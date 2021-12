Avariile repetate ale Electrica blochează gondola şi teleschiul de la Sinaia. Schiorii rămaşi pe munte, coborâţi de jandarmi: „Funcţionăm pe un cablu din `70“

Administratorii domeniului schiabil susţin că pierderile financiare sunt uriaşe, de ordinul zecilor de mii de euro pe zi. În plus, turiştii sunt frustraţi pentru că înfruntă traficul de pe DN1 şi se trezesc pe peronul gondolei care nu porneşte în absenţa alimentării cu curent electric.

Problema este atât de serioasă, încât directorul Societăţii Transport Urban Sinaia a ajuns să ceară ajutorul preşedintelui Klaus Iohannis într-un mesaj postat pe Facebook.

”Domnule preşedinte Klaus Iohannis domeniul schiabil Sinaia e printre cele mai mari din Romania. Numarul 1 sau 2. Susţinem economia locală. Generam venituri directe şi indirecte substantiale la bugetul de stat. Cu sprijinul primariei reinvestim în instalaţii de ultimă generţie pentru ca cetatenii acestei ţări să poată practica acest sport în coniţii decente. Din fondurile noastre, nu subvenţionati ca prin Austria. Va rugăm daţi-ne CURENT ELECTRIC. Vă rugăm deblocţi avizele de la Romsilva (cablu nou energie electrica+parcare etajata Gondola cota 1000), Apele Române (captare apă zăpadă artificială Drumul de Vară). E păcat de atâta potenţial irosit. Va rugam interveniţi pentru ca Sinaia sa primească un minim necesar de atenţie şi implicare. Nu cerem nimic gratis. Cerem curentul pe care îl platim!”, a scris Maria Floricică, directoarea SC Transport Urban Sinaia, societate care administrează instalaţiile pe cablu din Sinaia.

”Funcţionăm pe un cablu lăsat de Ceauşescu”

Miercuri, 22 decembrie, la Sinaia, avaria Electrica a afectat ore la rând funcţionarea gondolei care deserveşte pârtiile de la Cota 2000. Zeci de turişti, printre care şi copii, au fost coborâţi de către jandarmi la baza muntelui, pentru că reparaţiile la sistemul de alimentare cu energie electrică a durat până la lăsarea întunericului.

Motivul acestor avarii, susţin reprezentanţii administraţiei locale Sinaia, este unul cât se poate de simplu. Alimentarea cu energie electrică pe munte depinde de o investiţie făcută în anii '70, atunci când a fost inaugurat telefericul. Această infrastructură nu mai răspunde nevoilor actuale ale staţiunii, fiind necesare investiţii noi ale principalilor furnizori de utilităţi.

”Trebuie investiţie acolo. Noi funcţionăm pe un cablu lăsat de Ceauşesu în 74 când a deschis Telefericul de la Cota 2000. De atunci noi funcţionăm pe cablul acela. Au mai fost adăugate rezerve, de pe Coştila, de pe Dâmboviţa. Acum noi suntem pe o rezervă din Lespezi, dar care pierde curent. Şi astăzi noi am funcţionat la 60 la sută din capacitate pentru că acel cablu este foarte vechi şi nu mai susţine dezvoltarea de pe munte. Primăria are în momentul acesta un proiect, în colaborare cu Electrica, pentru o instalaţie mai performantă, de nivelul anului 2020, numai că este nevoie de un aviz, blocat de o lună, două, trei, la Romsilva. Blocaje pe hârtie există mereu, unii funcţionari sunt buni, alţii sunt răi, alţii pun documentele în sertar. Nu ştiu de ce pentru o investiţie atât de strategică am eu nevoie de avizul Romsilva. Nu tăiem un copac. Toată lumea o să zică faptul că acestea sunt procedurile şi trebuie să stăm după ele. Problema este că dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia şi a întregii regiuni nu mai e susţinută de infrastructură elementară şi de bază”, a declarat Maria Floricică, directoarea SC Transport Urban Sinaia.

Faptul că instalaţia de transport pe cablu este alimentată cu energie electrică ”dintr-o rezervă” i-a obligat pe administratorii Gondolei Sinaia să lucreze la jumătate din capacitate, ceea ce generează cozi la îmbarcare.

Conducte de apă de pe vremea lui Carol I

La fel de serioasă este problema legată şi de alimentarea cu apă. Pentru că în zona de munte a staţiunii Sinaia, captarea de apă necesară, printre altele, pentru producerea zăpezii artificiale are la bază o instalaţie veche construită de regele Carol Ia început de secol XX.

”Noi nu putem să funcţonăm cu zăpadă artificială captată din oraş pentru că avem probleme cu ţevile lăsate de pe vremea regelui, deci e o infrastructură nici măcar de pe vremea lui Ceauşescu, ci de pe vremea lui Carol. La mine a fost o răbufnire pentru că Sinaia încearcă să aducă ultimele tehnologii, noi reuşim să le aducem, dar ele nu pot funcţiona pentru că nu avem cablu, nu avem conductă, nu avem avizul de la Romsilva”, a precizat Maria Floricică.

Aceasta a explicat că, în prag de vacanţă de iarnă, când este aşteptat un val de turişti care nu-şi doresc altceva decât pârtie şi schi, instalaţiile de transport pe cablu nu pot funcţiona din cauza curbelor de tensiune la alimentarea cu energie electrică.

”Sunt avarii foarte dese în Sinaia de vreo săptămână. Avariile sunt şi la nivel de oraş. La nivelul nostru nici nu ştiu să vă spun care este realitatea. Avem pene de curent pe munte mereu, dar ca anul acesta niciodată. Noi schimbăm componente din cauza căderilor de tensiune, nu avem tensiune stabilă. Din acest motiv se ard componente de la gondolă. Avem rezerve, câteva zeci, dar care costă zeci de mii de euro, pentru că le cumpărăm din Austria. Anul trecut de exemplu am stat 18 zile fără să funcţionăm din cauza acestor curbe de tensiune. Problema este chiar serioasă”, spune Maria Floricică.

Miercuri, 22 decembrie, 24 de persoane printre care şi 12 copii au fost coborâte de jandarmii montani de la Cota 1400 în staţiunea Sinaia ”deoarece aceştia nu au putut coborî cu instalaţiile de transport pe cablu din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică”, a precizat Biroul de Presă al Jandarmeriei Prahova.

