fi-miu şi l-am sunat pe Marus. Marus este şeful de post d-aici din comună. A trimis o fată şi a făcut proces verbal”, povesteşteşte Floarea Drăgan.

Femeia spune că miercuri seară, cei doi tineri car au aruncat la gunoi din greşeală geanta în care se aflau banii primiţi în dar la nuntă, au vizitat-o pentru a-i mulţumi.

”Mi-au adus suc, mi-au adus prăjituri şi mi-au dat şi mie cinci milioane drept mulţumire că i-am ajutat. Au avut noroc cu mine. Dacă îi găsea altcineva nu ştiu dacă îi mai primeau înapoi”, spune Floarea Drăgan.

Bătrâna spune că deşi are o pensie egală cu recompensa pe care a primit-o de la cei doi tineri, se descurcă şi nu are nevoie de ceva ce nu i se cuvine, iar gestul făcut de a înapoia banii i se pare ceva firesc. În plus este convinsă că nu întâmplător ea a fost cea care a găsit geanta.

”Banii ăştia erau ai copiilor şi la ei trebuia să se întoarcă. Asta le-a rămas lor de la nuntă, cu ăştia pornesc ei în viaţă”, a mai spus Floarea Drăgan.