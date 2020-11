Revolta unui neurolog privind drama de la Piatra Neamţ: „Plecaţi toţi acasă! Lăsaţi România în pace!”

Iată ce a scris doctorul George Crivac pe pagina sa de Facebook:

„În România «se moare cu zile». Acum 5 ani a fost tragicul episod «Colectiv». A căzut si un guvern apoi ! Ieri, putem spune după gravitate si după consecinţele legale că am avut după 5 ani un nou " Colectiv ". Şi dacă o să cadă iar un guvern, tot nu se va face nimic in România. În România oamenii nu sunt apăraţi de lege, nu au nici posibilitatea sa se apere singuri. 10 pacienţi care erau intubaţi si care nu au avut nici măcar posibilitatea să se apere singuri. În esenţă este vorba de România. Sistemul este profund corupt, se rotesc in continuare oameni in funcţii fără a da soluţii tranşante. " Pleacă ai noştri, vin ai noştri ". V-aţi bătut joc de sistemul sanitar, au plecat medicii cu zecile de mii timp de 20 ani şi nu v-a păsat, nu v-aţi pus decât întrebarea cum să vă fie vouă mai bine şi cum să păcăliţi oamenii mai departe. Eşti asigurat la casa de sănătate in România? Si ce dacă eşti? Ai cotizat o viaţă întreagă la asigurări dar când ai de făcut analize uzuale in spital, dacă nu eşti rapid, după primele zile se termină fondurile ! Stai la cozi imense in condiţia în care ni se spune sus şi tare că statul ia toate măsurile obligatorii si necesare pentru a evita o catastrofă umanitară pe fondul epidemiei de covid. " Ghinion" române! Asta ai avut! Au trecut 30 ani si vor mai trece încă 30 ani ! Vă mor majoritatea pacienţilor de Covid intubati. Cazul spitalului Nasta cu 42 intubaţi, doar 2 supravieţuitori”.

„Medicul erou la Piatra Neamţ s-a luptat nu numai cu focul, dar şi cu sistemul acesta nenorocit”

Şi tot medicul George Crivac mai spune revoltat: ”România nu respectă ghidurile internaţionale aproape pe nicio ramură medicală ! Eşti tratat în multe cazuri in spitalele de stat după ureche şi după cheful celui de gardă. Avem un medic erou la Piatra Neamţ care s-a luptat nu numai cu focul dar şi cu sistemul acesta nenorocit. Te duci la muncă, dar tu nu ai condiţiile necesare să-ţi desfăşori activitatea. Unde este protecţia muncii ?! Politicienii se vor preface ca de obicei că vor căuta soluţii! Nu vă mai prefaceţi ! Toate structurile statului sunt profund corupte ! Sisteme care ar trebui sa functioneze separat, nepolitizat sunt profund corupte. Plecaţi toţi acasă! Lăsaţi România în pace”.

Absolvent al Colegiului Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti şi al UMF „Carol Davila“ (promoţia 2003), medicul George Crivac profesează din 2011 în Germania. Înainte de a se stabili în Germania a lucrat la Spitalul Judeţean Argeş, la Spitalul Municipal Bucureşti, la Spitalul “Elias” şi la Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”.

George Crivac a avut şi propriul cabinet de medicină de familie, iar un timp a fost şi consilier în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor. De câţiva ani ani trăieşte în Rottweil, un orăşel din sudul Germaniei, aflat la 60 de km de graniţa cu Elvetia, şi profesează ca medic neurolog la Vinzenz von Paul-Hospital.

